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Стокгольм

Illustration: Nobelpreis für Chemie 2021 für Benjamin List und David W.C. MacMillan

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан 06.10.2021

Беньямин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США стали лауреатами Нобелевской премии по химии за развитие асимметричного органокатализа.
David Julius and Ardem Patapoutian. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2021. CREDIT ENGLISH: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Два американских ученых стали лауреатами Нобелевской премии по медицине 04.10.2021

Нобелевская премия по медицине присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну "за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов".
A Nobel Prize medal is pictured during the production process on October 29, 2019 in Eskilstuna, Sweden. - The Nobel Prize awards ceremonies will take place on December 10, the anniversary of the death of the founder of the prize, Swedish industrialist and philanthropist Alfred Nobel. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP) (Photo by JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images)

Нобелевские премии вручат на родине лауреатов 23.09.2021

В Стокгольме, как и в прошлом году, отменили торжественную церемонию вручения Нобелевских премий. В Фонде Нобеля сообщили о "неопределенности" в связи с пандемией.
05.07.2021 Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, nimmt am vierten Ministertreffen der Stockholm-Initiative fuer nukleare Abruestung teil. Madrid, 06.07.2021 Madrid Spanien *** German Foreign Minister Heiko Maas, SPD, attends the fourth ministerial meeting of the Stockholm Initiative for Nuclear Disarmament Madrid, 06 07 2021 Madrid Spain Copyright: xThomasxImo/photothek.netx

Мас отстаивает приверженность ФРГ концепции НАТО по ядерному сдерживанию 05.07.2021

Глава МИД ФРГ прибыл в Мадрид для участия в конференции Стокгольмской инициативы по разоружению и высказался за сохранение американского ядерного арсенала в Германии.
Das Standbild eines Videos, welches vom nordkoreanischen Fernsehsender KRT am 22.05.2017 zur Verfügung gestellt wurde, soll den mutmaßlichen Start einer Mittelstreckenrakete mit hoher Reichweite vom Typ Pukguksong-2 zeigen. Die Mittelstreckenrakete soll mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Die Atommächte des Planeten investieren nach Angaben von Friedensforschern wieder mehr in ihre nuklearen Waffenarsenale, berichtet das das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri. (zu dpa Weniger Atomwaffen auf der Welt - Arsenale werden aber modernisiert) +++ dpa-Bildfunk +++

Главы МИД Германии, Испании и Швеции призвали к ядерному разоружению 05.07.2021

Странам с ядерным оружием следует уменьшить его роль в стратегиях и сокращать арсеналы. Испытания ядерного оружия нужно прекратить, сказано в обращении перед саммитом Стокгольмской инициативы.
HANDOUT - 01.03.2018, Russland, Ort unbekannt: Dieses vom russischen Fernsehsender RU-RTR via AP zur Verfügung gestellte Standbild zeigt eine neue Sarmat-Interkontinentalrakete. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri warnt vor besorgniserregenden Trends bei der atomaren Bewaffnung. Der Abbau der Arsenale in aller Welt habe sich in den vergangenen Jahren entscheidend verlangsamt, sagte der Sipri-Experte Shannon Kile der Deutschen Presse-Agentur. Die Regierungen aller Atommächte seien zudem dabei, ihre Atomarsenale zu modernisieren. +++ dpa-Bildfunk +++

В мире выросло число развернутых единиц ядерного оружия 14.06.2021

Россия и США увеличили число развернутых ядерных боеголовок на 50 штук, говорится в докладе SIPRI. Однако общее число единиц ядерного оружия в мире уменьшилось.
07 Dec 2020 Universal Music Group (UMG) ttoday announced the acquisition of Bob Dylans entire catalog of iconic songs by Universal Music Publishing Group (UMPG).

Боб Дилан - музыкант, проникший в сердца миллионов жителей планеты 24.05.2021

В понедельник, 24 мая 2021 года, американскому музыканту и лауреату Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану исполняется 80 лет.
Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Посол России вызван в МИД Швеции в свете расследования кибератак 14.04.2021

Кибератаки Главного управления Генштаба ВС России на Шведскую спортивную конфедерацию были элементами кампании против антидопинговых агентств, считает прокуратура Швеции. Стокгольм ждет объяснений.
08.12.2020 *** Stockholm Sweden A sign in Swedish on the subway says to keep your distance

Коронавирус: в Стокгольме протестовали против ковидных ограничений 06.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 116 млн человек, почти 2,6 млн скончались. Выздоровели более 92 млн пациентов. DW следит за событиями 6 марта.
25.07.2020, Mitte, Werderscher Markt, Berlin, Das Auswaertige Amt der Bundesrepublik Deutschland ist eine Bundesbehoerde. | Verwendung weltweit

Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов 08.02.2021

Ответная мера: Берлин, Стокгольм и Варшава объявили персонами нон грата троих российских дипломатов.
ACHTUNG: SPERRFRIST 9. DEZEMBER 00:01 UHR. - ARCHIV - 25.04.2018, Berlin: Ein Lockheed Martin F-35 Tarnkappenjet aus den USA mit einem Radargerät des Rüstungsunternehmens Hensoldt ist bei der Raumfahrtausstellung (ILA) ausgestellt. 2018 verkauften die 100 wichtigsten Produzenten von Rüstungsgütern Waffen und militärische Dienstleistungen im Gesamtwert von 420 Milliarden Dollar (rund 380 Milliarden Euro), wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in einem am Montag veröffentlichten Bericht mitteilte.) Foto: Britta Pedersen/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

США продолжают доминировать на рынке вооружений 07.12.2020

В топ-25 игроков на рынке вооружений вошли 12 фирм из США, четыре из Китая, две из России, сказано в докладе SIPRI. Они продали оружие почти на 300 млрд евро.
16.11.2020, Belarus, Minsk: Belarussische oppositionelle Senioren zeigen ein Zeichen für Frieden und tragen Mund-Nasen-Bedeckungen bei einem Protest oppositioneller Senioren gegen die offiziellen Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl. Trotz des besonders brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte am Wochenende haben sich in Belarus auch am heutigen Montag wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen getraut. Foto: -/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Алесь Беляцкий: ЕС не имеет права молчать и ничего не делать 03.12.2020

Вечером 3 декабря в Стокгольме состоялась церемония вручения альтернативной "нобелевки". Ее лауреат, известный белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, дал учредителям премии интервью.

MALM? 2020-11-06 Information om att h?lla avst?nd till varandra p? Malm? C p? fredagen. Sk?ne har sedan en tid tillbaka en rekommendation om att undvika kollektivtrafiken g?llande icke n?dv?ndiga resor p? grund av den ?kade smittspridningen av coronaviruset. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 |

Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом 02.12.2020

Стокгольм вносит коррективы в свою "особую" стратегию борьбы с COVID-19. На кону стоит доверие населения к руководству страны, пишет обозреватель газеты FAZ Маттиас Виссува.
ARCHIV - 01.01.1994, Estland, Tallinn: Die estnische Ostseefähre Estonia im Hafen von Tallinn (undatierte Aufnahme). Im Jahr 1994 havarierte die estnische Ostsee-Fähre «Estonia» vor der Südküste Finnlands. Beim Untergang sterben 852 Menschen. Es ist ein Vierteljahrhundert her - doch viele Opfer und Angehörige kommen nicht zur Ruhe. In Frankreich geht es nun um mehrere Millionen Euro Schadenersatz. (zu dpa 25 Jahre nach «Estonia»-Unglück: Opfer fordern Schadenersatz) Foto: epa Scanpix Samuelson/epa Scanpix Norge/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Гибель парома "Эстония": о чем спорят Таллин и Стокгольм 26.10.2020

Эстония настаивает на необходимости новых погружений к месту кораблекрушения. В Швеции медлят, ссылаясь на закон о покое захоронения.
Nobelpreis für Chemie 2020 Emmanuelle Charpentier, Jennifer A. Doudna

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по химии 07.10.2020

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали работающая в Берлине француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна. Премия присуждена за разработку метода редактирования генома.
Nobelpreis für Physik 2020 Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez

Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр 06.10.2020

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике Роджеру Пенроузу, Райнхарду Генцелю и Андрее Гез за изучение черных дыр. Гез стала четвертой женщиной-лауреатом в истории премии.
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