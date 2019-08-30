Сколько еще украинцев удерживаются в России, Крыму и Донбассе

В ходе обмена пленными в Украину из России и Крыма вернулись 35 узников. DW выясняла, сколько еще украинцев остаются там за решеткой, а также в заключении на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
После возвращения в Киев 35 украинцев из тюрем в России и аннексированного Крыма помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который принимал непосредственное участие в обмене пленными, заявил в интервью изданию "Украинская правда", что он и его команда работают над скорейшим проведением следующего обмена. Ермак намекнул, что это может произойти до конца года.
DW выясняла, сколько украинских политзаключенных еще находятся в российских и крымских тюрьмах или в плену на территории неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Официальные цифры о числе пленных
В субботу, 7 сентября, в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до сих пор незаконно удерживают 227 украинцев.
А по словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, еще более сотни украинцев находятся в российских и крымских тюрьмах. "В наших списках 110 человек в России и оккупированном ею Крыму", - отметила омбудсмен в прошлую субботу. В то же время поименного перечня удерживаемых украинских граждан украинские власти не приводят.
10 сентября Денисова озвучила другие цифры: в списке идентифицированных украинских политзаключенных на территории РФ и в Крыму содержатся 113 человек, 89 из них - крымские татары. По ее словам, президент и Андрей Ермак как руководитель соответствующей рабочей группы проводят переговоры и новый обмен действительно возможен еще в этом году. Однако просьбу DW прокомментировать, о ком именно идет речь, Денисова проигнорировала.
Данные правозащитников
Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Бессмертный отмечает, что достоверных данных о количестве украинских военнопленных или политзаключенных в России, Крыму или в Донбассе нет. По его словам, одна из проблем заключается в том, что РФ и сепаратисты не признают таких людей пленными, квалифицируют их действия как преступления. "Поэтому можно говорить лишь обо всех известных украинской стороне людях", - объясняет Бессмертный.
Руководительница Центра гражданских свобод и активистка кампании Let My People Go Александра Матвийчук, в свою очередь, называет имена 86 украинцев, которых удерживают в России или Крыму. А по данным главы Крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева, в одном только Крыму 102 человека преследуются по политическим мотивам. 83 из них - это крымские татары, а еще 63 проходят по так называемым делам "Хизб ут-Тахрир" - легальной организации в Украине, но запрещенной в РФ. По словам Бариева, 43 человека из общего числа арестованных в Крыму уже были этапированы в тюрьмы или следственные изоляторы в России, а 13 получили приговоры и теперь удерживаются в крымских колониях. В то же время, продолжает правозащитник, девять человек получили условные сроки или находятся под домашним арестом, как, например, журналист "Радио Свобода" Николай Семена и крымскотатарский активист Сулейман Кадыров. Однако большинство - это люди, которые остаются под следствием. Два человека из общего списка смогли покинуть Крым, но их объявили в розыск. Один из них - сам Бариев.
Различия в официальных данных и тех, которые приводят правозащитники, он объясняет разными критериями при оценке того, кого следует считать политическим узником, а также ограниченными возможностями идентификации преследуемых на оккупированных территориях или в России. С этим соглашается и Бессмертный, по словам которого, количество заключенных, скорее всего, превышает данные властей и активистов не только по Донбассу, но и по Крыму. "Недавно на административной границе (с аннексированным Крымом - Ред.) задержали еще несколько человек, и это происходит постоянно", - поясняет Бессмертный.
Перспективы новых обменов пленными
В отличие от оптимистичных прогнозов Ермака и Денисовой, Бариев указывает, что российская сторона, по его мнению, не особенно заинтересована в новых обменах пленными.
Дело в том, поясняет правозащитник, что переданные Украине узники были в определенном смысле "токсичными" для Кремля, поскольку к пленным военным морякам и таким лицам, как режиссер Олег Сенцов или активист Владимир Балух, было приковано внимание мировых СМИ. К тому же с ними были связаны болезненные для России решения международных судов. А вот про тех, кто продолжает оставаться за решеткой, широкой публике почти ничего не известно. В свою очередь, Россияполучила действительно ценных для нее главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского и одного из важных свидетелей в деле о сбитом "Боинге" MH17 Владимира Цемаха, так что теперь может не спешить со следующими обменами.
Юрий Луценко, уходя с поста генерального прокурора Украины, заявил, что украинские власти удерживают более тысячи сепаратистов, которых можно было бы обменять на украинских граждан, находящихся в заключении в Донбассе, Крыму или России. "Докладываю, - сказал он тогда, - что Генеральная прокуратура вместе с СБУ имеет 1100 осужденных террористов - можем менять побатальонно". Роман Бессмертный скептично относится к таким цифрам. По его оценке, число захваченных в плен украинскими силовиками сепаратистов действительно большое, но 1100 - преувеличение.
Кто позаботится о крымских татарах?
Еще одна проблема, на которую обращает внимание Бессмертный, - судьба крымских татар. Среди украинских узников в РФ и Крыму крымских татар большинство, но в ходе прошлого обмена в Украину из их числа вернулся лишь Эдем Бекиров.
При этом Бессмертный предполагает, что Бекиров оказался в списке на обмен не благодаря усилиям украинской стороны, а по договоренности российского президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции был с визитом в Москве в конце августа, и Эрдоган известен своим посредничеством в освобождении крымских политзаключенных Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
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