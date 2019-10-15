Станет ли новый завод Volkswagen в Турции жертвой операции против курдов?

У турецкой военной операции в Сирии - первые серьезные экономические последствия: немецкий автоконцерн отложил подписание готового инвестиционного контракта. Это шанс для Болгарии.
Долго готовившееся инвестиционное решение уже было принято, оставалось только официально подписать контракт. Однако из-за начатой Турцией 9 октября военной операции против курдов на севере Сирии Volkswagen 15 октября остановил реализацию проекта нового автозавода. Немецкий концерн собирался соорудить его в турецком городе Маниса, на западе страны, вблизи порта Измир, для чего в начале октября зарегистрировал там дочернюю фирму.
Автозавод в Болгарии или Турции ждут инвестиции на 1 миллиард евро
"Правление акционерного общества Volkswagen отложило решение о новом заводе", - сообщила немецким СМИ пресс-служба концерна и добавила, что "мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией и следим за нынешним развитием с большой тревогой". Обращает на себя внимание, что в заявлении речь идет только "о новом заводе", Турция в этой фразе не упоминается, из чего можно сделать вывод, что уже принятое принципиальное решение в пользу данной страны может быть и пересмотрено.
Например, в пользу члена ЕС Болгарии, которая тоже активно стремилась привлечь такую масштабную инвестицию, как завод крупнейшего автостроителя мира. Ведь Volkswagen намерен разместить эту новую производственную площадку поближе к рынкам Восточной и Юго-Восточной Европы.
По данным немецких СМИ, речь идет о вложениях примерно в 1 миллиард евро и предприятии мощностью до 300 тысяч автомобилей в год, на котором работали бы около 4 тысяч человек. Начать строительство планируется в конце 2020 года, чтобы уже с 2022 года приступить к выпуску моделей VW Passat и Skoda Superb. В данный момент они выпускаются в немецком городе Эмдене и чешском Квасины, но эти предприятия VW решил переориентировать на выпуск электромобилей и внедорожников (SUV).
Гибель гражданского населения похоронит проект
И вот теперь проект, который глава Volkswagen Херберт Дис (Herbert Diess) обсуждал нынешним летом с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, оказался под угрозой срыва. Критика в адрес намечавшегося решения в пользу Турции, обещавшей, по неподтвержденным данным, значительные государственные субсидии, звучала в Германии и раньше.
Она была вызвана заметным ухудшением в последние годы ситуации с демократическими свободами и правами человека, в том числе, в частности, участившимися арестами граждан ФРГ под надуманными предлогами. Руководство концерна, в свою очередь, указывало на то, что Турция давно и по-прежнему является кандидатом на вступление в ЕС.
Однако нынешнее крупномасштабное вторжение турецкой армии на территорию Сирии, которое Германия осудила вместе с другими странами Евросоюза, серьезно изменило ситуацию. Если эта военная операция приведет еще и к гибели гражданского населения, а первые сообщения о жертвах уже появились, то немецкий концерн не сможет без серьезного ущерба для своего имиджа подписать на таком фоне инвестиционное соглашение с турецкой стороной.
Немецкие политики имеют возможность наложить вето
К тому же правительство федеральной земли Нижняя Саксония, в которой находится штаб-квартира Volkswagen в Вольфсбурге и которая как крупный акционер концерна имеет право вето, в нынешней обстановке из политических соображений может просто заблокировать заключение соглашения. В Нижней Саксонии совместно правят социал-демократы и христианские демократы, которые образуют коалицию и на федеральном уровне. Обе партии осудили действия Анкары в Сирии.
Премьер-министр Нижней Саксонии социал-демократ Штефан Вайль (Stephan Weil) выступил 15 октября с недвусмысленным заявлением: "Пока ситуация такова, какова она есть, я не могут представить себе миллиардную инвестицию Volkswagen в Турции". По словам политика, турецкая военная операция на севере Сирии является очевидным нарушением международного права, она приведет к обострению положения в регионе и вызовет огромный поток беженцев.
В то же время Штефан Вайль подчеркнул, что пока решение о строительстве завода в Турции отложено, но не отменено. Дальнейшую судьбу проекта наблюдательный совет (совет директоров) Volkswagen, членом которого является и премьер-министр, обсудит на своем следующем заседании, намеченном на середину ноября. До тех пор никаких официальных решений, по всей видимости, ожидать не следует.
Пока непонятно, как долго концерн готов выжидать, и в какой момент его начнут поджимать сроки, связанные с уже твердо запланированной сменой модельного ряда на заводах в Эмдене и Квасинах.
Санкции США и ЕС усугубят кризис турецкой экономики
Турецкая военная операция уже привела к тому, что США ввели 50-процентные пошлины на импортируемую турецкую сталь и приостановили переговоры о торговом соглашении с Турцией. Вполне возможны дальнейшие американские санкции, а также штрафные меры Евросоюза. Все это способно серьезно дестабилизировать турецкую экономику, и без того уже существенно ослабленную недавней тяжелой рецессией.
Так что руководству Volkswagen при принятии окончательного решения о новом заводе придется учитывать теперь не только политические факторы, но и меняющуюся из-за начавшейся войны макроэкономическую ситуацию в Турции. В случае ее сильного ухудшения появятся дополнительные аргументы в пользу Болгарии.
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