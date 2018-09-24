 СМИ: Лондон не будет поддерживать трудовых мигрантов из ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 25.09.2018

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Европа

СМИ: Лондон не будет поддерживать трудовых мигрантов из ЕС

После "Брекзита" Великобритания собирается привлекать высококвалифицированных специалистов со всего мира. С особыми условиями для низкоквалифицированных работников из стран ЕС будет покончено.

Польские магазины в Лондоне

Польские магазины в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее кабинет министров собираются сфокусировать миграционную политику страны на привлечение высококвалифицированных мигрантов и откажутся от особых условий для низкоквалифицированной рабочей силы из стран Евросоюза. О соответствующем соглашении пишет в ночь на вторник, 25 сентября, ряд британских СМИ.

Контекст

Члены одного из комитетов британской Палаты общин выпустили доклад о фейковых новостях. Значительная часть текста посвящена России. DW - о важнейших деталях. (30.07.2018)

Организаторы акции в Болтоне выступили за "чистый" выход Великобритании из ЕС. Они упрекают Мэй в том, что она идет на компромиссы с Евросоюзом. (22.09.2018)

Вследствие этих изменений британские власти ожидают нехватки рабочих рук в некоторых сферах экономики и готовы предоставить определенные опции для устранения этой нехватки. Однако при этом должен сохраняться контроль над численностью низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа.

Высококвалифицированные специалисты, которых намерена привлечь Великобритания, могут приезжать из любых стран мира - специальных преференций для граждан ЕС не будет. Детальное изложение новой "постбрекзитовской" миграционной политики будет подготовлено до выхода Великобритании из состава ЕС, который намечен на март 2019 года.

В то же время Лондон допускает, что его позиция по трудовым мигрантам может измениться, если и когда с Евросоюзом будет заключено всеобъемлющее торговое соглашение, указывает Financial Times.

Между тем критики плана премьер-министра Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС начали серию акций за жесткий сценарий "Брекзита". Их первый митинг прошел 22 сентября в городе Болтон на северо-западе Англии, он собрал около тысячи человек.

Среди организаторов акции под названием Save Brexit Campaign - экс-министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис, бывший лидер правопопулистской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж, а также член Лейбористской партии Кейт Хоуи. Они упрекают Мэй в том, что она идет на компромиссы с Брюсселем.

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  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Cabinet agrees compromise regime on migration

Brexit: Theresa May backs new immigration system that allows some low-skilled workers into UK

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС  

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В сценарий Brexit вмешался суд  

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