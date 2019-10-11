Суд в Краснодаре оштрафовал адвоката Беньяша по делу о насилии в отношении полицейских

Ленинский районный суд Краснодара в пятницу, 11 октября, оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей. Его признали виновным в насилии в отношении полицейских. Обвинение просило назначить адвокату 40-тысячный штраф.

Беньяш намерен обжаловать приговор. В нем "отсутствует правовой анализ", заявил юрист в интервью изданию "Медиазона". По словам Беньяша, судимость означает лишение статуса адвоката.

Два задержания и два уголовных дела

В сентябре 2018 года Михаил Беньяш приехал в Краснодар, чтобы помогать задержанным на акции против пенсионной реформы 9 сентября, но был задержан и арестован на 14 суток. По дороге в отделение полиции юрист был жестоко избит, впоследствии у него был диагностирован травматический отит. Полицейские утверждали, что Беньяш сам нанес себе ранения.

Михаил Беньяш, сентябрь 2018 года

На выходе из спецприемника он вновь был задержан по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти. По версии следствия, адвокат бил и кусал полицейских во время задержания.

На следующий день стало известно о возбуждении против Беньяша второго дела - о воспрепятствовании правосудию. В конце сентября он был арестован на два месяца. В конце октября суд освободил юриста под залог, а в декабре Следственный комитет России прекратил дело о воспрепятствовании правосудию, продолжая следствие по первому делу.

Доклад правозащитников о грубом обращении силовиков с адвокатами

В июне эксперты международной правозащитной группы "Агора" опубликовали доклад об обращении сотрудников правоохранительных органов в России с адвокатами. По данным правозащитников, оперативники, сотрудники ОМОНа, конвойные и судебные приставы "выносят и выталкивают защитников из кабинетов, судебных залов и обыскиваемых офисов", а то и просто "пинают, душат да избивают", подчеркивается в документе.

Адвокатов могут удалить с судебного заседания или отстранить от процесса, отмечают авторы. Кроме того, защитников нередко обвиняют в нападении на правоохранителей, а судьи не только перестают слушать адвокатов, но "все чаще пренебрежительно затыкают их".

Согласно данным Федеральной палаты адвокатов, за последний год выросло число "незаконных вызовов адвокатов на допрос и незаконных обысков в жилых и служебных помещениях". Кроме того, доступ адвокатов в следственные изоляторы остается "больным вопросом" в ряде регионов, говорится в документе.

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