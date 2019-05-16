 Сможет ли Путин усмирить протесты в Екатеринбурге? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.05.2019

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Россия

Сможет ли Путин усмирить протесты в Екатеринбурге?

Президент РФ предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в городе. Удастся ли снизить накал страстей в столице Урала? Взгляд Сергея Елкина.

Карикатура Сергея Елкина. Владимир Путин в образе ангела удерживает руку сотрудника ОМОНа и грозит ему пальцем ОМОНовец держит за горло протестующего, замахиваясь на него дубинкой.

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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