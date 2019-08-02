 СК России подозревает ФБК Навального в получении преступно добытых денег | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2019

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Россия

СК России подозревает ФБК Навального в получении преступно добытых денег

По данным следствия, неустановленные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией и другие лица перевели на счета фонда крупную сумму средств, полученных преступным путем.

Сотрудники Следственного комитета РФ (фото из архива)

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), основанной оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Как сообщает пресс-служба СКР в субботу, 3 августа, дело о совершении операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, возбуждено по поступившим из МВД материалам о легализации примерно 1 млрд рублей.

Контекст

Соратник Алексея Навального вышел на свободу. В интервью DW он рассказал, почему, по его мнению, его почти на месяц упекли за решетку и как он проводил время в спецприемнике. (18.06.2019)

Попытка российских властей провести выборы в Мосгордуму по привычному сценарию обернулась кризисом, который ставит под вопрос всю политическую систему в России, считает Фёдор Крашенинников. (30.07.2019)

Как утверждает следствие, с января 2016 по декабрь 2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности" ФБК, включая его сотрудников, "получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем". "Для придания правомерного вида владению" эта сумма через банкоматы в Москве была внесена на счета нескольких банков, а затем переведена на счета ФБК для финансирования его деятельности.

Личности соучастников преступления и других "причастных к незаконной схеме финансирования фонда", а также источники получения преступных денежных средств и их объем пока не установлены.

Директор и основатель ФБК находятся под арестом

ФБК позиционирует себя как "единственная в России некоммерческая организация, которая занимается расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших органах власти". В одном из последних материалов юристы ФБК рассказали о том, что у первого заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной обнаружена недвижимость на 6,5 миллиарда рублей.

Директор фонда Иван Жданов арестован на 15 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, состоявшемся 27 июля в Москве. Основатель ФБК Алексей Навальный был задержан 24 июля и приговорен к 30 суткам административного ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга также в связи с акцией 27 июля в Москве.

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    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения Единой России Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея и на друга политика, советника зампреда Мосгордумы, - Петра Ивановского. Так, по данным фонда, семье Метельского принадлежат части в четырех гостиницах в Австрии, а также исторический дворец Strudlhof в Вене. На мать депутата в Москве оформлен участок площадью примерно 1,2 га. К 2021 году здесь планировалось построить гостиницу и комплекс жилых апартаментов. На счет компании Манор, зарегистрированной на мать депутата, в общей сложности поступило 1,4 млрд рублей, после чего 575 млн рублей были переведены в виде займов на личный счет Эльдибитты Метельской и ее сына, утверждает ФБК. Большая часть средств затем была выведена в офшоры. Кроме того, по версии фонда, депутат оказался крупнейшим московским застройщиком. В Лефортово фирма Метельских Интерфлора строит крупный транспортно-пересадочный узел и жилой комплекс Лефорт. Только недвижимости у лидера Единой России по Москве мы обнаружили на 5,7 миллиарда рублей, - резюмируют авторы расследования. Метельский с 2002 года является депутатом Мосгордумы. В 2014 он занял пост ее зампреда.

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

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    В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.

  • 21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи выяснили, что расположенным в Черкесске особняком площадью 2 тысячи квадратных метров, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. При этом строение зарегистрировано как помещение для отдыха/оздоровительный комплекс площадью 310 квадратных метров. На его брата, 19-летнего Аслана Каитова, оформлены земли вокруг дворца площадью 8,5 гектара. Отец обоих молодых людей Алий Каитов - зять бывшего президента Карачаево-Черкесской Республики Мустафы Батдыева - руководит компанией Комплексные коммунальные системы холдинг. Их дед, Заур, ранее возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесии. Брат Алия Каитова, Ахмат, возглавляет Карачаевочеркесавтодор. Его тесть Альберт Карабашев - замминистра внутренних дел КЧР, бывший начальник полиции. Среди других членов этого клана есть чиновники и силовики.

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

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    21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

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    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

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    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

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    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 26:13

Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться

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Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

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СКР - о возбуждении уголовного дела в отношении Фонда борьбы с коррупцией

ФБК нашел у зама Собянина недвижимость на 6,5 млрд рублей  

Аудио- и видеофайлы по теме

Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться  

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Независимый кандидат на выборах в Мосгордуму, директор ФБК Иван Жданов был задержан за несколько часов до начала акции протеста у московской мэрии. Полиция задержала еще шестерых.

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