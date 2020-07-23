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"Квадратиш. Практиш. Гут" - слоган немецкой марки Ritter Sport. Она придумала квадратный шоколад, и у нее была монополия на него. Конкуренты оспаривали это в суде.
Похожая на пластик упаковка, которую можно компостировать? Сладости в биоразлагаемой обертке уже есть на рынке Германии. Одни считают это превосходной идеей, другие - бессмысленной.
11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Перед какими сладостями не могут устоять немцы? Погружаемся в историю шоколада в Германии!
Немецкая компания по производству шоколада Ritter Sport терпит убытки от снижения курса рубля. Компания опасается сокращения прибыли в 2015 году.
Германия напрямую заинтересована в торговом сотрудничестве с Россией. Немецкие производители электронных товаров и техники планируют увеличение инвестиций.
Немецкая фирма Alfred Ritter в сотрудничестве с московским кондитером Андреем Коркуновым всего за три года стала крупным игроком на российском шоколадном рынке, успешно раскрутив на нём свою марку Ritter Sport.
10.11.2004
Трише станет новым шефом ЕЦБ / Philips вернулся в категорию прибыльных / Volkswagen намерен укрепить свое лидирующее положение на рынке Китая / Ritter Sport обращает взоры на Восток.
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