США готовы принять в 2020 году лишь 18 тысяч беженцев

США намерены в предстоящем году принять в рамках программы переселения значительно меньше беженцев, чем в текущем. Президент страны Дональд Трамп принял решение, согласно которому в 2020 финансовом году в Соединенные Штаты смогут переселиться не более 18 тысяч беженцев, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в субботу, 2 ноября.

В 2019 финансовом году США согласились принять на постоянной основе до 30 тысяч беженцев. Предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама в 2017 году был готов принять более 100 тысяч беженцев.

Администрация Трампа принимает внешнеполитические решения, "основываясь на реальности, а не на пожеланиях", указал Помпео. Он отметил, что миграционная система США находится под сильным давлением из-за гуманитарного кризиса на границе с Мексикой, через которую в США ежемесячно пытаются перебраться на жительство тысячи людей. Помпео добавил, что, прежде чем США смогут принимать более значительное число беженцев, этот кризис необходимо взять под контроль.

ООН обеспокоена решением США

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность решением Вашингтона. Ограничение числа принимаемых мигрантов до 18 тысяч человек означает, что тысячи самых уязвимых беженцев будут вынуждены жить в условиях высокого риска, предупредили в управлении.

В УВКБ также указали на то, что снижение числа принимаемых в США беженцев посылает другим странам "контрпродуктивный сигнал".

Ограничение иммиграции в США - одна из главных целей администрации Дональда Трампа.

Смотрите также:

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Трамп знает толк в строительстве "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Кто заплатит за стену? 25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Дорога в никуда Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа 350 000 нелегальных мигрантов в год По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Прикосновение руки Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа От забора до предубеждений По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Пустыня. Граница. Конец пути. Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа С ружьем против нежданных гостей Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Стена уходит в океан В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном. Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина

