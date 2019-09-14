Страховка для поездки в Германию. Какую выбрать?

Для путешествия в Германию и другие страны Евросоюза необходима страховка - это факт, известный большинству туристов, проживающих за пределами ЕС. Как правило, самостоятельные туристы ограничиваются покупкой самого простого страхового полиса с покрытием до 30 000 евро - этой суммы достаточно по правилам посольства Германии. Похожие и самые недорогие полисы оформляют и турфирмы для туристов, которые покупают "пакетные" туры.

Проблема таких полисов состоит в том, что они покрывают далеко не все страховые случаи. По словам туристов, нередко страховые компании значительно сокращают суммы выплат или даже полностью отказываются платить. Как не попасть в неприятную ситуацию и правильно выбрать страховку?

Какие страховые полисы рекомендует посольство ФРГ

DW обратилась за комментарием в посольство Германии в Москве с вопросом, как правильно выбрать страховку для поездки. "Списка аккредитованных страховых компаний нет. Можно купить полис у любой фирмы, при выдаче визы он признается в случае, если отвечает требованиям посольства", - отметила в интервью DW представитель посольства Германии в России Мона Кремз (Mona Krems).

Как правило туристы покупают "базовый" полис для поездки

Эти требования прописаны на официальном сайте и достаточно формальны: страховка должна быть с минимальным покрытием до 30 000 евро, должна подходить для всей Шенгенской зоны (а не только для Германии) и должна покрывать расходы на срочную медицинскую помощь и транспортировку на родину в случае болезни или смерти. Там же указан важный пункт - страховку можно купить только на первый въезд, но в случае выдачи мультивизы заявитель обязан покупать новый полис перед каждой поездкой.

"Базовый" полис можно купить в интернете на сайтах страховых компаний или страховых агрегаторов, в офисах страховых компаний или у их представителей прямо перед зданием посольства или визового центра. В Москве также можно купить страховку внутри нового визового центра Германии.

Дешевле всего полисы стоят в интернете: так, на сайте одного из страховых агрегаторов "базовая" страховка для поездки на 8 дней для 30-летнего мужчины стоит чуть менее 400 рублей или около 0,7 евро в сутки. У агентов она обойдется примерно в 1 евро в сутки. Если запланировано несколько поездок в страны Евросоюза, можно сэкономить и купить полис на год, также некоторые банки предлагают зарубежную страховку как дополнение к банковским картам.

Что оплачивает обычная страховка?

Как правило обычная страховка без проблем покроет расходы на лечение легкого заболевания, например, простуды. "У моего мужа долго держалась температура. У него была страховка от кредитки российского банка. Страховая компания дала ему номер русскоговорящего сотрудника в Германии, тот направил его к русскоговорящему врачу в Берлине. Поставили уколы, назначили лечение, сказали прийти на проверку. Мы оплатили счет в 130 евро и через неделю страховая вернула деньги", - рассказала DW менеджер берлинской языковой школы Lingoda Светлана Путинцева.

"Базовый" полис больше подходит для легких заболеваний

Некоторые обращения в страховую компанию происходят по комичным причинам. "Как-то со мной произошел на редкость идиотский случай - я ткнула себе в глаз острым ломтиком картошки фри и поцарапала глазное яблоко", - рассказала DW туристка Юлия Никитина.

Юлия позвонила в страховую компанию, та оперативно организовала прием у офтальмолога. "Он выписал какую-то мазь и капли, от которых царапина моментально перестала чесаться, а глаз - слезиться и краснеть, через несколько дней все зажило. Заплатить пришлось только за лекарство - 10 евро", - отметила девушка.

В чем минусы базовой страховки

Однако чем сложнее и дороже заболевание, тем больше может возникнуть проблем с оплатой расходов на его лечение. Опытные путешественники и врачи называют 5 главных причин, по которым страховая компания может отказать в выплатах: в случае хронического заболевания, травмы при занятии спортом, алкогольного опьянения, солнечных ожогов и аллергии.

Чтобы обезопасить себя от отказа в выплатах, путешественники рекомендуют покупать специальные расширения к страховке. Пакет "под себя" можно оформить на одном из сайтов-агрегаторов. Там можно заключить страховку и при наличии хронических заболеваний, и для занятий активным спортом, и, например, для тех, кто покоряет горные вершины (с оплатой поисково-спасательных операций) и для тех, кто планирует арендовать мопед или мотоцикл. Есть также специальная страховка для беременных.

Почему не стоит экономить на страховке?

Страховка - последнее, на чем нужно экономить в путешествии, считает известный российский путешественник и блогер Александр Беленький. "У нас по опыту на страховке стараются сэкономить. Однако лучше поехать в центр города на автобусе, а не на скоростном экспрессе или такси, лучше выбрать даже отель подешевле, но эти сэкономленные деньги потратить на защиту своего здоровья. Когда что-то произойдет, задним числом это будет оформить невозможно", - отметил в интервью DW Беленький.

Для занятий активным спортом нужна расширенная страховка

Сколько стоит расширенная страховка? Итоговая цена такого полиса может вырасти в несколько раз по сравнению с базовой версией. Например, страхование на неделю для того же 30-летнего мужчины с учетом занятий горнолыжным спортом обойдется в среднем уже в 800 рублей. С поисково-спасательными мероприятиями и эвакуацией вертолетом - примерно столько же. Если добавить опцию максимального покрытия лечения до 100 тысяч евро, полис обойдется в 1400 рублей.

Лайфхак - страховка от немецкой компании

Один из лайфхаков, который советуют немецкие врачи, и о котором не знают многие российские туристы - купить полис в немецкой страховой компании. Так называемую Incoming-Versicherung для иностранных туристов, которые приезжают на короткий срок, предлагают многие немецкие компании, она также признается посольством Германии для получения визы.

Стоит такая страховка чуть дороже российской - от 2,5 евро в сутки. В качестве опции можно также добавить страхование гражданской ответственности в случае ущерба третьим лицам (Haftpflichtversicherung) - например, если вы случайно поцарапаете чей-то Porsche во время езды на велосипеде.

Почему врачи советуют немецкую страховку?

"Для поездки в Германию я бы советовал медицинскую страховку от немецких компаний, по нашему опыту с ней редко возникают какие-то проблемы с выплатами", - отметил в интервью DW терапевт Александер П., работающий в больнице Гисена.

За год у Елены Ивановой из Беларуси, проживающей в Германии, произошли сразу два страховых случая - с матерью и свекровью, которые приехали погостить к Елене и ее мужу. "У мамы обнаружилась почечная недостаточность, лечение обошлось в 4500 евро. Белорусская страховка покрыла лишь 5 процентов от полной суммы полиса - то есть 1500 евро - ссылаясь на наличие сахарного диабета у мамы, то есть - хронического заболевания", - рассказала Елена DW.

После негативного опыта Елена решила заключить договор с немецкой страховой компанией для поездки свекрови. У матери мужа случился приступ стенокардии. Несмотря на признаки хронического заболевания, лечение было полностью оплачено.

Главный минус таких немецких страховок для русскоязычных туристов состоит в том, что их представители не смогут общаться с клиентами на русском языке, если возникнет страховой случай. Поэтому она скорее подходит тем, кто владеет немецким или английским языками или же приезжает к друзьям и родственникам, которые помогут с переводом в случае, если возникнут проблемы.

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