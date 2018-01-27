 США намерены направить астронавтов на Луну до 2024 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США намерены направить астронавтов на Луну до 2024 года

Вашингтон стремится к тому, чтобы следующая космическая миссия на Луну была американской. Вице-президент США раскритиковал NASA за медленные темпы работы.

Астронавт из США Юджин Сернан на Луне, 1972 год

Астронавт из США Юджин Сернан на Луне, 1972 год

Американские власти намерены вновь отправить астронавтов на Луну в ближайшие пять лет. По распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа, официальная политика Вашингтона предполагает, что первой женщиной и следующим мужчиной на Луне станут астронавты из Соединенных Штатов, заявил во вторник, 26 марта, вице-президент США Майк Пенс.

Контекст

Первые российские космонавты могут высадиться на спутнике Земли в 2031 году. Между тем на лунной орбитальной станции НАСА первые обитатели должны появиться на восемь лет раньше - еще в 2023 году. (09.02.2019)

9 марта исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина - первого человека в космосе. В этой галерее - рисунки известного немецкого графика, посвященные легендарному полету 1961 года. (09.03.2019)

Вместе с тем, выступая в Хантсвилле (штат Алабама), он подверг резкой критике Национальное аэрокосмическое агентство (NASA), обвинив его в "бюрократической неповоротливости", которая привела к задержкам запусков ракеты-носителя Space Launch System, разрабатываемой NASA для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты.

Вице-президент пригрозил, что, если аэрокосмическое агентство не будет "мыслить по-новому", для следующего полета на Луну придется обратиться к частным коммерческим компаниям.

Призвав ускорить работу, Пенс указал на конкуренцию со стороны Китая, в частности на то, что китайский робот достиг обратной стороны естественного спутника Земли.

Вашингтон прекратил свою программу "шаттлов" в 2011 году. С тех пор американские астронавты отправляются к Международной космической станции на российских ракетах "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:03

В 2018 году туристы впервые полетят к Луне

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (20.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В 2018 году туристы впервые полетят к Луне  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Япония представила инновационный луноход для Google X Prize  

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Satellit Galileo

Директор ESA: Космонавтика преодолевает земные конфликты 27.01.2018

Несмотря на политические разногласия между ЕС и Россией, сотрудничество в космосе продолжается. Впереди - Луна и Марс, рассказал DW Йоханн-Дитрих Вёрнер.

Реклама

Самые читаемые

Выборы президента Украины: чего опасается и чего ожидает Евросоюз  

Весенние открытки 100 лет назад (фотогалерея)  

В центре Минска прошли массовые задержания  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно