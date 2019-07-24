Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы в среду, 24 июля, приговорил оппозиционного политика, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к 30 суткам административного ареста. Как ранее сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, на него был составлен протокол по факту повторного нарушение правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в Москве 27 июля.

Сам Навальный сообщил в своем Twitter, что это "был лучший суд из тех, в которых ему пришлось участвовать". К примеру, в качестве доказательства вины оппозиционного политика полиция приложила видео, но на нем оказалось не выступление Навального на согласованном митинге на проспекте Сахарова, где он призвал всех собравшихся 27 июля прийти на акцию к мэрии Москвы, если Мосгоризбирком не зарегистрирует оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, а момент утреннего задержания политика.

После вынесения приговора Навальный выступил с призывом принять активное участие в акции 27 июля.

Алексея Навального и координатора московского штаба политика Олега Степанова задержали 24 июля утром. Позднее Хорошевский районный суд Москвы приговорил Степанова за пост в социальной сети Facebook со словами "Вернем право на выборы", а также датой и местом проведения акции 27 июля, к 8 суткам административного ареста.

ПамфиловаобвинилаНавального

Кризисная ситуация в Москве возникла в связи с отказом Мосгоризбиркома зарегистрировать ряд оппозиционных политиков кандидатами в депутаты Мосгордумы. Накануне в Центральной избирательной комиссии РФ состоялась встреча кандидатов, получивших отказ в регистрации, с главой ЦИК Эллой Памфиловой, на которой оппозиционные политики представили множественные примеры того, что, по их мнению, является нарушением выборного законодательства.

Кроме того, юрист ФБК Любовь Соболь, объявившая голодовку после того, как Мосгоризбирком отказал ей в регистрации, предупредила Памфилову, что до субботы, вероятно, будут "закрыты под административный арест и Алексей Навальный, и Иван Жданов, и Илья Пономарев и другие кандидаты".

Памфилова обещала конкретно разобраться с претензиями, прозвучавшими во время встречи. При этом в интервью ТАСС 24 июля глава ЦИК заявила, что у власти не было желания отказывать кандидатам, которые приходили на встречу 23 июля. А большое количество отказов выгодно лидерам оппозиции, в частности, Алексею Навальному. "Это его цель, его задача: чем хуже, тем лучше, все это лукавое действо в помощь и поддержку, на мой взгляд, прямо противоположную цель имеет", - отметила Памфилова.

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