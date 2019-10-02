 Сколько стоят пиво и сосиски на немецких футбольных стадионах (инфографика) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.10.2019

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Культура и стиль жизни

Сколько стоят пиво и сосиски на немецких футбольных стадионах (инфографика)

Сейчас проходит второй тур группового турнира Лиги чемпионов. На немецких футбольных стадионах болельщики традиционно подкрепляются (причем не только в перерыве) пивом и сосисками.

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И на матчах Лиги чемпионов, и на матчах Бундеслиги немецкие футбольные болельщики съедают и выпивают многие тысячи литров пива и тонны сосисок. Причем в полном согласии с требованиями экологии: так, например, с этого сезона практически везде пиво продается в многоразовых стаканах. Но сколько все это стоит?

INFOGRAFIK Bier- und Wurstpreise in deutschen Stadien RU

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