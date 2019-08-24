"Союз" с роботом FEDOR пристыковался к МКС со второй попытки

Непилотируемый российский космический корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR на борту рано утром во вторник, 27 августа, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об успешной стыковке сообщило американское космическое агентство NASA.

Ранее, 24 августа, первая попытка стыковки не удалась. По сообщениям NASA, проблемы были вызваны сбоем в работе системы автоматической стыковки "Курс". После этого корабль был отведен на безопасное расстояние в 300 метров

FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) станет первым российским андроидным механизмом на МКС. В будущем андроид может быть задействован в сферах, где использование ручного труда затруднительно или опасно. Его планируется наделить элементами искусственного интеллекта и использовать при освоении дальнего космоса.

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