С помощью каких тестов выявляют COVID-19

В последнее время в мире появляются все новые тесты, которые способны определить наличие в организме коронавируса SARS-CoV-2. В конце апреля существовало более 150 различных видов тестов. Все их можно разделить на две группы: те, что показывают наличие вируса в организме человека на момент тестирования и указывают на то, что он может быть потенциальным источником заражения; и те, что определяют, был ли человек в прошлом инфицирован коронавирусом.

Тест ПЦР, показывающий наличие инфекции в настоящий момент

Чтобы проверить, инфицирован ли человек в настоящий момент и может ли он заразить других, в основном применяется тест ПЦР, проводимый по методике полимеразной цепной реакции. Его альтернативой может быть также тест, проводимый с помощью методики изотермической амплификации ДНК (образования дополнительных копий участков хромосомной ДНК), который функционирует похожим образом, что и ПЦР.

Врач берет у пациента пробу на анализ при подозрении на COVID-19

В обоих случаях у пациента с помощью ватной палочки берется из глотки проба слюны. Мокрота из легких также может использоваться в качестве пробы. Затем из генетического материала, взятого на пробу, берется один ген, из него пошагово образуются дополнительные копии, и с помощью определенной биохимической реакции, называемой агарозным электрофорезом, определяется наличие вируса в генетическом материале.

Если в пробе не находят вирус, это не всегда означает, что человек не инфицирован. Вирус может находиться в других частях организма. Этим объясняется то, что у отдельных пациентов, которые уже переболели COVID-19, тест ПЦР позже все же может оказаться положительным. Вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен (Christian Drosten) сравнивает это с попыткой выловить из аквариума сачком золотую рыбку. Если сачок оказался пуст, это не означает, что в аквариуме нет рыбы.

Тест, показывающий наличие инфекции в прошлом

Серологический тест (ELISA) показывает наличие в крови антител, которые выработала иммунная система в борьбе с вирусом. Для этого необходимо взять пробу крови, которая затем пройдет лабораторный анализ. Существует также экспресс-тест на коронавирус, который осуществляется по такому же принципу. Сделать его может врач.

Наличие антител в крови не всегда означает, что человек уже был инфицирован и имеет иммунитет

Как и при проведении теста на уровень сахар в крови для диабетиков, у пациента берется капля крови, помещается в специальный контейнер и смешивается с реагентом.

Если проба окрашивается в другой цвет, это, в принципе, означает, что человек уже переболел и у него сформировался иммунитет. Впрочем, не всегда. Производители тестов говорят о том, что могут быть положительные результаты и у тех, кто переболел другими коронавирусными инфекциями, но не COVID-19.

Кому имеет смысл делать тест?

Тесты, которые выявляют наличие вируса сейчас, очень важны, чтобы определить лиц, контактирующих с инфицированным, поместить их в карантин и изолировать самого инфицированного.

Серологические тесты важны для того, чтобы установить, сколько человек уже бессимптомно переболели и достаточно ли этого для формирования коллективного иммунитета. Это поможет политикам принять правильные меры по снятию ограничений, введенных в связи с пандемией. Эти тесты также важны для того, чтобы понять, насколько эффективна вакцина.

Применение тестов: стратегии разных стран

Во время пандемии разные страны по-разному относятся к проведению тестов на коронавирус. Это зависит от наличия тестов и лабораторий, от ресурсов, которыми располагает система здравоохранения, а также от того, как к эпидемии отнеслись с самого начала.

Южная Корея, например, которая столкнулась с эпидемией SARS в 2002 году, на этот раз систематически тестировала всех - независимо от наличия симптомов - даже тогда, когда число заболевших было относительно низким.

Германия, учитывая общую численность ее населения, является одной из стран, которая проводит много тестов, но прежде всего среди тех, кто контактировал с инфицированными или имеет симптомы заболевания. Другие страны, как, например, США, сейчас расширяют возможности для проведения тестов на фоне растущего числа заболевших. А в странах Африки тестирование не проводится вообще.

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