Сколько еще украинцев удерживаются в России, Крыму и Донбассе

После возвращения в Киев 35 украинцев из тюрем в России и аннексированного Крыма помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который принимал непосредственное участие в обмене пленными, заявил в интервью изданию "Украинская правда", что он и его команда работают над скорейшим проведением следующего обмена. Ермак намекнул, что это может произойти до конца года.

DW выясняла, сколько украинских политзаключенных еще находятся в российских и крымских тюрьмах или в плену на территории неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

Официальные цифры о числе пленных

В субботу, 7 сентября, в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до сих пор незаконно удерживают 227 украинцев.

В московской Бутырке

А по словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, еще более сотни украинцев находятся в российских и крымских тюрьмах. "В наших списках 110 человек в России и оккупированном ею Крыму", - отметила омбудсмен в прошлую субботу. В то же время поименного перечня удерживаемых украинских граждан украинские власти не приводят.

10 сентября Денисова озвучила другие цифры: в списке идентифицированных украинских политзаключенных на территории РФ и в Крыму содержатся 113 человек, 89 из них - крымские татары. По ее словам, президент и Андрей Ермак как руководитель соответствующей рабочей группы проводят переговоры и новый обмен действительно возможен еще в этом году. Однако просьбу DW прокомментировать, о ком именно идет речь, Денисова проигнорировала.

Данные правозащитников

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Бессмертный отмечает, что достоверных данных о количестве украинских военнопленных или политзаключенных в России, Крыму или в Донбассе нет. По его словам, одна из проблем заключается в том, что РФ и сепаратисты не признают таких людей пленными, квалифицируют их действия как преступления. "Поэтому можно говорить лишь обо всех известных украинской стороне людях", - объясняет Бессмертный.

Обыск у крымских татар под Симферополем

Руководительница Центра гражданских свобод и активистка кампании Let My People Go Александра Матвийчук, в свою очередь, называет имена 86 украинцев, которых удерживают в России или Крыму. А по данным главы Крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева, в одном только Крыму 102 человека преследуются по политическим мотивам. 83 из них - это крымские татары, а еще 63 проходят по так называемым делам "Хизб ут-Тахрир" - легальной организации в Украине, но запрещенной в РФ. По словам Бариева, 43 человека из общего числа арестованных в Крыму уже были этапированы в тюрьмы или следственные изоляторы в России, а 13 получили приговоры и теперь удерживаются в крымских колониях. В то же время, продолжает правозащитник, девять человек получили условные сроки или находятся под домашним арестом, как, например, журналист "Радио Свобода" Николай Семена и крымскотатарский активист Сулейман Кадыров. Однако большинство - это люди, которые остаются под следствием. Два человека из общего списка смогли покинуть Крым, но их объявили в розыск. Один из них - сам Бариев.

Различия в официальных данных и тех, которые приводят правозащитники, он объясняет разными критериями при оценке того, кого следует считать политическим узником, а также ограниченными возможностями идентификации преследуемых на оккупированных территориях или в России. С этим соглашается и Бессмертный, по словам которого, количество заключенных, скорее всего, превышает данные властей и активистов не только по Донбассу, но и по Крыму. "Недавно на административной границе (с аннексированным Крымом - Ред.) задержали еще несколько человек, и это происходит постоянно", - поясняет Бессмертный.

Перспективы новых обменов пленными

В отличие от оптимистичных прогнозов Ермака и Денисовой, Бариев указывает, что российская сторона, по его мнению, не особенно заинтересована в новых обменах пленными.

Дело в том, поясняет правозащитник, что переданные Украине узники были в определенном смысле "токсичными" для Кремля, поскольку к пленным военным морякам и таким лицам, как режиссер Олег Сенцов или активист Владимир Балух, было приковано внимание мировых СМИ. К тому же с ними были связаны болезненные для России решения международных судов. А вот про тех, кто продолжает оставаться за решеткой, широкой публике почти ничего не известно. В свою очередь, Россияполучила действительно ценных для нее главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского и одного из важных свидетелей в деле о сбитом "Боинге" MH17 Владимира Цемаха, так что теперь может не спешить со следующими обменами.

Юрий Луценко, уходя с поста генерального прокурора Украины, заявил, что украинские власти удерживают более тысячи сепаратистов, которых можно было бы обменять на украинских граждан, находящихся в заключении в Донбассе, Крыму или России. "Докладываю, - сказал он тогда, - что Генеральная прокуратура вместе с СБУ имеет 1100 осужденных террористов - можем менять побатальонно". Роман Бессмертный скептично относится к таким цифрам. По его оценке, число захваченных в плен украинскими силовиками сепаратистов действительно большое, но 1100 - преувеличение.

Кто позаботится о крымских татарах?

Еще одна проблема, на которую обращает внимание Бессмертный, - судьба крымских татар. Среди украинских узников в РФ и Крыму крымских татар большинство, но в ходе прошлого обмена в Украину из их числа вернулся лишь Эдем Бекиров.

При этом Бессмертный предполагает, что Бекиров оказался в списке на обмен не благодаря усилиям украинской стороны, а по договоренности российского президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции был с визитом в Москве в конце августа, и Эрдоган известен своим посредничеством в освобождении крымских политзаключенных Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Павел Гриб 20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Олег Сенцов Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Александр Кольченко 27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Алексей Чирний Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Сергей Литвинов 34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Николай Карпюк 53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Станислав Клых Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Владимир Балух Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Роман Сущенко Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Александр Костенко После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка. Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская