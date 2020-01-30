"Стыдно летать": поезда заменят самолеты в Германии?

В немецком языке все более популярным становится неологизм Flugscham, который дословно переводится как "стыд за полет". Этот термин обозначает угрызения совести, которые испытывают авиапассажиры, понимая, что каждый перелет приводит к значительным выбросам в атмосферу углекислого газа, а значит, ускоряет глобальное потепление.

И похоже, что авиатранспорт в Германии действительно начинает постепенно терять популярность. В 2019 году общее число авиапассажиров в стране сократилось на 0,4 процента, а на внутренних рейсах - почти на 2 процента. Впрочем, в Объединении немецких гражданских аэропортов ADV объясняют это не столько экологической сознательностью граждан, сколько экономическими причинами.

В 2019 году число авиапассажиров в ФРГ сократилось на 0,4 процента

Впрочем, немецкий железнодорожный госконцерн Deutsche Bahn (DB) в то же время зафиксировал рекордное количество пассажиров поездов дальнего следования. За первую половину прошлого года DB перевез 71,8 млн человек. Ожидается, то по итогам года этот показатель превысит 150 млн.

Многие обозреватели немецких СМИ и местные политики также призывают людей путешествовать не на самолете, а на поезде, так как это более экологично. Но главный вопрос заключается в том, готова ли железнодорожная сеть ФРГ к большому количеству новых пассажиров.

Непунктуальный Deutsche Bahn

Железнодорожная отрасль Германии десятилетиями страдала от недофинансирования. Немецкие поезда регулярно опаздывают или отменяются, вагоны зачастую переполнены. В 2019 году DB установил новый антирекорд: с опозданием прибыл каждый четвертый скоростной поезд концерна.

Каждый четвертый скоростной поезд Deutsche Bahn опаздывает

"Задача найти инвестиции, необходимые для модернизации железнодорожной сети, вероятно, станет настоящим вызовом (для немецких политиков. - Ред.)", - считает профессор Лундского университета в Швеции Штефан Гёслинг, занимающийся исследованиями в области туризма. Он убежден, что 86 млрд евро, которые немецкое правительство собирается вложить в DB, - "смешная сумма, которая даже близко не дотягивает до необходимой".

Модернизация железных дорог займет до 10 лет

Германии необходимо срочно модернизировать свою инфраструктуру так, чтобы поезда между любыми городами страны курсировали хотя бы раз в час, подчеркивает Гёслинг. Это позволило бы в два раза увеличить пассажиропоток к 2030 году: именно такую ​​цель поставил перед собой Deutsche Bahn.

В концерне также планируют ввести в эксплуатацию скоростные поезда нового поколения и увеличить число составов с 460 до 600. Однако на это потребуется время. Масштабное обновление немецкой железнодорожной сети может занять 5-10 лет, прогнозирует Йоахим Хольштайн (Joachim Holstein) из европейской гражданской инициативы в поддержку развития железных дорог Back on Track.

Между тем власти Германии призывают пассажиров набраться терпения: ожидается, что процесс модернизации только увеличит задержки поездов. Поэтому DB рассчитывает достичь одной из своих целей - своевременного прибытия 82 процентов поездов - только к 2025 году. А значит, существенного сокращения числа полетов в ближайшее время ожидать не стоит.

Что мешает железнодорожным поездкам по Европе

Чтобы спрос на авиаперевозки действительно снизился, должно улучшиться и железнодорожное сообщение между европейскими странами. По мнению экспертов, для этого потребуется вмешательство Брюсселя, ведь национальные железнодорожные операторы пока мало заинтересованы в предоставлении доступа к своей инфраструктуре иностранным конкурентам. И даже через 200 с лишним лет после изобретения паровоза железнодорожные колеи некоторых соседних стран все еще остаются несовместимыми.

Примечательно, что Deutsche Bahn в 2016 году отказался от европейских ночных поездов со спальными вагонами из-за их убыточности. Освободившуюся нишу, впрочем, сразу же занял австрийский железнодорожный оператор ÖBB, который на данный момент предлагает 27 ночных маршрутов.

В то же время авиаперевозчики настаивают, что пассажиры, пользующиеся их услугами, не должны испытывать угрызений совести. На авиаотрасль приходится лишь 2,8 процента мировых выбросов СО2, в то время как на автотранспорт - почти четверть вредных выбросов. Так что даже если количество перелетов уменьшится вдвое, на темпы изменения климата это практически не повлияет, аргументируют авиакомпании.

Смотрите также:

На поезде из Берлина в Мюнхен Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn в конце 2017 года завершил крупнейший в своей истории инфраструктурный проект, на осуществление которого ушло около четверти века и десять миллиардов евро. Дальше будет много цифр. Первая из них - два часа. На столько сократится время в пути на скоростных поездах ICE из столицы объединенной Германии в столицу Баварии, то есть из Берлина в Мюнхен.

На поезде из Берлина в Мюнхен Самыми быстрыми поездами на трассе будут экспрессы ICE Sprinter. Сначала - по три в каждом направлении. На новых участках они смогут разгоняться до 300 километров в час, останавливаясь только в Галле, Эрфурте и Нюрнберге. Время в пути составит 3 часа 55 минут, то есть меньше четырех часов - психологически важной границы в борьбе за пассажиров на маршрутах между Берлином и Мюнхеном.

На поезде из Берлина в Мюнхен Максимальная скорость других поездов ICE будет достигать 230 километров в час. В пути они будут находиться на 20-30 минут дольше составов ICE Sprinter, но и останавливаться будут чаще. Помимо уже названных городов, на этой трассе также расположены Виттенберг, Биттерфельд, Лейпциг, Кобург и Бамберг. Трасса проходит по территории Бранденбурга, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Баварии.

На поезде из Берлина в Мюнхен Экономить время смогут также пассажиры между Гамбургом и Мюнхеном, следующие через Берлин. В свою очередь, поезда из Франкфурта-на-Майне будут попадать на эту дорогу в Эрфурте, из Дрездена - в Лейпциге. Число жителей городов и регионов вдоль трассы, а также других потенциальных пассажиров, которым она позволит экономить время, оценивается в 17 миллионов человек.

На поезде из Берлина в Мюнхен Сейчас доля железной дороги в перевозках между Берлином и Мюнхеном равняется 20 процентам. Deutsche Bahn намерен увеличить этот показатель вдвое, переманив пассажиров авиационных и автобусных компаний, а также став настоящей альтернативой для тех, кто до сих пор предпочитает ездить на машинах. Помимо экономии времени другие аргументы понятны - прибытие сразу в центр и так далее.

На поезде из Берлина в Мюнхен Протяженность трассы - 500 километров. Частично был проложен новый маршрут, частично модернизированы существовавшие отрезки. Сейчас как раз доделан последний участок, проходящий по Тюрингскому лесу, где скоростные поезда будут подниматься на высоту до 600 метров над уровнем моря, что особенно усложнило задачи строителей - из-за снежных зим, которыми известны эти места.

На поезде из Берлина в Мюнхен В последние месяцы 2017 года на трассе проводились испытания. Специальный состав, оборудованный измерительной техникой, совершил около тысячи поездок. Переход на новое расписание должен состояться за две недели до Рождества - 10 декабря. Из-за синхронизации тактов движения с другими маршрутами по числу изменений он станет одним из самых значительных в Германии за несколько последних десятилетий.

На поезде из Берлина в Мюнхен Необходимость в такой магистрали между новыми и южными землями ФРГ возникла после воссоединения страны. Она получила восьмой номер в списке Транспортных проектов Германского единства (VDE8). Решение было принято в 1991 году. Амбициозный не только с политической, но и технической точки зрения, этот проект вызывал то эйфорию, то критику - в зависимости от настроений и расстановки сил.

На поезде из Берлина в Мюнхен Одно из прошлых немецких правительств вообще остановило реализацию, перебросив средства на строительство автомобильных дорог. Однако после паузы в несколько лет строительство было продолжено. Не будем здесь углубляться в тонкости политических споров, так как будущих пассажиров это вряд ли заинтересует, а конец - он и в Германии делу венец. Ende gut, alles gut!

На поезде из Берлина в Мюнхен Примерно треть суммы из десяти миллиардов евро ушла на прокладку 230 километров новых путей, строительство 37 новых мостов и 27 новых туннелей. В частности, в долинах рек Эльстер и Заале был возведен самый длинный в Германии железнодорожный мост общей протяженностью 8,6 километра. Автор: Максим Нелюбин

