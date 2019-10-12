"Спонсор" ФБК из США: Для объявления фонда Навального "иноагентом" нашли повод

Российский Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навального в список "иностранных агентов". Причиной послужило поступление на счета ФБК средств из Испании и США на сумму в 140 тысяч рублей, пояснили в министерстве. Средства из США поступили со счета компании Star-DoorsСom LLC, занимающейся изготовлением дверей для шкафов-купе. DW поговорила с ее владельцем Юрием Маслиховым, который в мае перевел через систему PayPal 50 долларов с личной карты на счет директора ФБК Ивана Жданова. Маслихов уверен, что сделанный им денежный перевод был использован лишь как формальный повод, чтобы включить фонд Навального в реестр Минюста.

DW: Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию? После сделанного вами денежного перевода ФБК внесли в список иностранных агентов.

Юрий Маслихов: Давайте отделять мух от котлет. Не из-за моего перевода их внесли в этот список, а потому, что так была поставлена задача со стороны (российского - Ред.) руководства тем людям, которые это делали. Им нужны были какие-то формальные вещи для того, чтобы сделать это. Я уверен, что они еще в мае увидели эту транзакцию. Дальше ждали еще чего-то, в итоге не дождались, поэтому и была использована следующая история с этим испанским человеком.

Скриншот сообщения, которое пришло на электронный адрес компании Маслихова: "Мы никогда не забудем, что ты сделал ФБК. Никогда не забудем, никогда не простим".

- То есть вы считаете что 50 долларов были лишь предлогом для того, чтобы внести ФБК в список "иностранных агентов"?

- Давайте разберемся. Я гражданин России. По закону я имею право поддерживать российские организации. Если дебетовая пластиковая карта выпущена на мое имя, я могу с этой карты от своего имени делать транзакции на указанный публично PayPal аккаунт Ивана Жданова. Вопросы здесь совершенно другие нужно задавать. Вопрос номер один: господин Иван Жданов, как данные ваших транзакций внутри американской системы PayPal оказались в распоряжении правоохранительных органов? Вопрос номер два, к руководству Российской Федерации: как так получилось, что моя личная информация была опубликована?

Вопрос не в том, что я или Иван Жданов нарушили какой-то закон. Проблема именно в том, что правоохранительные органы не охраняют никакие права граждан России. Наоборот, они используют абсолютно любые возможные поводы для того, чтобы, вывернув наружу всю частную информацию, любую личную переписку, пытаться доказать, что белое - это черное, а черное - это белое. Коррупция существует, с ней надо бороться. То, что коррупция на сегодняшний день покрывается руководителями в высших эшелонах власти, это тоже все понимают, об этом надо говорить. А говорить о том, что такой-то отправил какие-то несчастные 50 долларов... Вы же понимаете, что 50 долларов - это вообще не та сумма, о которой стоит говорить.

Скриншот сообщения, которое пришло на электронный адрес компании Маслихова

- Вы в одном интервью рассказали, что вам поступают угрозы. Что это за угрозы?

- У меня все сотрудники, которые должны сидеть в офисе и продавать людям продукцию компании, взяли выходные, пока все не успокоится. И я их понимаю: странные звонки, странные письма, которые приходят через форму обратной связи на сайте. Звонят какие-то непонятные люди, говорят, что тоже живут в Майами и у них похожая ситуация. Спрашивают, куда можно прийти и обсудить ее. Да мы этим вообще не занимаемся. Люди, которые у меня работают, продают двери для шкафов-купе, они вообще не участвуют в политической жизни.

Через форму обратной связи я получаю письма из серии "мы навсегда запомним, что ты сделал для ФБК. Не забудем, не простим". Эти сообщения я получаю и на русском, и на английском.

- У вас есть предположения, кто это может быть?

- Надо понимать одну простую вещь: на каждого разумного человека, приходится еще один не очень разумный. Он может иметь какие-то психические диагнозы, алкогольную зависимость, и в этом состоянии он может совершенно невообразимые вещи делать.

- То есть вы не связываете угрозы, которые получаете, с работой российских спецслужб, например?

- Я не та фигура, ради которой российские спецслужбы будут что-то делать. Они в достаточной степени использовали сам факт моего существования и сам факт этого денежного перевода, чтобы получить всю выгоду, какую только захотят. Формально у них нет потребности в каких-то настоящих людях, как можно было убедиться в ситуации с платежом из Испании. Это непонятный человек с непонятно как зарегистрированными компаниями. Он сделал платеж, который нормальный человек просто не может сделать.

- Вы считаете, что такая точечная борьба с коррупцией, как финансирование фонда Навального, эффективна?

- Единственное, что мы можем делать, оставаясь в рамках закона, - это помогать людям, которые проводят какие-то расследования, тратят свои усилия, чтобы делать доступными фильмы и расследования для не вовлеченных во все эти истории людей. Я не знаю, правдива информация в этих фильмах (расследованиях ФБК - Ред.) или нет. Я знаю, что эти фильмы смотрят, они интересны и заставляют мыслящего человека задуматься о том, что происходит. Поэтому, я считаю, можно поддержать людей, которые их делают. Это небольшие суммы, я не богатый человек, но я могу поддержать их, чтобы они сделали следующий фильм, который я посмотрю, который посмотрит кто-то, кто вообще не задумывается о том, как работает сейчас российское государство, о том, что они платят налоги, которые разлетаются, не пойми куда, о том, что деньги расходуются на непонятные газопроводы, от которых в дальнейшем Россия получает только убытки, а не деньги для наших детей и внуков. Может быть, люди об этом задумаются. Поэтому я считаю, что необходимо поддерживать людей, которые делают такие расследования.

- Вы поддерживаете кого-то еще, кроме фонда Навального?

- Понимаете, в этой ситуации называть какие-то конкретные организации - это ставить их под удар.

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