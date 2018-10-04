Сопредседатель "Петербургского диалога" о санкциях и российских СМИ

Чего может добиться "Петербургский диалог" в условиях напряженности между РФ и ФРГ, и почему перемирие в Донбассе могло бы стать шагом к отмене санкций, рассказал Рональд Пофалла.
Улучшение отношений между ФРГ и РФ зависит только от России, считает сопредседатель "Петербургского диалога" с германской стороны Рональд Пофалла (Ronald Pofalla). Накануне форума, который пройдет в Москве 7 и 8 октября, он рассказал журналистам, что могут сделать гражданские общества для улучшения отношений между странами, и почему он принципиально не дает интервью российским СМИ.
Открывающийся в воскресенье, 7 октября, в московском отеле "Украина" форум представителей гражданских обществ России и Германии станет 17-м по счету. "Диалог" проходит каждый год по очереди в России и Германии - исключением стал лишь 2014-й, когда межправительственные консультации и "Петербургский диалог" были отменены из-за событий в Крыму. "Россия загнала себя в эту непростую ситуацию сама, - считает Рональд Пофалла. - И принципиальных улучшений в отношениях двух стран, к великому сожалению, нет, несмотря на участившиеся в последнее время встречи на высшем уровне".
Российско-германские отношения: ситуация непростая, но не безнадежная
По его словам, выход из "непростой, но и не безнадежной ситуации" также зависит от России. В качестве одного из конкретных шагов по улучшению геополитической атмосферы могло бы стать, например, долгосрочное и стабильное перемирие на востоке Украины, которое могло бы послужить поводом для хотя бы частичной отмены санкций, говорит Пофалла.
Но несмотря на политическую напряженность и негативное отношение российских властей к НКО, "Петербургский диалог" был и остается ключевым элементом германо-российских отношений, поскольку это одна из немногих сохранившихся площадок, на которых идет живая и откровенная дискуссия между представителями двух стран. А споры и дебаты, считает Пофалла, неотъемлемый элемент здорового диалога. В этом году впервые с 2013-го на заседании форума выступит с речью член немецкого правительства - министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier).
В работе примут участие свыше 300 человек, представляющие самые широкие слои гражданского общества России и Германии, в том числе и депутаты бундестага, среди которых немало тех, кто был избран в парламент впервые, в том числе и от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Пофалла говорит, что российская сторона крайне заинтересована в поддержании контактов и продолжении диалога, несмотря на все глобальные политические разногласия. И что он откровенно скучает по временам "до Крыма", когда между Россией и Германией не было глобальных политических разногласий, а некоммерческие организации живо и активно сотрудничали. Теперь же на заседаниях больше споров, больше конфликтов и иногда даже дискуссий на повышенных тонах. Но и это, по словам Пофаллы, составная часть диалога.
Решение в отношении Европейской платформы за демократические выборы "неприемлемо"
Пофалла надеется, что российские власти "в ближайшие недели" пересмотрят свое решение в отношении Европейской платформы за демократические выборы (European Platform for Democratic Election, EPDE) - в марте 2018 года, за несколько дней до выборов президента России, организация была внесена в список нежелательных в России, и в результате ее глава Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer) не сможет участвовать в работе форума в Москве.
"Это решение абсолютно неприемлемо, и мы со всей решимостью заявим об этом в Москве", - говорит Пофалла. Надежду на изменение ситуации в лучшую сторону дает ему аналогичный случай двухлетней давности, когда организация "Женщины Дона", активно сотрудничавшая с Фондом имени Бёлля, была признана "иностранным агентом", однако впоследствии дело было прекращено.
По желанию немецкой стороны, в повестке дня рабочей группы "Культура" оказались Сирия и Ирак - речь пойдет о возможностях совместной работы над восстановлением разрушенных памятников истории и культуры. Но камнем преткновения остается совсем другая война - на востоке Украины.
Пофалла: "Я - сторонник санкций"
"Если бы было желание с российской стороны, обо всем можно было бы договориться за три недели, - уверен Пофалла. - И о перемирии, и о миротворцах, и о дислокации "голубых касок".
Это перемирие могло бы стать первым шагом на пути к поэтапной отмене санкций, говорит Пофалла. "Лично я считаю, что санкции введены правильно, я их большой сторонник. И до тех пор, пока причины этих санкций не ликвидированы, говорить об их отмене нет смысла".
Пофалла считает санкции крайне эффективными - прежде всего в том, что касается ограничения доступа государственных банков России к международным рынкам капитала. И в то же время он убежден в том, что ожидаемый политический эффект от санкций так и не наступил.
Небольшая пресс-конференция в Берлине стала редким шансом услышать позицию германского сопредседателя "Петербургского диалога" из первых рук. Отвечая на вопросы журналистов, Рональд Пофалла отметил, что принципиально не разговаривает с представителями российских СМИ из-за опасений в преднамеренном искажении его слов.
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