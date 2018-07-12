Соцсети - инструмент влияния Кремля на постсоветских мигрантов в ФРГ?

"Постсоветские мигранты в Германии и транснациональная общественность в социальных сетях" - так называется только что опубликованное исследование, которое провела Татьяна Голова (Tatiana Golova) из берлинского Института восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). В интервью DW она рассказала о некоторых особенностях в поведении выходцев из бывшего Советского Союза в таких социальных сетях, как "Одноклассники" и "В контакте".

Deutsche Welle: Какую роль играют социальные сети в жизни выходцев из постсоветских стран в Германии?

Татьяна Голова: Социальные сети для постсоветских мигрантов в Германии, как, впрочем, и для других групп мигрантов и в других странах, это возможность, с одной стороны, поддерживать личные связи со страной происхождения - друзьями, бывшими коллегами, знакомыми, соседями. А с другой стороны - быть в контакте с людьми из той же диаспоры, то есть выходцами, например, из России, живущими в Германии. Тем самым формируется категория определенной общности.

Татьяна Голова

Таким образом из некой абстрактной общности людей, у которых объективно была схожая социализация и схожий опыт миграции, развивается группа, осознающая себя как таковая. В случае "постсоветских мигрантов" это, конечно, будет не одна, а несколько разных, взаимодополняющих идентичностей.

Кроме того, процесс так называемой "гибридизации", когда традиционные масс-медиа и социальные сети все больше срастаются, затрагивает и мигрантов. В их случае потребление через социальные сети контента СМИ страны происхождения упрощается. Чтобы смотреть российское государственное телевидение в Германии, больше не нужны спутниковая антенна, специальная приставка или приложение. Все можно посмотреть в YouTube.

- Какими именно социальными сетями в первую очередь пользуются мигранты из постсоветских республик в Германии?

- Очень многие из них используют российские социальные сети - "Одноклассники" и "В контакте". Немцев как таковых, без постсоветского бэкграунда, в этих сетях очень мало. А если и есть, прежде всего в "В контакте", то эту сеть используют главным образом правые радикалы. Уже несколько лет праворадикальные музыкальные группы из Германии размещают здесь свой контент. Это связано, во-первых, с профилем "В контакте". Эта сеть обрела популярность во многом потому, что там было удобно и бесплатно размещать музыку для скачивания.

Во-вторых, из-за различных ограничений, действующих в Facebook, происходит миграция из этой социальной сети в "В контакте". С 2016 года эта миграция усилилась. Для правых радикалов "В контакте" - это свободное пространство без каких бы то ни было правовых ограничений. В этом есть некоторая ирония, так как уголовные преследования "за репосты" "В контакте", которые в России в последние годы участились, коснулись и их идеологических близнецов.

- Насколько активны в российских социальных сетях правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ)?

- В сети "В контакте" АдГ что-то публикует регулярно, но практически не работает с другими группами. Однако, есть весьма активная неофициальная группа "Freunde der AfD", то есть, "Друзья АдГ", имеющая тесные связи с праворадикальными и даже правоэкстремистскими ресурсами. Но эта группа работает на немецком языке. В "Одноклассниках" же АдГ работает и на немецком, и на русском языках. Прежде всего, бросаются в глаза активные группы сторонников этой партии среди российских немцев. То есть для политической мобилизации постсоветских немцев в рамках АдГ "Одноклассники" куда важнее, чем "В контакте".

- Как изменилось - и изменилось ли вообще - поведение постсоветских мигрантов в этих социальных сетях после Евромайдана, Крыма, кризиса и войны в Украине?

- Идет процесс политизации. В контексте тех событий появились группы постсоветских мигрантов в Германии, перенимающих и активно распространяющих официальный российский подход. С одной стороны, русскоговорящие в Германии сильно ориентируются на аналогичные группы на постсоветском пространстве, а, с другой стороны, появились и стали более популярными и политизированные группы постсоветских мигрантов в самой Германии.

- Есть ли сведения, указывающие на то, что эта политизация происходит не без помощи российских государственных структур?

- На основании собранных в проекте данных мне сложно сказать. Я вижу, например, что есть определенные связи между праворадикальными фигурами из Германии в сети "В контакте" и ориентированными на Левую партию, которые перенимают контент из одних и тех же источников. Это те части немецкого политического спектра, позиция которых, например, по вопросам сепаратистов на востоке Украины или аннексии Крыма совпадает с официальной линией российского государства. Безусловно, есть пересечения, но насколько ими управляют из России, судить не берусь.

- Вы упомянули "гибридизацию" масс-медиа и социальных сетей. Какую роль в "Одноклассниках" и "В контакте" играют классические средства массовой информации?

- Если не выделять специально постсоветских мигрантов, то самым цитируемым источником информации в российских социальных сетях, а, следовательно, и самым влиятельным является РИА "Новости". Но при этом учитываются не только индивидуальные аккаунты или маленькие группы, но и другие медиа. Если же говорить о репостах, то группы и паблики постсоветских мигрантов в Германии редко напрямую перенимают контент из российских государственных СМИ - будь то RT на немецком или русском языках или Первый канал. То есть из них репостят отдельные сообщения, но не систематически. И меньше, чем я ожидала.

- Выходит, присутствие российских СМИ в социальных сетях носит скорее факультативный характер, а не целенаправленное действие?

- Нет, я думаю, что в целом это целенаправленные действия, это медийная стратегия. Причем, российские государственные или полугосударственные СМИ в этом плане гораздо дальше и лучше развиты, чем немецкие, скажем, ARD и ZDF. Технически и в том, что касается гибридизации социальных сетей, российские государственные СМИ представляются мне гораздо более эффективными, чем немецкое общественно-правовое телевидение. Впрочем, я занималась только группами постсоветских мигрантов. Большую же часть контента российских СМИ они потребляют напрямую, сами по себе, а не через группы.

- Какие результаты исследования были для вас ожидаемы, а какие оказались сюрпризом?

- Ожидаемы были связи постсоветских мигрантов с Левой партией и некоторыми немецкими правыми радикалами по таким темам, как сепаратизм в Украине, "Новороссия", критика НАТО, Америки. Это те идеологические пересечения и конкретные взаимодействия, которые мы видим и в аналоговом мире.

Но вот что оказалось удивительным, так это крайне слабо выраженное разделение на политические и неполитические группы в немецком сегменте российских соцсетей. Даже сильно политизированные группы систематически публикуют у себя контент из неполитических источников - развлечения, веселые картинки, ландшафты, животные, а на публичных сайтах, ориентированных на развлечения, можно встретить и жесткий политический контент.

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