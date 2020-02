Сладости с чистой совестью: немцы ищут экологичную упаковку

Жители Германии постепенно отказываются от пластика. В некоторых сферах им уже удалось достичь впечатляющих результатов: например, немцы все реже покупают пластиковые пакеты. Если в 2000 году на одного жителя Германии в среднем приходилось 85 пакетов, то в 2018 году - всего 24.

Совсем иначе обстоит ситуация с продуктами - в немецких супермаркетах сложно найти еду, которая не будет упакована в пластик. Согласно статистике Федерального министерства окружающей среды, в 2017 году в Германии выбросили 18,7 млн тонн упаковки из искусственных материалов. Из-за разнообразия материалов их сложно правильно рассортировать, чтобы отправить на переработку. В Германии перерабатывают всего около 70 процентов таких отходов, и это притом, что немцы тщательно сортируют мусор.

Сегодня запрос на экологичную упаковку высок как никогда. Как следует из исследования агентства Innova, в 2019 году 87 процентов потребителей хотели бы, чтобы производители продуктов больше инвестировали в защиту окружающей среды, - и они готовы за это платить. Еще в 2018 году так считали всего 65 процентов опрошенных Innova.

Биоразлагаемая упаковка работает - но только дома

В принципе, производители готовы пойти навстречу потребителям. Так, на выставке-ярмарке сладостей и снеков ISM, которая проходит до 5 февраля в Кельне, забота об окружающей среде вошла в топ-3 актуальных трендов в отрасли. В свою очередь, сладости в биоразлагаемой упаковке уже поступают на рынок. Среди успешных примеров можно выделить компанию the nu company из Дрездена, которая производит веганские шоколадные батончики в упаковке из смеси целлюлозы и бумаги.

В отличие от многих других экологичных стартапов, чья продукция существует пока в виде прототипов, батончики Nu+cao можно найти и в обычных супермаркетах. "Крупные игроки ищут отговорки, а мы нашли решение и сделали упаковку, которая на 100% компостируется в домашних условиях", - гордо заявляют в компании.

Лукавое уточнение про "домашние условия" появилось неслучайно. В the nu company не рекомендуют выбрасывать упаковку в биоотходы, при этом отмечают, что в домашнем компостере она разлагается за несколько месяцев. Вину компания перекладывает на производителей компоста: на большинстве полигонов в Германии цикл производства длится восемь недель, за этот срок упаковка the nu company не успевает разложиться. "Тогда на полигонах отсортировывают нашу упаковку, потому что они не знают, что это, и думают, что она из пластика", - заключает в интервью DW руководитель отдела продаж the nu company Антье Кант (Antje Kahnt).

Биоотходы сортируют, прежде чем отправить на компостирование

С похожей проблемой сталкиваются и в компании Ecofinia из немецкого Бохума. Недавно они начали производство шоколада Soulmate, который содержит меньше сахара и не содержит пластика: плитка завернута в пленку из древесных волокон и вложена в картонную коробку. Такая пленка полностью разлагается меньше чем за 50 дней, рассказывает DW представитель отдела маркетинга Ecofinia Никлас Виганд (Niklas Wiegand), что, в принципе, подходит под стандарты компаний по производству компоста. Однако выбрасывать упаковку в контейнер для биомусора Виганд все же не рекомендует. "Само по себе это не проблема. Но многие компании по вывозу мусора еще не знают о такой упаковке. Когда они видят пленку в биоотходах, то думают, что люди выбросили пластик, и даже накладывают штраф. Мы с таким часто сталкивались", - сетует он.

Производители компоста против

По закону, в Германии биоразлагаемыми считаются материалы, которые в течение 12 недель на 90 процентов распадаются на части размером меньше 2 мм. Для получения сертификата достаточно провести тест в идеальных лабораторных условиях. Но на деле процесс компостирования зависит от многих дополнительных факторов, из-за чего в окружающую среду могут попасть большие объемы микропластика, предупреждает немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Биоразлагаемая пленка

DUH провела исследование, опросив почти 500 немецких предприятий по производству компоста. 80 процентов участников опроса заявили, что все биоразлагаемые искусственные материалы представляют собой нежелательные примеси, которые могут повлиять на качество компоста. В свою очередь, 7 процентов считают нежелательными лишь некоторые виды биоразлагаемой упаковки, и только для 13 процентов респондентов такая упаковка не представляет проблем. Притом 95 процентов процентов предприятий признали, что они не создают специальные условия для компостирования биоразлагаемых искусственных материалов, которым требуется больше времени.

В конечном итоге необходимо делать ставку не на биоразлагаемые материалы, а на повторное использование пластиковой упаковки - к такому выводу приходят в DUH. "Как правило, пластик, пригодный для переработки, более выгоден с экологической точки зрения, чем биоразлагаемый", - отмечают в организации.

Вместо компоста - переработка

В немецкой компании по производству шоколада Ritter Sport также делают ставку на легко перерабатываемую упаковку. В компании считают, что ресурсы, потраченные на производство, не должны уйти в компост - лучше использовать ее заново. Та упаковка, которую компания использует сегодня, по их мнению, отлично подходит для переработки. "Наша упаковка отлично защищает продукт, гарантирует ему долгий срок хранения, при этом ее можно перерабатывать, и это чудесно", - отмечает представительница компании Петра Фикс (Petra Fix). "Но для этого требуется налаженная система переработки. В Германии она функционирует хорошо, а за границей, где продается половина нашей продукции, - к сожалению, нет".

Шоколад Ritter Sport в бумажной упаковке

Впрочем, и в Ritter Sport пытаются экспериментировать с биоразлагаемой упаковкой. Сегодня в компании тестируют бумажную обертку для шоколада. Правда, пока что эксперимент ограничивается лишь небольшой партией в 1500 плиток. "Мы спрашиваем у участников теста, насколько им удобна такая упаковка, чтобы усовершенствовать разработку в соответствии с их пожеланиями", - рассказывает Петра Фикс. Дело в том, что производители сталкиваются с дилеммой: если завернуть шоколад в бумагу, то жирное какао-масло быстро пропитает ее. Если дополнить бумагу защитным слоем, то ее уже нельзя будет отправить на переработку или компостирование, и вся затея теряет смысл.

Когда шоколад в бумажной обертке поступит в продажу и произойдет ли это вообще, пока неизвестно. Зато в этом году в магазинах появятся наборы из мини-шоколадок Ritter Sport в бумажном пакете. Правда, сами шоколадки внутри пакета будут как обычно завернуты в пластиковую упаковку.

