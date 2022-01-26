 Совет Европы хочет участвовать в разрешении кризиса между РФ и Западом | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 27.01.2022

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Европа

Совет Европы хочет участвовать в разрешении кризиса между РФ и Западом

Авторитарные режимы, нарушающие основные права и свободы, развязывают войны и провоцируют конфликты. Совет Европы с помощью диалога может убедить Россию вернуться в рамки международного права, убеждены депутаты ПАСЕ.

Frankreich | Parlamentarische Versammlung des Europarates PACE

Зал пленарных заседаний ПАСЕ. Фото из архива

Совет Европы (СЕ) не занимается вопросами безопасности, но не может оставаться в стороне от угрожающей ситуации, сложившейся в последние месяцы на украинско-российской границе, поскольку это может иметь ужасные последствия для всего мира. Об этом говорили депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время дебатов "Недавние вызовы безопасности в Европе: какова роль Совета Европы?", состоявшихся в четверг, 27 января, в Страсбурге.

"Россия создает угрозы и сеет страх"

Процедура текущих дебатов не предполагает принятия резолюции. Поэтому во время таких дискуссий депутаты ПАСЕ, как правило, бывают значительно откровеннее в своих высказываниях. Да и сама тема, вызванная последними событиями вокруг требований России к США и НАТО, не оставила равнодушным никого из присутствующих. Ведь потенциальный военный конфликт, который сегодня угрожает Европе, неизбежно повлияет на судьбу каждой из 47 стран - членов СЕ, чьи парламентские делегации входят в состав ПАСЕ.

"Наша организация не играет роли в оборонной сфере и не должна заниматься вопросами безопасности и военных альянсов, но если она призвана способствовать укреплению демократии, то должна иметь механизмы, которые могут остановить упадок демократии", - заявил венгерский депутат-консерватор Золт Немет.

Российские военные учения вблизи границ с Украиной

Российские военные учения вблизи границ с Украиной

Его коллега по политической группе, украинская депутат Елена Хоменко выразила опасение, что Европа "может вернуться к ситуации, когда мир будет поделен на зоны влияния, когда одно государство будет оккупировать соседние при молчаливом согласии других". По ее словам, это может произойти из-за того, что "Россия создает угрозы и сеет страх". По мнению депутата-социалиста из Великобритании Тони Ллойда, " российское вторжение в Украину принесет с собой смерти, разрушения и потоки беженцев", поэтому "СЕ не может не волновать эта ситуация".

"Лучше сказать тысячу слов, чем сделать один выстрел"

Многие участники дискуссии констатировали, что Совет Европы не располагает действенными механизмами сдерживания тех стран, которые нарушают главные уставные принципы организации: уважение к демократии, верховенству права и правам человека.

"Я бы предложила странам - членам СЕ не становиться экономически зависимыми от государств с проблемами в области прав человека", - сказала по этому поводу австрийская депутат от группы социалистов Петра Байр. "Пока мы будем зависимы от российского газа, мы неизбежно будем идти на уступки ради собственных экономических интересов", - подчеркнула она, добавив, что именно это в данный момент происходит в Австрии.

Несмотря на жесткие слова в адрес российских властей, большинство депутатов ПАСЕ высказались за продолжение последовательного диалога с Москвой.

Финский депутат-социалист Киммо Килюнен считает, что для разрешения нынешнего кризиса "можно продемонстрировать силу, а можно положиться на дипломатов". "По моему мнению, сейчас как никогда нужно вести диалог, меньше вспоминать о наказаниях, а больше - о поощрениях", - уверен он. А депутат-консерватор из Швеции Маркус Вигель напомнил коллегам из ПАСЕ  высказывание бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, "который не раз повторял в этих стенах: лучше сказать тысячу слов, чем сделать один выстрел".

Российская делегация озвучила позицию МИД РФ

Как обычно бывает во время дебатов, на которых критикуют действия российских властей, депутаты делегации Госдумы призывы к диалогу проигнорировали. Внефракционный российский депутат Сергей Кисляк использовал время своего выступления для того, чтобы зачитать переговорную позицию МИД РФ с требованиями безопасности Москвы - документа, который за последние недели был уже не раз озвучен во время встреч российских дипломатов с западными коллегами.

В своем выступлении Кисляк, в частности, заявил, что НАТО "угрожает России и все ближе подступает к ее границам". В ответ турецкий депутат Ахмет Илдиз, входящий в состав межпарламентской ассамблеи НАТО, напомнил российскому парламентарию, что НАТО - не наступательный, а оборонный альянс.

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    Автор: Александра Елкина


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