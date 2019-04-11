 Скончался последний участник восстания в концлагере Собибор | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.06.2019

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Мир

Скончался последний участник восстания в концлагере Собибор

Семен Розенфельд умер в Израиле на 97-м году жизни. В ходе восстания осенью 1943 года ему удалось сбежать из концлагеря Собибор, где были казнены не менее 250 тысяч человек.

Мемориал на месте концлагеря Собибор в Польше

Мемориал на месте концлагеря Собибор в Польше

Последний выживший участник восстания в нацистском концлагере Собибор Семен Розенфельд скончался в больнице в Израиле в возрасте 96 лет. Об этом Израильская корпорация телерадиовещания сообщает в понедельник, 3 июня.

"Мы помним всех жертв, а также героев восстания в Собиборе. Мы никогда не забудем", - написал официальный представитель израильского МИДа Эммануэль Нахшон в своем микроблоге Twittter.

Контекст

Свои мемуары бывший узник Освенцима Сэм Пивник написал незадолго до 90-летия. В беседе с DW он поведал о том, почему только сейчас решил рассказать о Холокосте. (22.06.2017)

Чтобы повысить осведомленность молодых людей о преступлениях нацистов, в школьную программу в Германии включено посещение бывших концлагерей. Репортаж DW из мемориала Заксенхаузен. (27.01.2018)

Уничтожив в этом концлагере сотни тысяч человек, нацисты сравняли его с землей, заметая следы преступления. Но их нашли, хотя и много лет спустя. (18.09.2014)

Единственное успешное лагерное восстание Второй мировой войны

Нацистский концлагерь Собибор действовал на территории Польши с мая 1942 по октябрь 1943 года. Массовый побег из Собибора 14 октября 1943 года считается единственным успешным лагерным восстанием в истории Второй мировой войны.

В период с апреля 1942 года по осень 1943 в этом концлагере было уничтожено по меньшей мере 250 тысяч человек. После восстания узников нацисты уничтожили лагерь, чтобы скрыть следы преступления.

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