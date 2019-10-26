 СК РФ расследует участие детей в видеороликах на YouTube с геем и порноактрисой | Новости из Германии о России | DW | 02.11.2019

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Россия

СК РФ расследует участие детей в видеороликах на YouTube с геем и порноактрисой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о привлечении детей к участию в шоу с представителем ЛГБТ и порноактрисой.

Флаг ЛГБТ

Флаг ЛГБТ

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении неустановленных авторов видео-шоу на платформе YouTube, в котором дети говорили с геем. Уголовное производство открыто "по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних" по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщила в субботу, 2 ноября, "Интерфаксу" представитель столичного главка СК Юлия Иванова. Она добавила, что "следователи уже допросили организатора видеосъемки" и "устанавливают круг потерпевших".

Шоу Slivki Kids

Ролики, в которых дети общаются с представителем ЛГБТ и порноактрисой, были размещены на уже удаленном YouTube-канале Real Talk, речь идет о выпусках шоу Slivki Kids. Канал появился в декабре 2018 года, у него было около 50 тысяч подписчиков.

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Ранее МВД РФ возбудило административное дело по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди детей против организатора съемок видеороликов, в которых дети интервьюируют гея. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, разместив в Facebook ответ на свое письмо первого замглавы МВД Александра Горового. Толстой обратился в ведомство с просьбой провести проверку и принять меры в связи с участием детей в данных видеороликах.

Роскомнадзор заблокировал видеоролики

По данным Толстого, организаторы съемок "использовали в качестве интервьюеров несовершеннолетних детей, а в качестве спикеров - порноактрису, например, или граждан нетрадиционной ориентации". Ссылки на эти материалы депутату прислал один из избирателей. Видео было направлено на экспертизу, а Роскомнадзор сразу их заблокировал, добавил депутат.

Между тем координатор организации "Правозащита Открытки" Валентина Дехтяренко 2 ноября сообщила, что к правозащитникам обратился имеющий отношение к YouTube-каналу человек. "Я посмотрела видео, оно реально интересное, довольно милое, и ни о какой пропаганде там вообще речи не идет", - написала она. По ее данным, родители участвовавших в съемках детей сообщают об угрозах полиции лишить их родительских прав.

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