Счета ФБК заблокированы после обысков у его сотрудников

Следственный комитет (СК) РФ проводит обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным. Утром в четверг, 8 августа, обыски проходят у юристов Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что обыск проводится также у видеомонтажера Виталия Колесникова. Позже обыск начался и в офисе фонда. По данным Ярмыш, его проводят большое число силовиков в масках. На входе в офис компании силовики жестко избили случайного мужчину.

Кира Ярмыш сообщила также, что счета ФБК и штабов Навального заблокированы. "Если вы сейчас жертвуете нам деньги, то, к сожалению, сейчас они до нас не дойдут", - написала она.

По информации проекта "Апология протеста", операция силовиков связана с делом о легализации средств. По словам Вячеслава Гимади, он "получил информацию о готовящейся провокации СК" еще 2 августа. Тем не менее Гимади остался в Москве, "чтобы продолжить защищать права людей во время арестов, обысков и при обжаловании незаконных отказов в регистрации кандидатов" на выборах в Мосгордуму, сообщил он на своей странице в Facebook.

"Я ничего противозаконного не совершал. Приносил людям пользу: писал заявления по закону о противодействии коррупции, защищал людей в судах, читал лекции, с грамотной и успешной командой помогал сотням людей бороться с несправедливостью в ЕСПЧ", - подчеркнул Гимади.

По словам адвоката Владимира Воронина, его не пропускают на обыск к Вячеславу Гимади.

Обыски почти у всех юристов ФБК

По словам соратника Навального Леонида Волкова, с обыском "пришли почти ко всем юристам ФБК одновременно". По всей вероятности, эти действия связаны с передачей дела об "отмывании средств ФБК" в главное следственное управление СК, указал он в Twitter.

Во время обыска у Александра Помазуева силовики применили к нему силу. Сейчас его везут на допрос, сообщила юрист ФБК Любовь Соболь.

Дело о легализации 1 миллиарда рублей

СК 3 августа сообщил о возбуждении против ФБК уголовного дела о предполагаемой легализации примерно 1 млрд рублей. Как утверждает следствие, с января 2016 по декабрь 2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности" ФБК, включая его сотрудников, "получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем". "Для придания правомерного вида владению" эта сумма через банкоматы в Москве была внесена на счета нескольких банков, а затем переведена на счета ФБК для финансирования его деятельности, утверждает следствие.

Директор фонда Иван Жданов арестован на 15 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, состоявшемся 27 июля в Москве. Основатель ФБК Алексей Навальный был задержан 24 июля и приговорен к 30 суткам административного ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга также в связи с акцией 27 июля в Москве.

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