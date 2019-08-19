Сколько стоит парковка в немецких аэропортах

Увидеть мир - и не пойти по миру! Полететь в далекие страны, оставив машину на время отпуска на стоянке в аэропорту, - и не разориться на парковке! Это вовсе не очевидно. Можно, конечно, добираться в аэропорт на общественном транспорте, но это обычно занимает много времени и не всегда удобно… Однако сколько все же стоит оставить машину на стоянке в аэропорту надолго или запарковаться лишь на короткое время, если надо кого-нибудь встретить? Ответы на эти вопросы можно найти в исследовании потребительского портала AirHelp, сравнившего тарифы в крупнейших аэропортах Германии в первой половине 2019 года.

Тарифы эти регулярно меняются и зависят от того, как далеко от терминала находится стоянка, отчасти - от сезона и так далее. Например, пока готовилось исследование, уже успели устареть некоторые данные по аэропорту Кельна/Бонна. Краткосрочная стоянка на один час вблизи от терминала стоит теперь не 6 евро, а уже 9 евро. Счетчик при этом работает в 15-минутном такте. В двух паркингах, расположенных немного дальше от терминалов, машину на час можно оставить за 3 евро, но плата там - почасовая. Есть еще много разных вариантов, так что при выборе парковки в этом аэропорту скучно никому не будет.

В исследовании AirHelp учитывались стандартные тарифы официальных парковок. Следует отметить, что многие операторы предоставляют контингенты для бронирования мест через интернет по более выгодным тарифам, но это - кому как повезет, поэтому в исследовании они не учитывались. Часто именно эти заманчивые онлайн-тарифы красуются на рекламных плакатах и в объявлениях, но стандартными их назвать нельзя. Авторы также проанализировали тарифы частных парковочных сервисов около аэропортов - для тех, кто не торопится и хочет сэкономить.

В аэропорту Дрездена созданы не только прекрасные условия для водителей, но и для диких лисиц. Эта обитает прямо около взлетно-посадочной полосы

Автомобиль - не роскошь, роскошь - парковка

Лучше всего дела обстоят в Дрездене, где самый выгодный недельный тариф составляет всего 15 евро. Замыкает этот список Гамбург, где самый дешевый официальный паркинг на неделю стоит 126 евро.

Самый дешевый недельный паркинг в непосредственной близости к терминалу - тоже в Дрездене (66 евро). Самый дорогой - в Дюссельдорфе, где за такую роскошь придется раскошелиться на 238 евро.

Какая судьба уготовлена встречающим? В Штутгарте за один час ожидания платить вообще не нужно, а в берлинских Тегеле и Шёнефельде - по 12 евро за час. В Гамбурге не берут плату за краткосрочную часовую парковку электрических автомобилей, но все остальные платят по 9 евро.

Что произойдет, если оставить машину на месте для краткосрочной парковки и улететь на неделю? Чисто теоретически в Дюссельдорфе это может обойтись в 1512 евро, в берлинском Тегеле - в 980 евро. Чисто теоретически потому, что никто так надолго автомобили на краткосрочных стоянках не оставляет. Если превышено время максимальной стоянки на таком месте, машины просто эвакуируют. Естественно, тоже не бесплатно.

Частные парковочные сервисы

Как обстоят дела с частными парковками вблизи аэропортов? В Дрездене и Лейпциге/Галле они даже на несколько евро дороже, чем самые выгодные тарифы в самих аэропортах. В целом же цены на частные парковочные сервисы за территорией аэропортов, включая бесплатный трансфер, составляют от 24 евро (Лейпциг/Галле) до 59 евро (Берлин-Тегель) на неделю. Такие стоянки, например, около аэропортов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия пользуются особым спросом среди жителей соседних Нидерландов и Бельгии, если те летят куда-то из Германии, куда добираются на своих машинах.

Из жизни провожающих и будней встречающих

Что ожидает тех, кто вообще не собирается парковаться, а лишь хочет быстро высадить или забрать родственников, друзей и прочих пассажиров? Этот вопрос авторы исследования не затрагивали, но в последнее время некоторые аэропорты существенно ужесточили соответствующие правила, чтобы бороться с постоянными заторами и хаосом перед входами и выходами.

Например, в аэропорту Дюссельдорфа ввели в эксплуатацию систему автоматического сканирования номеров в зоне высадки пассажиров "Kiss & Fly". В этой зоне автомобилю можно бесплатно находиться до 10 минут, следующие 5 минут - 5 евро, затем - по три евро за каждые пять минут. Выгоднее сразу поставить машину на краткосрочную парковку и заплатить 9 евро в час. На уровне прибытия пассажиров время бесплатного нахождения автомобиля составляет всего две минуты. Если лимит не превышен, турникеты после сканирования номерного знака на выезде открываются автоматически, что позволяет экономить время проезда контрольных пунктов и избегать скопления машин.

Аэропорт Дюссельдорфа - один из тех, где стоимость парковки может оказаться выше цены на билет

Весной 2019 года правила для зоны посадки и высадки пассажиров также изменили в аэропорту Кёльна/Бонна, предварительно установив на въезде турникеты. Лимит бесплатного времени на посадку или высадку составляет здесь теперь 10 минут. Следующие 15 минут стоят 5 евро. 30 минут свыше бесплатного лимита обойдутся еще дороже: 12 евро. Максимальное время нахождения автомобиля в этой зоне ограничено двумя часами, за которые придется заплатить 48 евро.

Нельзя сказать, что эти меры были приняты с восторгом, но ничего не поделаешь. Сначала многие водители стали просто ждать прибытия рейсов на резервной полосе автобана (!), ведущего в аэропорт, так что пришлось вмешиваться полиции. Сейчас особенно экономные встречающие стали делать это на близлежащих лесных стоянках, предназначенных для тех, кто приезжает погулять в здешнюю заповедную зону - Ванскую пустошь, посреди которой, собственно, и находится кельнский аэропорт.

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