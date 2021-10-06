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Беньямин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США стали лауреатами Нобелевской премии по химии за развитие асимметричного органокатализа.
Нобелевская премия по медицине присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну "за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов".
В Стокгольме, как и в прошлом году, отменили торжественную церемонию вручения Нобелевских премий. В Фонде Нобеля сообщили о "неопределенности" в связи с пандемией.
Глава МИД ФРГ прибыл в Мадрид для участия в конференции Стокгольмской инициативы по разоружению и высказался за сохранение американского ядерного арсенала в Германии.
Странам с ядерным оружием следует уменьшить его роль в стратегиях и сокращать арсеналы. Испытания ядерного оружия нужно прекратить, сказано в обращении перед саммитом Стокгольмской инициативы.
Россия и США увеличили число развернутых ядерных боеголовок на 50 штук, говорится в докладе SIPRI. Однако общее число единиц ядерного оружия в мире уменьшилось.
В понедельник, 24 мая 2021 года, американскому музыканту и лауреату Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану исполняется 80 лет.
Кибератаки Главного управления Генштаба ВС России на Шведскую спортивную конфедерацию были элементами кампании против антидопинговых агентств, считает прокуратура Швеции. Стокгольм ждет объяснений.
С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 116 млн человек, почти 2,6 млн скончались. Выздоровели более 92 млн пациентов. DW следит за событиями 6 марта.
Ответная мера: Берлин, Стокгольм и Варшава объявили персонами нон грата троих российских дипломатов.
В топ-25 игроков на рынке вооружений вошли 12 фирм из США, четыре из Китая, две из России, сказано в докладе SIPRI. Они продали оружие почти на 300 млрд евро.
Вечером 3 декабря в Стокгольме состоялась церемония вручения альтернативной "нобелевки". Ее лауреат, известный белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, дал учредителям премии интервью.
Стокгольм вносит коррективы в свою "особую" стратегию борьбы с COVID-19. На кону стоит доверие населения к руководству страны, пишет обозреватель газеты FAZ Маттиас Виссува.
Эстония настаивает на необходимости новых погружений к месту кораблекрушения. В Швеции медлят, ссылаясь на закон о покое захоронения.
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали работающая в Берлине француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна. Премия присуждена за разработку метода редактирования генома.
Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике Роджеру Пенроузу, Райнхарду Генцелю и Андрее Гез за изучение черных дыр. Гез стала четвертой женщиной-лауреатом в истории премии.
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