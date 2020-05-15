США вновь тормозят "Северный поток-2" - почему?

Проект газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтики был почти завершен, когда его заморозили санкции США. С декабря 2019 года работы замерли, пока в начале мая не появились сообщения о том, что Россия собирается закончить строительство без иностранных подрядчиков - с помощью судна "Академик Черский", которое встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.

В ответ на эти сообщения США пригрозили новыми санкциями совместному проекту "Газпрома" и нескольких европейских энергокомпаний. Штрафные меры могут быть приняты быстро, заверил посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл в интервью газете Handelsblatt, опубликованном во вторник, 26 мая. Почему США выступают против газопровода, по которому российский газ должен поступать в Европу? DW приводит три основные причины.

Политические аргументы Вашингтона против "Северного потока-2"

"Северный поток-2" в Вашингтоне рассматривают не столько как экономический, сколько как политический проект. Поэтому свою позицию против второй ветки трубопровода - первая ветка "Северного потока" эксплуатируется с 2011 года - Вашингтон объясняет прежде всего политическими соображениями.

Целью санкций Вашингтон называет сдерживание России в Европе, роста влияния которой в случае реализации проекта газопровода опасаются в США. Неслучайно тот же посол США в ФРГ Гренелл в связи с угрозой санкций призвал федеральное правительство в Берлине переосмыслить политику в отношении России. Он считает, что Германии следует "прекратить кормить зверя": Москва, утверждают в Вашингтоне, направит получаемые от продажи газа миллиарды евро на дестабилизирующую внешнюю политику.

Вторая декларируемая цель США - поддержать европейских партнеров. США утверждают, что санкции против российского газопровода носят не столько антироссийский, сколько "проевропейский" характер. Ранее, например, Гренелл назвал "Северный поток-2" "бесцеремонной попыткой российских властей усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения". А президент Дональд Трамп в свете дискуссии о "Северном потоке-2" неоднократно критиковал Германию за то, что Берлин "рассчитывает на защиту от России, но заключает очень крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов". Германию американский президент считает "заложницей" России.

Однако утверждение о "проевропейском" характере санкций вызывает согласие далеко не у всех лидеров ЕС. Внутри Евросоюза отношение к проекту газопровода неоднозначное: часть стран выступает за реализацию проекта, включая власти Германии, часть против, например, Польша. Санкции со стороны США вызвали трения между Берлином и Вашингтоном. Также спорным является вопрос, усилится ли зависимость ЕС от поставок из РФ на фоне того, что проект не освободили от правил Третьего энергопакета ЕС.

Геополитические причины: на стороне Украины

Очевидно, что своими санкциями США уже помешали реализации геополитического плана России прекратить транзит своего газа через Украину.

Первоначальной датой ввода в строй "Северного потока-2" был конец 2019 года. Это совпадало с окончанием десятилетнего контракта на поставки газа из России в ЕС через украинскую газотранспортную систему. Однако на фоне невозможности реализовать проект в срок Москва в конце 2019 года вынужденно договорилась с Киевом о продлении поставок еще на пять лет.

Ричард Гренелл

Крупные газопроводы - "Северный поток" и "Турецкий поток" - призваны обеспечить доставку российских энергоресурсов независимо от Киева, с которым Кремль находится в многолетнем конфликте, в том числе по поводу транзита газа. Именно геополитическая составляющая проекта, вероятно, и сделала его важной темой международной повестки дня и вызвала особый интерес в России. Затормозив реализацию "Северного потока-2", США выступили на стороне Украины в ее многолетнем споре с Россией и помогли ей сохранить выручку от газового транзита.

Россия видит в санкциях протекционизм, США - конкуренцию

Для многих сторонних наблюдателей, в том числе и из Германии, санкции США преследуют прежде всего экономическую цель - помочь собственному экспорту сжиженного газа (СПГ) на европейский рынок. "В основном, это связано с коммерческими интересами. Американцы хотят продать свой сжиженный газ в Германии и Европе", - заявил, например, в интервью DW глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп (Matthias Schepp).

Объемы поставок СПГ из Соединенных Штатов за рубеж резко растут с 2016 года, так что страна вышла на третье место в мире после Катара и Австралии. По прогнозу Международного энергетического агентства, США могут уже к 2024 году выйти на первое место. При этом Европа играет важную роль: на европейский рынок приходится около 40 процентов поставок американского СПГ. Однако в сравнении с Россией США - пока второстепенный игрок на газовом рынке ЕС. Здесь Москва неоспоримый лидер: ей принадлежит 39,4 процента всего импортируемого в ЕС газа против 3,4 % у США, по данным Еврокомиссии за первое полугодие 2019 года.

"Газпром" настроен оптимистично

В администрации США заверяют, что европейские потребители только выиграют от роста конкуренции. "Мы ожидаем, что многие страны продолжат закупки газа у России", - заявил CNBC заместитель госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнк Фэннон. - "Ну и отлично, если это основано на конкурентной модели бизнеса, когда есть прозрачность в ценовой политике, есть рынок. Но у вас не может быть рынка, если есть только один поставщик". Чиновник добавил, что, по его мнению, Россия "боится" роста экспортного газа из США.

В руководстве России штрафные меры в отношении "Северного потока-2" считают протекционистскими, а американский газ называют неконкурентоспособным. Однако, судя по спросу европейцев на сжиженный газ - в том числе из США - это не так.

Какими могут быть новые санкции США, о которых заговорил посол страны в ФРГ Ричард Гренелл, пока неизвестно. По версии Handelsblatt, речь может идти о мерах в адрес фирм, обслуживающих газопровод, или компаний, которые будут принимать поступающий из России газ. На телефонной конференции с инвесторами 26 мая руководство российского концерна "Газпром" подтвердило, что рассчитывает завершить строительство "Северного потока-2" до конца 2020 года.

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