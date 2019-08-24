 ″Союз″ с роботом FEDOR пристыковался к МКС со второй попытки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2019

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Мир

"Союз" с роботом FEDOR пристыковался к МКС со второй попытки

Вторая попытка стыковки "Союз МС-14" с МКС оказалась успешной. На борту "Союза" находится человекоподобный робот FEDOR.

Робот FEDOR на борту космического корабля

Робот FEDOR на борту космического корабля

Непилотируемый российский космический корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR на борту рано утром во вторник, 27 августа, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об успешной стыковке сообщило американское космическое агентство NASA.

Контекст

Новость о том, что США ограничивают сотрудничество с Москвой в сфере космоса, вызвала резонанс в России. DW разбиралась, все ли так драматично, как кажется на первый взгляд. (01.06.2019)

Есть ли жизнь на Луне? Возможно, да. Это земные тихоходки - микроорганизмы, завезенные людьми. Но насколько это может быть опасно? (14.08.2019)

Ранее, 24 августа, первая попытка стыковки не удалась. По сообщениям NASA, проблемы были вызваны сбоем в работе системы автоматической стыковки "Курс". После этого корабль был отведен на безопасное расстояние в 300 метров

FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) станет первым российским андроидным механизмом на МКС. В будущем андроид может быть задействован в сферах, где использование ручного труда затруднительно или опасно. Его планируется наделить элементами искусственного интеллекта и использовать при освоении дальнего космоса.

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    Автор: Наталия Королева


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