Сколько стоят пиво и сосиски на немецких футбольных стадионах (инфографика)

И на матчах Лиги чемпионов, и на матчах Бундеслиги немецкие футбольные болельщики съедают и выпивают многие тысячи литров пива и тонны сосисок. Причем в полном согласии с требованиями экологии: так, например, с этого сезона практически везде пиво продается в многоразовых стаканах. Но сколько все это стоит?