 Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2019

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Россия

Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

Политика обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в Москве 27 июля.

Алексей Навальный в суде (Фото из архива)

Алексей Навальный в суде (Фото из архива)

Симоновский районный суд Москвы в среду, 24 июля, приговорил оппозиционного политика, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к 30 суткам административного ареста. Как ранее сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, на него был составлен протокол по факту повторного нарушение правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в Москве 27 июля.

Сам Навальный сообщил в своем Twitter, что это "был лучший суд из тех, в которых ему пришлось участвовать". К примеру, в качестве доказательства вины оппозиционного политика полиция приложила видео, но на нем оказалось не выступление Навального на согласованном митинге на проспекте Сахарова, где он призвал всех собравшихся 27 июля прийти на акцию к мэрии Москвы, если Мосгоризбирком не зарегистрирует оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, а момент утреннего задержания политика.

После вынесения приговора Навальный выступил с призывом принять активное участие в акции 27 июля.

Алексея Навального и координатора московского штаба политика Олега Степанова задержали 24 июля утром. Позднее Хорошевский районный суд Москвы приговорил Степанова за пост в социальной сети Facebook со словами "Вернем право на выборы", а также датой и местом проведения акции 27 июля, к 8 суткам административного ареста.

ПамфиловаобвинилаНавального

Кризисная ситуация в Москве возникла в связи с отказом Мосгоризбиркома зарегистрировать ряд оппозиционных политиков кандидатами в депутаты Мосгордумы. Накануне в Центральной избирательной комиссии РФ состоялась встреча кандидатов, получивших отказ в регистрации, с главой ЦИК Эллой Памфиловой, на которой оппозиционные политики представили множественные примеры того, что, по их мнению, является нарушением выборного законодательства.

Контекст

Оппозиционные кандидаты, которым ОИК отказали в регистрации, пришли на акцию протеста на Трубной площади в Москве. Они призвали выходить на нее каждый день. (16.07.2019)

Выборы в Мосгордуму превратились в фарс уже в начале кампании, и в этом состоит их единственное положительное значение, считает Федор Крашенинников. (16.07.2019)

Кроме того, юрист ФБК Любовь Соболь, объявившая голодовку после того, как Мосгоризбирком отказал ей в регистрации, предупредила Памфилову, что до субботы, вероятно, будут "закрыты под административный арест и Алексей Навальный, и Иван Жданов, и Илья Пономарев и другие кандидаты".

Памфилова обещала конкретно разобраться с претензиями, прозвучавшими во время встречи. При этом в интервью ТАСС 24 июля глава ЦИК заявила, что у власти не было желания отказывать кандидатам, которые приходили на встречу 23 июля. А большое количество отказов выгодно лидерам оппозиции, в частности, Алексею Навальному. "Это его цель, его задача: чем хуже, тем лучше, все это лукавое действо в помощь и поддержку, на мой взгляд, прямо противоположную цель имеет", - отметила Памфилова.

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Смотрите также:

  • Infografik Galeriebild Navalny RU

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы

    Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за последние полтора года

    С 2011-го по сентябрь 2018 года Алексей Навальный провел в СИЗО 172 суток. 24 сентября его приговорили еще к 20 суткам административного ареста.

  • Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы

    Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    За последние полтора года Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 39:57

Навальный в "Немцова.Интервью": Есть право на восстание против тиранического режима

 

Контекст

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы

Впервые Алексея Навального приговорили к административному аресту в 2011 году. До сентября 2018 года он провел за решеткой 172 дня. 24 сентября его приговорили еще к 20 суткам ареста. (25.09.2018)  

Ссылки в интернете

Встреча независимых кандидатов с Эллой Памфиловой

Пост об акции 27 июля в Facebook Олега Степанова

Аудио- и видеофайлы по теме

Навальный в "Немцова.Интервью": Есть право на восстание против тиранического режима  

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне  

Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться  

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