Сможет ли партия Назарбаева руководить президентом Казахстана?

Внеочередное заседание политсовета партии "Нур Отан", возглавляемой бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, состоялось менее чем за две недели до обращения к народу нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева, намеченного на 2 сентября. В Казахстане недоумевают, зачем Назарбаеву понадобилось так срочно созывать заседание 21 августа, и прогнозируют, какими могут быть политические последствия этого шага.

Столкновение лагерей президента и елбасы

Когда Назарбаев огласил дату заседания, это стало "громом среди ясного неба для всех, включая членов его партии, - говорит главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер. - Члены политсовета, многие из которых депутаты парламента, разъехались по курортам, и их собирали оттуда в пожарном порядке".

В соответствии с версиями, курсирующими в некоторых СМИ и социальных сетях, причиной столь спешного собрания политсовета мог стать конфликт между лагерями президента и лидера партии "Нур Отан" вокруг назначения акима (официального представителя президента Казахстана - Ред.) в Шымкенте - городе милионнике на юге страны. Александру Краснеру эта версия кажется вполне достоверной. Вначале, вспоминает он, интернет-ресурс zakon.kz сообщил о том, что новым акимом назначили одного из членов Сената - верхней палаты парламента Казахстана, возглавляемой старшей дочерью Назарбаева Даригой. Но затем "Комсомольская правда" в Казахстане написала, что должность получил бывший аким одного из районных центров - сторонник президента Токаева.

Касым-Жомарт Токаев и Дарига Назарбаева

В итоге, утверждать кандидатуру акима в Шымкент отправился глава президентской администрации Крымбек Кушербаев. "Произошел скандал: люди, выступающие против назначения на должность акима человека из окружения президента, решили поставить Кушербаева перед фактом утверждения на этот пост сенатора - ставленника елбасы (статус Назарбаева, дословно "лидер нации" - Ред.). Но Кушербаев повел себя твердо и назначил акимом сторонника Токаева. А сенатора отправили послом в Беларусь", - рассказывает Краснер. Он допускает, что победа администрации президента в Шымкенте могла "спровоцировать дворцовую интригу", cторонники Назарбаева подали жалобу елбасы, и тот в срочном порядке созвал политсовет.

Как объясняет оппозиционный политик Амиржан Косанов, конфликт между лагерями президента и елбасы усугубляется тем, что президента Касым-Жомарта Токаева, несмотря на его заверения в верности "nur-policy" (политике Назарбаева - Ред.), воспринимают в стране как сторонника перемен - пусть и осторожных. Назарбаева же считают консерватором. И его выступление на собрании политсовета Косанов называет реваншем над недавними либеральными заявлениями президента Токаева.

Усиление влияния парламента - в интересах Назарбаева

Самым важным моментом в речи Назарбаева на съезде "Нур Отан", по мнению собеседников DW, стало его заявление о руководящей роли партии и о том, что именно ее решениям должны подчиняться акимы городов. "Назарбаев стал ярым защитником парламентаризма. По сути, он заявил, что хватит играть в президентскую республику", - говорит Александр Краснер. На его взгляд, это может свидетельствовать о том, что в будущем глава "Нур Отан" попытается усилить влияние парламента, верхней палатой которого руководит его дочь, и ослабить роль президентской администрации. "Парламентская республика очень выгодна для елбасы, руководящего правящей партий с подавляющим большинством", - объясняет главред "Новой газеты - Казахстан".

Амиржан Косанов

В интересах Назарбаева оставить парламент "послушным нотариусом режима без вовлечения в него даже умеренных критиков власти", считает политик Амиржан Косанов. Ведь перед парламентом стоит задача легитимизировать и сопровождать транзит власти от Назарбаева к окончательному субъекту-преемнику. Президент же, в свою очередь, может быть заинтересован в появлении на политической авансцене сил, которые хотели бы пусть и умеренных, но перемен. Впрочем, Косанов признается, что испытывает "очень большие сомнения по поводу способности Касым-Жомарта Токаева вносить свои коррективы в утвержденный Советом безопасности Казахстана сценарий развития событий".

"В стране растет количество протестного электората"

При этом Амиржан Косанов считает, что после прошедших президентских выборов казахстанское общество ощутило усиливающуюся слабость Назарбаева и отсутствие у него полноценной электоральной поддержки. С ним согласен и Александр Краснер. "Люди уже не боятся елбасы, и не хотят жить по-старому. И некоторые высказывания Назарбаева на политсовете способствовали увеличению протестного электората", - уверен он.

Одним из резонансных заявлений Назарбаева, вызвавших недовольство в обществе, по мнению Краснера, стал его резкий отказ предоставить помощь многодетным семьям. Конфликту предшествовала трагедия, случившаяся 5 февраля в Астане, когда во время пожара в доме-времянке сгорели пять девочек из многодетной семьи. В стране начались протесты многодетных матерей, требовавших улучшить условия их проживания, - в Казахстане нет материнского капитала, несмотря на то, что по конституции это - социальное государство.

Назарбаев предложил жителям аулов брать кредиты и покупать коров

"21 августа, на заседании политсовета, Назарбаев в грубой форме отверг требования о социальной поддержке многодетных семей, заявив, что они не советовались с государством, прежде чем рожать, а, следовательно, государство им ничего не должно. Высказывание вызвало бурю негодования в соцсетях и ряде СМИ, а также ухудшило имидж Назарбаева как лидера нации", - отмечает Александр Краснер.

Вторым заявлением елбасы, воспринятым критически, стал его призыв о сокращении числа "аулов-паразитов". Назарбаев предложил жителям таких аулов брать микрокредиты, покупать двух коров, продавать молоко и таким образом обеспечивать себя. Как саркастически замечает Краснер, "елбасы, видимо, не в курсе, что микрокредиты даются под гигантские проценты".

Соцсети отреагировали на это заявление волной мемов. Казахстанцы соревновались в остроумии, публикуя видео, фотожабы, гифки и картинки "про двух коров". Основой для одного из мемов стала информация о том, что средняя дочь Назарбаева Динара Кулибаева купила в Швейцарии замок Бельрив. "Динара надоила от двух коров молока на замок", - иронизировали авторы мема.

"Смех общества над лидером нации - это сигнал того, что оно уже не будет мириться с таким пренебрежением по отношению к себе", - считает главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер. Свидетельством этому стало и обращение в Конституционный совет и Верховный суд известной общественной деятельницы и журналистки Гюльжан Ергалиевой, призвавшей дать оценку вмешательству лидера правящей партии в полномочия президента, парламента и правительства страны. "В нынешней ситуации члены совета и суда - в непростом положении", - полагает Краснер.

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