СМИ: Лондон не будет поддерживать трудовых мигрантов из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее кабинет министров собираются сфокусировать миграционную политику страны на привлечение высококвалифицированных мигрантов и откажутся от особых условий для низкоквалифицированной рабочей силы из стран Евросоюза. О соответствующем соглашении пишет в ночь на вторник, 25 сентября, ряд британских СМИ.

Вследствие этих изменений британские власти ожидают нехватки рабочих рук в некоторых сферах экономики и готовы предоставить определенные опции для устранения этой нехватки. Однако при этом должен сохраняться контроль над численностью низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа.

Высококвалифицированные специалисты, которых намерена привлечь Великобритания, могут приезжать из любых стран мира - специальных преференций для граждан ЕС не будет. Детальное изложение новой "постбрекзитовской" миграционной политики будет подготовлено до выхода Великобритании из состава ЕС, который намечен на март 2019 года.

В то же время Лондон допускает, что его позиция по трудовым мигрантам может измениться, если и когда с Евросоюзом будет заключено всеобъемлющее торговое соглашение, указывает Financial Times.

Между тем критики плана премьер-министра Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС начали серию акций за жесткий сценарий "Брекзита". Их первый митинг прошел 22 сентября в городе Болтон на северо-западе Англии, он собрал около тысячи человек.

Среди организаторов акции под названием Save Brexit Campaign - экс-министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис, бывший лидер правопопулистской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж, а также член Лейбористской партии Кейт Хоуи. Они упрекают Мэй в том, что она идет на компромиссы с Брюсселем.

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