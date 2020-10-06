 В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по химии | Новости из Германии о Европе | DW | 07.10.2020

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Европа

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудне. Премия присуждена за исследования так называемых "ножниц ДНК".

Нобелевская медаль

Лауреатами Нобелевской премия по химии за 2020 год стали Эмманюэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Даудне (США). Премия присуждена за исследования так называемых "ножниц ДНК", с помощью которых редактируют гены животных и человека, заявил в среду, 7 октября, Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

Нобелевские лауреаты по химии прошлых лет

В 2019 году Нобелевская премия по химии была присуждена Джону Гудинафу из Техасского университета в Остине (США), работающему в США британцу Стэнли Уиттинхэму из Бингемтонского университета и Акире Ёсино из частного университета в японской Нагое за разработку литий-ионных батарей. При этом 97-летний Гудинаф стал самым возрастным лауреатом в истории Нобелевских премий.

В 2018 году лауреатами премии по химии стали американцы Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит, а также британец Грегори Уинтер, внесшие научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности.

В общей сложности Нобелевскую премию по химии с 1901 года присуждали 111 раз, ее лауреатами стали 184 ученых. В 1956 году этой награды был удостоен русский и советский физикохимик Николай Семенов, он получил ее совместно с британцем Сирилом Хиншелвудом.

Нобелевская неделя и онлайн-церемония

8 октября станет известно имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. В последний день "нобелевской недели" назовут обладателя премии мира. 12 октября объявят решение о присуждении премии в области экономики.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен в каждой номинации с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро). Изменен и формат традиционной церемонии вручения наград, обычно проводимой в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Из-за пандемии коронавируса она впервые будет проходить в режиме онлайн, а медали и дипломы лауреаты получат через посольства Швеции либо из рук бывших лауреатов.

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  • Милтон Фридман

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    Защитник свободного рынка Милтон Фридман - один из самых спорных получателей Нобелевской премии мира по экономике. Решение комитета в 1976 году вызвало международные протесты из-за связей Фридмана с чилийским диктатором Аугусто Пиночетом. Годом ранее Фридман действительно посетил Чили, и критики утверждают, что его идеи вдохновили режим, где применялись пытки и были убиты тысячи людей.

  • Ясир Арафат

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    Напрасные надежды

    Премия мира, которую в 1994 году разделили палестинский лидер Ясир Арафат, премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и израильский министр иностранных дел Шимон Перес, должна была послужить дополнительным стимулом для мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместо этого дальнейшие переговоры провалились, а Рабин был убит израильским националистом год спустя.

  • Ригоберта Менчу

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Жуткие мемуары

    Правозащитница Ригоберта Менчу, отстаивающая интересы народа майя, получила премию мира в 1992 году "за борьбу за социальную справедливость". Впоследствии это решение вызвало много споров, так как в ее мемуарах были якобы обнаружены фальсификации. Описанные ею зверства о геноциде коренных народов Гватемалы сделали ее знаменитой. Однако многие убеждены, что она в любом случае заслуживала награды.

  • Барак Обама получает Нобелевскую премию мира

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Преждевременная награда

    Когда премию мира в 2009 году присудили Бараку Обаме, удивлены были многие, включая и его самого. Находящийся к тому моменту менее года на посту президента, он получил премию за "огромные усилия по укреплению международной дипломатии". Критики и некоторые сторонники Обамы посчитали, что награда была преждевременной, и он получил ее еще до того, как у него появился шанс сделать реальные шаги.

  • Ральф Стейнман

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Посмертная награда

    В 2011 году Нобелевский комитет назвал лауреатами премии по медицине Жюля Хоффмана, Брюса Бётлера и Ральфа Стейнмана за их открытия в области изучения иммунной системы. Проблема была в том, что за несколько дней до этого Стейнман умер от рака. Согласно правилам, премия не вручается посмертно. Но комитет все же присудил ее Стейнману, обосновав тем, что о его смерти тогда было еще не известно.

  • Махатма Ганди

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    "Величайшее упущение"

    Нобелевская премия вызывает споры не только из-за того, кому она была присуждена, но и потому, что кто-то ее так и не получил. В 2006 году член Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что "несомненно, величайшим упущением за всю нашу 106-летнюю историю стало то, что Махатма Ганди так никогда и не получил Нобелевскую премию мира".

    Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов


Смотреть видео 03:25

Лауреаты Нобелевской премии встречаются с молодыми учеными

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