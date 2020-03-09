С памятью о жертвах и без подсудимых: Гаагский суд взялся за сбитый в Донбассе "Боинг"

В сером бетонном здании близ амстердамского аэропорта Схипхол в понедельник, 9 марта, начался один из самых громких международных процессов последних лет - о сбитом над Донбассом "Боинге-777". Гул самолетов на взлетно-посадочной полосе в нескольких сотнях метров от судебного комплекса напоминал о том, что именно отсюда 17 июля 2014 года стартовал рейс "Малайзийских авиалиний". Летевший в Куала-Лумпур лайнер потерпел крушение над восточной частью Украины, которую контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты. Все 298 человек на борту, две трети которых были гражданами Нидерландов, погибли.

Почему процесс по делу MH17 важен

На месте трагедии, июль 2014 года

О том, что это - необычный процесс, свидетельствовали не только кортежи мотоциклистов, сопровождавших некоторых наблюдателей, и специально построенный пресс-центр для сотен журналистов. Значение разбирательства в окружном суде Гааги (не путать с Гаагским трибуналом. - Ред.) трудно переоценить. Для родственников жертв важно спустя почти шесть лет узнать, что на самом деле произошло, и кто виноват. "Многие долго ждали этого дня", - сказал, открывая слушания, судья-председатель Хендрик Стинхёйс. Для него и других выступавших родственники, их чувства, были в центре внимания. Судья несколько раз предупредил, что некоторым будет больно слушать, и сказал, что в таком случае можно будет выйти. В небольшом зале суда присутствовали лишь некоторые члены семей погибших, для остальных трансляция была организована в отдельных помещениях. Момент, когда представитель прокуратуры зачитывала имена всех жертв, был одним из самых эмоциональных.

На акции протеста у посольства РФ в Гааге, 8 марта 2020 года

Украина видит в процессе шанс получить доказательства западного суда о том, что Россия ведет на ее территории войну - Москва это последовательно отрицает. Наконец, сбитый "Боинг" стал поворотным моментом в отношении Запада к этому конфликту, дав толчок к переходу от скорее символических визовых и банковских ограничений к более болезненным санкциям против секторов экономики России. Итог судебного разбирательства может поставить вопрос о новых ограничениях.

Четверо на виртуальной скамье подсудимых

Уголовным расследованием занималась объединенная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины. Группа пришла к выводу, что "Боинг" был сбит ракетой из комплекса "Бук" М-1, который принадлежал 53-й бригаде ПВО в Курске, был доставлен из России в Украину, а затем увезен обратно.

По предварительным итогам расследования нидерландская прокуратура выдвинула обвинение против трех граждан России и одного украинца по двум пунктам - атака на самолет и убийство людей на борту. Самый известный среди россиян - Игорь Гиркин, называвший себя "министром обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Остальные - Сергей Дубинский и Олег Пулатов, которых связывают с российскими силовыми структурами, а также украинец Леонид Харченко - по версии следствия подчинялись Гиркину.

Как пояснил представитель нидерландской прокуратуры, следствие выбрало их в качестве ключевых причастных к крушению самолета лиц на основании прослушанных телефонных разговоров, показаний свидетелей и других доказательств, описанных на 36 тысячах страниц уголовного дела. Именно эти четверо, считает обвинение, организовали доставку и использование российского комплекса "Бук" в своих целях в Украине. Любопытная деталь: по данным следствия, "ожидались несколько "Буков", но они не были доставлены".

Ни один из обвиняемых на заседание суда не явился, а отреагировал на повестку только живущий в Ульяновске Пулатов. На суде его представляют два нидерландских адвоката и одна россиянка. По их словам, Пулатов "не несет никакой ответственности" за сбитый самолет.

Итоги первого дня процесса

Главным итогом первого дня стало то, что процесс вообще начался, не будет остановлен и продолжится в ходе всей мартовской сессии. Суд и защита Пулатова предварительно договорились, что в ходе второго этапа слушаний, в июне, они смогут высказать свое отношение и, возможно, поставить вопрос о дополнительном расследовании. Один из адвокатов, Баудевейн ван Эйк, заявил, что такое расследование, "потребуется по многим темам". Львиную долю своего выступления он посвятил роли Украины, которая летом 2014 года не закрыла воздушное пространство, а лишь ограничила высоту полетов гражданской авиации над зоной боев. До него представитель прокуратуры заявил, что роль Украины не является частью этого процесса, в том числе, потому что "Бук", как он сказал, "вообще не должен был там быть и не должен был стрелять".

В целом первый день суда был посвящен, как это обычно бывает, процедурным вопросам. Слушания запланированы в четыре этапа до февраля 2021 года с возможностью продления. Следствие продолжается и будет направлено, помимо поиска новых подозреваемых, на выяснение "цепочки приказов". По мнению некоторых наблюдателей, эта цепочка может вести в высшие эшелоны власти России, хотя их представители вряд ли окажутся среди обвиняемых. Представитель прокуратуры отметил, что, даже если сейчас подсудимые недосягаемы для правосудия, со временем ситуация может измениться.

Одним из наиболее запомнившихся эпизодов 9 марта было описание многочисленных попыток вручить обвиняемым повестки в суд. Это происходило осенью 2019 года с привлечением в трех случаях Генпрокуратуры и Минюста России, и в одном - украинских властей. Помимо писем, доставить которые лично в руки смогли только в случае Пулатова, электронные повестки на нидерландском и русском языке отправлялись через соцсети, в том числе родственникам. В некоторых случаях они были прочитаны, чему есть цифровое подтверждение.

Все это дало суду основания постановить, что было сделано все возможное, чтобы дать подсудимым шанс донести свою позицию, а поскольку они его проигнорировали, суд может проходить заочно. Назначать им государственных защитников суд не будет, сказала DW на итоговой пресс-конференции представитель прокуратуры Дигна ван Буцелар. По ее словам, максимальное наказание, предусмотренное в Нидерландах по предъявленным обвинениям, - пожизненное заключение. Каким будет решение суда - никто прогнозировать не берется. Более 80 родственников погибших заявили о намерении подать заявление о компенсации.

Как долго продлится процесс - тоже трудно предсказать. Судя по выступлениям, судьи хотели бы не затягивать разбирательство по одной очевидной причине - родственники жертв, многие из которых в преклонном возрасте, не могут ждать вердикта еще много лет.

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