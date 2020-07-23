Шоколадная война: Milka и Ritter Sport спорят из-за квадрата

"Квадратиш. Практиш. Гут" - слоган немецкой марки Ritter Sport. Она придумала квадратный шоколад, и у нее была монополия на него. Конкуренты оспаривали это в суде.