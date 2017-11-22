 Суд снизил ответственность Нидерландов за резню в Сребренице | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2019

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Европа

Суд снизил ответственность Нидерландов за резню в Сребренице

Мужчины и мальчики из мусульманских семей, бежавшие в Сребреницу в июле 1995 года, имели лишь 10-типроцентный шанс избежать нападения сербов, счел Верховный суд в Гааге.

Памятник жертвам трагедии в Сребренице

Памятник жертвам трагедии в Сребренице

Нидерланды несут "очень ограниченную" ответственность за убийство около 350 боснийских мусульман во времярезни в Сребреницев самопровозглашенной Республике Сербской в 1995 году. Такое решение принял Верховный суд Нидерландов в пятницу, 19 июля. Согласно нему, ответственность страны "сводится к 10 процентам от общего ущерба", нанесенного родственникам примерно 350 жертв геноцида.

Убийство 350 мусульман - один из многочисленных эпизодов официально признанного геноцида в Сребренице, самого массового убийства в Европе после окончания Второй мировой войны. После того, как боснийские сербы начали этнические чистки, в Сребреницу, объявленную "зоной безопасности", стали стягиваться беженцы. Но малочисленные и слабо вооруженные миротворцы ООН не смогли оказать сопротивления сербским отрядам. В результате за три дня в июле были расстреляны около 8 тысяч мужчин и мальчиков из мусульманских семей.

Шансов на спасение не было?

Мужчины и мальчики из мусульманских семей, бежавшие в Сребреницу, которая была объявлена ООН "зоной безопасности", имели лишь 10-типроцентный шанс избежать нападения сербов, поясняет суд. Оставшиеся в живых родственники жертв могут требовать от Нидерландов выплаты компенсаций, говорится далее в решении, при этом их суммы не уточняются.  

Контекст

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Экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу вынесен суровый приговор. Но процесс переосмысления истории в Боснии и Герцеговине до сих пор не начался, считает Адельхайд Файльке. (25.03.2016)

Суд также отмечает, что нидерландские миротворцы несли ответственность за жизнь боснийских мусульман лишь с 12 июля 1995 года, когда началась их эвакуация в "зону безопасности". Кроме того, так как подданные Нидерландов действовали в рамках миссии ООН, королевство не могло быть ответственным за события, которые привели к падению Сребреницы 11 июля 1995 года. 

Нидерланды несут часть ответственности за массовое убийство

В 2014 году суд в Нидерландах постановил, что власти страны несут часть ответственности за убийство ополченцами Ратко Младича более 300 боснийских мусульман. В 2017 году апелляционный суд в Гааге возложил на Нидерланды частичную ответственность за убийство боснийских мусульман, пояснив, что у 350 боснийских мусульман был только 30-типроцентый шанс избежать резни, и нидерландские миротворцы не смогли защитить их.

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    Пасхальные традиции лужицких сербов

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  • Конная процессия

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Некоторые всадники держат распятия или фигуры восставшего из мертвых Иисуса Христа, а также церковные знамена. Участники самой долгой процессии проезжают в этот день целых 40 километров. Парадная форма состоит из черных сюртука и брюк, цилиндра и белой рубашки.

  • Конная процессия

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Традиция насчитывает уже много сотен лет. Первое письменное упоминание датировано 1541 годом, но своими корнями, как предполагают историки, она уходит еще в языческие времена. Проезжая мимо полей, пастбищ и садов, всадники молятся о хорошем урожае, защите и помощи для людей и домашних животных.

  • Кладбище в Лужице

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    В поселениях они делают остановки. Жители готовят для них праздничный стол. Перед отъездом всадники участвуют в молитве, которую читает местный священник. Проходит она обычно перед храмом или кладбищем. В преимущественно католической Верхней Лужице проводится девять таких процессий, но в них также участвуют протестанты и не только лужицкие сербы, хотя они, конечно же, составляют большинство.

  • Поход за пасхальной водой

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Следующий обычай совершается также в Светлое Христово Воскресенье, а участвуют в нем молодые лужицкие девушки и женщины. Рано утром еще до восхода солнца или даже ночью они отправляются к реке или другому источнику за пасхальной водой (Osterwasser). Считается, что эта вода, принесенная в праздничный день в глиняных сосудах, обладает целебными свойствами и особенно благоприятна для кожи.

  • Поход за пасхальной водой

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    В пути за пасхальной водой нужно молчать, а также делать все это тайком, чтобы никто не видел. Иначе вода потеряет свои свойства. Традиция также имеет языческие корни. Раньше водой ранним утром умывались прямо около реки, а также загоняли в нее домашний скот.

  • Пасхальные костер

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Завершим наш рассказ о пасхальных обычаях лужицких сербов традиционными пасхальными кострами, с которых, в принципе, все начинается. Повсюду в лужицких деревнях их разводят в Страстную пятницу.

    Автор: Максим Нелюбин


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