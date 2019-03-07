 США и союзники против расширения шифрования в Facebook | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.10.2019

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Мир

США и союзники против расширения шифрования в Facebook

Спецслужбы США призывают Facebook не закрывать возможности для выслеживания преступников. Они указывают, что сквозное шифрование затруднит защиту детей от сексуального и другого насилия.

Значки соцсетей на дисплее смартфона

США, Великобритания и Австралия призвали Facebook в деле дальнейшего внедрения системы сквозного шифрования сообщений не закрывать лазейки для преследования преступников. Это важно, чтобы защитить детей от сексуального и другого насилия, говорится в письме правительств трех стран, направленных в четверг, 3 октября, главе Facebook Марку Цукербергу.

В письме указывается, что только в 2018 году Facebook сообщил о почти 17 млн предполагаемых случаев насилия в отношении детей. При внедрении сквозного шифрования, 12 млн из этих правонарушений остались бы нераспознанными.

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Марк Цукерберг в начале года объявил о намерении Facebook масштабно расширить систему сквозного шифрования, проведя ее на базе единой технической платформы для чатов WhatsApp и Messenger, а также приложения для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram.

Сквозное шифрование

При сквозном шифровании содержание сообщений видно лишь отправителям и получателям. Доступа к нему не имеет и сам Facebook. В результате расшифровать сообщения на предмет выявления запрещенного или проблематичного контента невозможно даже с помощью специального софта.

WhatsApp уже переведен на сквозное шифрование, в Messenger эта опция может быть включена в настройках.

Facebook еще в начале года объявил о готовности провести консультации с компетентными органами перед дальнейшим внедрением данной системы. Глава Messenger Стэн Чудовски тогда сказал, что при борьбе с нелегальным контентом впредь придется больше полагаться на сигналы от пользователей.

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