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Ritter Sport

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Stück Voll-Nuss-Schokolade der Marke Ritter-Sport-Schokolade ist am 28.11.2013 in Freiburg (Baden-Württemberg) zu sehen. Im Schokoladen-Streit zwischen Ritter Sport und der Stiftung Warentest steht eine Entscheidung bevor. Am 13.01.2014 will das Landgericht München (Bayern) bekanntgeben, ob die Stiftung Warentest dem Schokoladenhersteller mit Sitz in Baden-Württemberg eine irreführende Kennzeichnung eines Vanille-Aromas vorwerfen darf. Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Шоколадная война: Milka и Ritter Sport спорят из-за квадрата 23.07.2020

"Квадратиш. Практиш. Гут" - слоган немецкой марки Ritter Sport. Она придумала квадратный шоколад, и у нее была монополия на него. Конкуренты оспаривали это в суде.
28.01.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Kaugummis, die in einer kunststofffreien und biologisch abbaubaren Verpackung verkauft werden, liegen im Messehochhaus auf einem Tisch. Vor dem Start der jährlichen Süßwarenmesse ISM Cologne fordern Umweltschützer einen Systemwechsel bei der Verpackung der Süßigkeiten. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa | Verwendung weltweit

Сладости с чистой совестью: немцы ищут экологичную упаковку 05.02.2020

Похожая на пластик упаковка, которую можно компостировать? Сладости в биоразлагаемой обертке уже есть на рынке Германии. Одни считают это превосходной идеей, другие - бессмысленной.
ILLUSTRATION - Dominosteine mit Kouvertuere aus Vollmilch, Zartbitter und weißer Schokolade liegen am 23.10.2014 in Berlin auf einem Tisch. | Verwendung weltweit

Немецкий шоколад: какой лучше (фото) 11.07.2018

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Перед какими сладостями не могут устоять немцы? Погружаемся в историю шоколада в Германии!
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Stück Voll-Nuss-Schokolade der Marke Ritter-Sport-Schokolade ist am 28.11.2013 in Freiburg (Baden-Württemberg) zu sehen. Im Schokoladen-Streit zwischen Ritter Sport und der Stiftung Warentest steht eine Entscheidung bevor. Am 13.01.2014 will das Landgericht München (Bayern) bekanntgeben, ob die Stiftung Warentest dem Schokoladenhersteller mit Sitz in Baden-Württemberg eine irreführende Kennzeichnung eines Vanille-Aromas vorwerfen darf. Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Шоколадная фирма Ritter Sport страдает от падения рубля 25.04.2015

Немецкая компания по производству шоколада Ritter Sport терпит убытки от снижения курса рубля. Компания опасается сокращения прибыли в 2015 году.
Die Models Anja, links, und Anya posieren am Dienstag, 5. April 2005, in Koeln mit bunten Verticaltubes und weisen damit auf die Internationale Fachmesse fuer Farbe, Gestaltung und Bautenschutz Farbe 2005 hin. Auf der Messe zeigen 413 Aussteller aus 27 Laendern vom 6. bis 9. April 2005 neue Trends zur Raumgestaltung. (AP Photo/Hermann J. Knippertz) ---Models Anja, left, and Anya pose with verticaltubes in Cologne, western Germany, Tuesday, April 5, 2005, for the International Fair for Colors, Design and Structure Protection Colors 2005. The fair will be held from April 6 until 9, 2005. 413 companies from 27 countries will present new trends round the interior decoration. (AP Photo/Hermann J. Knippertz)

Российским потребителям предложат новые немецкие марки 09.06.2005

Германия напрямую заинтересована в торговом сотрудничестве с Россией. Немецкие производители электронных товаров и техники планируют увеличение инвестиций.

Ritter Sport намерен расширять производство шоколада в России 14.03.2005
Rittersport

"Шоколадная история", или Как делать бизнес в России 14.11.2004

Немецкая фирма Alfred Ritter в сотрудничестве с московским кондитером Андреем Коркуновым всего за три года стала крупным игроком на российском шоколадном рынке, успешно раскрутив на нём свою марку Ritter Sport.

Большой успех немецкого шоколада Ritter Sport в России / Западные стереотипы о бизнесе в России 11.11.2004

10.11.2004
Israeli construction vehicles work on a section of a security fence between Israel and the West Bank on the outskirts of the West Bank city of Ramallah Monday, May 12, 2003. (AP Photo/Nasser Nasser)

Израиль побьёт рекорд по дефициту госбюджета 15.07.2003

Трише станет новым шефом ЕЦБ / Philips вернулся в категорию прибыльных / Volkswagen намерен укрепить свое лидирующее положение на рынке Китая / Ritter Sport обращает взоры на Восток.