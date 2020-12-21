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Солнечная система

A meteor crosses under the bright planets of Saturn(L) and Jupiter in the western night skies during the Perseids meteor shower Tuesday night, Frazier Park, CA, Aug 11,2020..The Perseids will peak on the night of Aug. 11-12, boasting up to 75 meteors per hour. The meteor shower is widely considered the best of the year due to its high rates and pleasant late-summer temperatures, according to NASA.. Photo by Gene Blevins/ZUMAPRESS (Credit Image: Â© Gene Blevins/ZUMA Wire |

Редчайшее сближение Юпитера и Сатурна. Не пропустите! 21.12.2020

В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 2020 года, планеты-гиганты Юпитер и Сатурн так близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, как одна - по крайней мере, с Земли.
28.09.2019 *** SpaceX's Elon Musk gives an update on the company's Mars rocket Starship in Boca Chica, Texas U.S. September 28, 2019. REUTERS/Callaghan O'Hare

SpaceX представила корабль для полетов на Луну и Марс 29.09.2019

Уже в 2025 году, по планам Илона Маска, на Марс сможет отправиться пилотируемая миссия. Компания SpaceX представила многоразовый космический корабль.
ACHTUNG: SPERRFRIST 17. JULI 16:00 UHR. ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR DER SPERRFRIST, 17. JULI, 16.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! EIN BRUCH DES EMBARGOS KÖNNTE DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER STUDIEN EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN. - HANDOUT - ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR DER SPERRFRIST, 17. Juli, 16.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! EIN BRUCH DES EMBARGOS KÖNNTE DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER STUDIEN EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN. Die am 25.02.2017 aufgenommene und am 03.04.2017 veröffentlichte Aufnahme zeigt den Planeten Jupiter. US-Forscher haben zwölf neue Monde am Planeten Jupiter entdeckt. (zu dpa «Forscher entdecken zwölf neue Jupiter-Monde» vom 17.07.2018) Foto: D. Peach/Chilescope team/ESA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

FEDOR призвал создать колонии роботов для изучения планет Солнечной системы 19.09.2019

Роботы готовы поделиться предложениями по антропоморфной системе для обслуживания космических станций, говорится в Twitter-аккаунте от имени человекоподобного робота.
28.12.2018 December 28, 2018 - Space - The spacecraft team that brought us close-ups of Pluto will ring in the new year by exploring an even more distant and mysterious world. NASA's New Horizons spacecraft will zip past the scrawny, icy object nicknamed Ultima Thule (TOO-lee) soon after the stroke of midnight. One billion miles beyond Pluto and an astounding 4 billion miles from Earth (1.6 billion kilometers and 6.4 billion kilometers), Ultima Thule will be the farthest world ever explored by humankind. That's what makes this deep-freeze target so enticing; it's a preserved relic dating all the way back to our solar system's origin 4.5 billion years ago. No spacecraft has visited anything so primitive. Artist's concept of the close encounter between New Horizons and the oddly-shaped Ultima Thule |

Аппарат NASA приблизился к астероиду на окраине Солнечной системы 01.01.2019

Станция New Horizons пролетела мимо астероида Ultima Thule, который находится на расстоянии 6,5 млрд километров от Земли. NASA в ближайшее время ожидает первые данные от аппарата.

Противостояние Юпитера - факты о самой большой планете Солнечной системы (08.04.2017) 08.04.2017

Юпитер входит в противостояние с Землей. Он станет вторым по яркости объектом на ночном небе после Сириуса. В эти дни полосы на Юпитере и его спутники можно будет увидеть даже в обычный бинокль. Самые интересные факты о Юпитере - в видео DW.
***ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung.*** HANDOUT - Auf einem undatierten Handout ist die Wissenschaftlerin Christiane Heinicke bei einer simulierte Marsmission auf Hawaii zu sehen. Big Brother für die Wissenschaft: Ein Jahr lang hat die Geophysikerin Christiane Heinicke auf einem Vulkan wie auf dem Mars gelebt. Worauf freut sie sich am meisten? Foto: Carmel Johnston/TU Ilmenau (zu dpa «Sehnsucht nach Tomaten - einjähriges Mars-Experiment zu Ende» vom 26.08.2016 - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: «Foto: Carmel Johnston/TU Ilmenau») +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/C. Johnston/TU Ilmenau

Добро пожаловать на Марс, или Самое главное о Красной планете 19.10.2016

Вопрос, смогли бы люди жить на Марсе, надо переформулировать: а захотели ли бы мы там жить, учитывая все неудобства? DW собрала главные факты, которые нам известны о Красной планете.
***ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung.*** HANDOUT - Auf einem undatierten Handout ist die Wissenschaftlerin Christiane Heinicke bei einer simulierte Marsmission auf Hawaii zu sehen. Big Brother für die Wissenschaft: Ein Jahr lang hat die Geophysikerin Christiane Heinicke auf einem Vulkan wie auf dem Mars gelebt. Worauf freut sie sich am meisten? Foto: Carmel Johnston/TU Ilmenau (zu dpa «Sehnsucht nach Tomaten - einjähriges Mars-Experiment zu Ende» vom 26.08.2016 - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: «Foto: Carmel Johnston/TU Ilmenau») +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/C. Johnston/TU Ilmenau

Все о Красной планете (инфографика) 19.10.2016

Вопрос, смогли бы люди жить на Марсе, надо было бы переформулировать: а захотели ли бы мы жить там, учитывая все неудобства, говорят эксперты.

DW Новости за 100 секунд (21.01.2016) 21.01.2016

Суд в Лондоне: убийство Литвиненко было, предположительно, одобрено Путиным. Киев выступит с инициативой по возвращению Крыма. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело после беспорядков у здания парламента.
An artist's rendering shows the distant view from Planet Nine back towards the sun, in this handout photo provided by the California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena, California, January 20, 2016. The solar system may host a ninth planet that is about 10 times bigger than Earth and orbiting far beyond Neptune, according to research published on Wednesday. Computer simulations show that the mystery planet, if it exists, would orbit about 20 times farther away from the sun than Earth, said astronomers with the California Institute of Technology in Pasadena. REUTERS/R. Hurt/Caltech/IPAC/Handout via ReutersATTENTION EDITORS - FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NO RESALES. NO ARCHIVE. Copyright: Reuters/R. Hurt/Caltech/IPAC/Handout via Reuters

Ученые объявили о существовании девятой планеты в Солнечной системе 21.01.2016

Согласно исследованию Калифорнийского технологического университета, в Солнечной системе может существовать девятая планета, которая вращается вокруг Солнца на расстоянии в 20 орбит Нептуна.

Робот Philae: к историческому приземлению на комете готов! (12.11.2014) 12.11.2014

Впервые в истории производится посадка космического аппарата на комету. Робот "Фила" проведет на комете 64 часа и возьмет пробы грунта. Экспедиция "Розетта" - проект Европейского космического агентства.
An artist's concept is shown in this NASA handout released August 29, 2012 illustrating Kepler-47, the first transiting circumbinary system -- multiple planets orbiting two suns � 4,900 light-years from Earth, in the constellation Cygnus. The system was detected by NASA's Kepler space telescope, which measures minisucule changes in the brightness of more than 150,000 stars to search for planets that pass in front of or 'transit' their host star. In a dazzling and previously undetected display of orbital dynamics, two planets beyond the solar system have been found circling a pair of stars, scientists using NASA's Kepler space telescope said on Wednesday. REUTERS/NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Во Вселенной много мест, пригодных для жизни 17.09.2012

До сих пор считалось, что наличие планеты у двойной звезды - большая редкость, а уж наличие нескольких планет и вовсе невозможно. Но эти представления оказались ошибочными.
ARCHIV - Die Aufnahme der Europäischen Weltraumagentur ESA/ESOC von Februar 2007 zeigt den Nachbarplaneten Mars. Am 03.08.2007 soll die Phoenix-Sonde der US-Raumfahrtbehörde NASA zum Mars starten und dort einem der letzten großen Rätsel auf die Spur kommen: Gibt es im Wassereis auf dem Mars Spuren von Leben? Foto: ESA/ESOC (zu dpa-Korr. Landung auf eisigem Mars - Phoenix-Sonder sucht nach Lebensspuren vom 26.07.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Марсианский прыгун" готовится к космической миссии 14.12.2010

Среди миссий по изучению планет Солнечной системы особое место занимают экспедиции к Марсу. Их готовят и россияне, и американцы, и европейцы. Новую конструкцию робота для изучения Марса предложили британские инженеры