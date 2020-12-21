Солнечная система

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В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 2020 года, планеты-гиганты Юпитер и Сатурн так близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, как одна - по крайней мере, с Земли.
Уже в 2025 году, по планам Илона Маска, на Марс сможет отправиться пилотируемая миссия. Компания SpaceX представила многоразовый космический корабль.
Роботы готовы поделиться предложениями по антропоморфной системе для обслуживания космических станций, говорится в Twitter-аккаунте от имени человекоподобного робота.
Станция New Horizons пролетела мимо астероида Ultima Thule, который находится на расстоянии 6,5 млрд километров от Земли. NASA в ближайшее время ожидает первые данные от аппарата.
Юпитер входит в противостояние с Землей. Он станет вторым по яркости объектом на ночном небе после Сириуса. В эти дни полосы на Юпитере и его спутники можно будет увидеть даже в обычный бинокль. Самые интересные факты о Юпитере - в видео DW.
Вопрос, смогли бы люди жить на Марсе, надо переформулировать: а захотели ли бы мы там жить, учитывая все неудобства? DW собрала главные факты, которые нам известны о Красной планете.
Вопрос, смогли бы люди жить на Марсе, надо было бы переформулировать: а захотели ли бы мы жить там, учитывая все неудобства, говорят эксперты.
Суд в Лондоне: убийство Литвиненко было, предположительно, одобрено Путиным. Киев выступит с инициативой по возвращению Крыма. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело после беспорядков у здания парламента.
Согласно исследованию Калифорнийского технологического университета, в Солнечной системе может существовать девятая планета, которая вращается вокруг Солнца на расстоянии в 20 орбит Нептуна.
Впервые в истории производится посадка космического аппарата на комету. Робот "Фила" проведет на комете 64 часа и возьмет пробы грунта. Экспедиция "Розетта" - проект Европейского космического агентства.
До сих пор считалось, что наличие планеты у двойной звезды - большая редкость, а уж наличие нескольких планет и вовсе невозможно. Но эти представления оказались ошибочными.
Среди миссий по изучению планет Солнечной системы особое место занимают экспедиции к Марсу. Их готовят и россияне, и американцы, и европейцы. Новую конструкцию робота для изучения Марса предложили британские инженеры
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