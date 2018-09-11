 Судно с украинцами на борту пропало в Атлантике | Новости из Германии об Украине | DW | 28.09.2019

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Украина

Судно с украинцами на борту пропало в Атлантике

Недалеко от Bourbon Rhode был зафиксирован сильный ураган. По некоторым данным, судно подавало сигнал бедствия.

Мартиника после урагана

Мартиника после урагана (фото из архива)

Буксир Bourbon Rhode, шедший под флагом Люксембурга, пропал после шторма в Атлантическом океане. Как сообщил в субботу, 28 сентября, заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, в составе экипажа были граждане Украины.

По его словам, судно перестало выходить на связь еще 26 сентября. Оно находилось приблизительно в 1200 морских миль (2222 километра) от острова Мартиника в Карибском море.

По данным AFP, на борту могли находиться 14 членов экипажа. Источники агентства "Интерфакс" сообщили, что десять из них могли быть украинцами. Неподалеку от прохождения судна был зафиксирован ураган "Лоренцо" четвертой категории.

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Между тем специализирующийся на отраслевой информации Seafarers Journal уточнил, что в районе Кабо-Верде с борта буксира, выполнявшего рейс с Канарских островов (Лас-Пальмас) в  Джорджтаун (Гайана), поступил сигнал бедствия. По его данным, из-за непогоды в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода. Все члены экипажа готовились к эвакуации.

Поисковую операцию проводит французский Центр по спасению и координации действий на море (Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France - MRCC). Кроме того, на помощь буксиру вышло судно SSI EXCELLENT.

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    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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