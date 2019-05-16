Сможет ли Путин усмирить протесты в Екатеринбурге?

Президент РФ предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в городе. Удастся ли снизить накал страстей в столице Урала? Взгляд Сергея Елкина.
Строительные работы по возведению церкви в центре Екатеринбурга не будут вестись до окончания опроса населения, сообщил глава города Александр Высокинский. (16.05.2019)
На месте будущей стройки второй день подряд проходят массовые акции протеста. Власти не намерены отказываться от возведения храма на месте сквера в центре Екатеринбурга. (14.05.2019)