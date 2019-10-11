 Суд в Краснодаре оштрафовал адвоката Беньяша по делу о насилии в отношении полицейских | Новости из Германии о России | DW | 11.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Суд в Краснодаре оштрафовал адвоката Беньяша по делу о насилии в отношении полицейских

Михаила Беньяша признали виновным и назначили штраф в 30 тысяч рублей. Вердикт суда в Краснодаре означает лишение статуса адвоката, заявил юрист. Он представлял интересы людей, задержанных во время протестных акций.

Судебный молоток на столе

Ленинский районный суд Краснодара в пятницу, 11 октября, оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей. Его признали виновным в насилии в отношении полицейских. Обвинение просило назначить адвокату 40-тысячный штраф.

Беньяш намерен обжаловать приговор. В нем "отсутствует правовой анализ", заявил юрист в интервью изданию "Медиазона". По словам Беньяша, судимость означает лишение статуса адвоката.

Два задержания и два уголовных дела

В сентябре 2018 года Михаил Беньяш приехал в Краснодар, чтобы помогать задержанным на акции против пенсионной реформы 9 сентября, но был задержан и арестован на 14 суток. По дороге в отделение полиции юрист был жестоко избит, впоследствии у него был диагностирован травматический отит. Полицейские утверждали, что Беньяш сам нанес себе ранения.

Михаил Беньяш, сентябрь 2018 года

Михаил Беньяш, сентябрь 2018 года

На выходе из спецприемника он вновь был задержан по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти. По версии следствия, адвокат бил и кусал полицейских во время задержания.

На следующий день стало известно о возбуждении против Беньяша второго дела - о воспрепятствовании правосудию. В конце сентября он был арестован на два месяца. В конце октября суд освободил юриста под залог, а в декабре Следственный комитет России прекратил дело о воспрепятствовании правосудию, продолжая следствие по первому делу.

Доклад правозащитников о грубом обращении силовиков с адвокатами

В июне эксперты международной правозащитной группы "Агора" опубликовали доклад об обращении сотрудников правоохранительных органов в России с адвокатами. По данным правозащитников, оперативники, сотрудники ОМОНа, конвойные и судебные приставы "выносят и выталкивают защитников из кабинетов, судебных залов и обыскиваемых офисов", а то и просто "пинают, душат да избивают", подчеркивается в документе.

Контекст

Участники митингов, пикетов и протестных акций - от Калининграда до Владивостока - рассказали DW об условиях, в которых в России отбывают административный арест. (16.10.2018)

Адвокат фонда "Общественный вердикт" в "Немцова. Интервью" рассказала о расследовании пыток в ярославской колонии и в других тюрьмах и СИЗО, а также об угрозах, вынудивших ее покинуть страну. (12.09.2018)

Адвокатов могут удалить с судебного заседания или отстранить от процесса, отмечают авторы. Кроме того, защитников нередко обвиняют в нападении на правоохранителей, а судьи не только перестают слушать адвокатов, но "все чаще пренебрежительно затыкают их".

Согласно данным Федеральной палаты адвокатов, за последний год выросло число "незаконных вызовов адвокатов на допрос и незаконных обысков в жилых и служебных помещениях". Кроме того, доступ адвокатов в следственные изоляторы остается "больным вопросом" в ряде регионов, говорится в документе.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Протест в Омске против повышения пенсионного возраста

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Всероссийская акция протеста

    Протесты против повышения пенсионного возраста 1 июля охватили не менее чем 39 городов России. Как сообщил политик Алексей Навальный, именно в таком количестве городов его сторонники выступили организаторами или соорганизаторами митингов.

  • Протест против повышения пенсионного возраста в Иваново

    Протесты против пенсионной реформы в России

    К протестам присоединились партии и профсоюзы

    Демонстрации против повышения пенсионного возраста, помимо штабов Навального, организовывали также партии КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко" и профсоюзы.

  • Митинг против повышения пенсонного возраста в Иваново

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Особые меры безопасности

    Митинги не планировались в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. Это связано с президентским указом, устанавливающим особые меры безопасности на время мундиаля.

  • Протест в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Массовая демонстрация в Омске

    Одной из самых массовых акций стала демонстрация в Омске, в которой приняли участие, по данным СМИ, порядка 3-5 тысяч человек.

  • Протест в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    "Геноцид российского народа"

    В большинстве городов на протестные акции вышли по несколько сотен человек

  • Протест в Иваново

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Без задержаний

    В ряде городов митинги не были согласованы с властями. Несмотря на это, задержаний зафиксировано не было.

  • Russland Krasnodar Demonstration Nawalny Anhänger Rentenreform (Штаб Алексея Навального в Краснодаре )

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Правительство одобрило законопроект

    Правительство России одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста 14 июня, через два дня он был направлен в Госдуму. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Протесты в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Профсоюзы запустили петицию

    Петицию Общероссийского объединения профсоюзов "Конфедерация труда России" против повышения пенсионного возраста на сайте change.org подписали более 2,5 млн человек.

  • Протест в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    80 процентов россиян - против реформы

    По данным последнего опроса фонда "Общественное мнение", 80 процентов населения России выступают против повышения пенсионного возраста.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 01:58

Как проходили протесты 9 сентября против пенсионной реформы

Контекст

Протесты против пенсионной реформы в России

1 июля в протестах против повышения пенсионного возраста приняли участие тысячи жителей десятков российских городов. (01.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как проходили протесты 9 сентября против пенсионной реформы  

Отчет "Международной амнистии" о России: от дискриминации до массовых казней  

Россия за решеткой: как жестокость общества формирует "тюремную культуру"  

Реклама

Самые читаемые

В ФРГ солдата уволили из-за отказа пожать руку женщине  

Что известно об испанском спонсоре ФБК  

Комментарий: Путин предлагает Навальному не возвращаться в Россию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно