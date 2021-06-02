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Сисси

Знаменитую принцессу Елизавету Баварскую, вышедшую замуж за императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, называли Сисси.

Легендарная Сисси "Sisi" - принцесса Елизавета Баварская, ставшая женой императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, родилась 24 декабря 1837 года. Она считалась одной из самых красивых и интересных женщин своего времени, писала стихи, была профессиональной наездницей и уже тогда вела образ жизни, типичный для современных состоятельных дам: бесконечные диеты, спорт, постоянные поездки в солнечные уголки Европы.

Romy Schneider as Princess Elizabeth (or Sissi) in Sissi (1955, Ernst Marischka, Germany/Austria, 102m)

3800 евро за нижнее белье: в Германии распродают вещи императрицы Сисси 02.06.2021

Под Мюнхеном с молотка ушли предметы гардероба и другие личные вещи императрицы Австрии Елизаветы.
Sissi (A 1955, Regie: Ernst Marischka) Karlheinz Böhm, Romy Schneider / Mann, Frau, Tracht

Сисси - 65: что немцы смотрят по телевизору в Рождество 21.12.2020

У принцессы Елизаветы Баварской, императрицы Австро-Венгрии, было две жизни: реальная и экранная. И последняя продолжается до сих пор.
Sissi (A 1955, Regie: Ernst Marischka) Karlheinz Böhm, Romy Schneider / Mann, Frau, Tracht

Замок для "Сисси": в Германии откроют музей Роми Шнайдер (фото) 23.09.2020

Роми Шнайдер сыграла роль австрийской императрицы в трилогии "Сисси" и снялась в более чем 60-ти фильмах. Легендарной актрисе будет посвящен музей в Бранденбурге.

ARCHIV - 1969, Großbritannien, London: Die österreichische Schauspielerin Romy Schneider in einer Szene des Films «Don't cry» («Schrei nicht»), der 1969 ihn London gedreht wurde. (zu dpa «Romy Schneider - Die versehrte Diva» vom 19.02.2018) Foto: dpa-Flm/dpa-Film/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Роми Шнайдер: 20 мгновений из жизни великой актрисы 23.09.2018

23 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения Роми Шнайдер - выдающейся немецко-французской актрисы. На ее счету - более 60 фильмов, среди которых - ленты лучших европейских и американских режиссеров.
Zylinderhutschachtel von Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832), mit der er in seinen letzten Lebensjahren reiste; Hausschuhe von Ulrike von Levetzow, Goethes letzter (unerfüllter) Liebe. © DLM/C. Perl - Appl

Фотогалерея: Самые интересные изделия из кожи 16.10.2017

Сапожок Сисси, туфелька возлюбленной Гёте, корзинка папы римского, - Немецкий музей кожи подготовил необычную экспозицию к своему 100-летию.

Cover: Archiv Anna Trautner, Thalhausen

Почему отец Сисси пустился во все тяжкие 29.10.2016

Заботливый отец семейства или своенравный герцог? Неожиданные подробности из жизни Максимилиана Баварского описывает немецкий биограф.
Erzherzog Rudolf mit dem Orden vom Goldenen Vlies (M). Undatierte Aufnahme. Er war der einzige Sohn von Kaiser Franz Joseph I. von Österreich und Kaiserin Elisabeth (Sisi). Rudolf wurde am 21.08.1858 auf Schloss Laxenburg geboren und am 30.Januar 1889 auf Schloss Mayerling zusammen mit seiner Geliebten, der Freiin von Vetsera, tot aufgefunden. Foto: Votava +++(c) dpa - Report+++

Новые подробности одного скандального самоубийства 11.08.2015

В 1889 году кронпринц Австрии Рудольф и его возлюбленная совершили двойное самоубийство. Обнаруженные прощальные письма девушки пролили свет на окутанное легендами событие.
Das Ölgemälde von Franz Xaver Winterhalter zeigt Elisabeth, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, in einem schulterfreien weißen Kleid und mit Blumen im Haar. Die gebürtige bayerische Prinzessin lebte von 1837 bis 1898. Die Gattin von Kaiser Franz Joseph I. von Österreich wurde am 10.09.1898 von dem italienischen Anarchisten Luigi Luccheni in Genf ermordet. Bisher erinnert nur eine schlichte Plakette am Genfer See an den Tod der Kaiserin. dpa (zu dpa-KORR: Der Mythos lebt: Genf erinnert an Sissi vom 12.03.1998)

"Сисси" на торгах: в Мюнхене продают портреты монархов 17.09.2014

Когда-то эти картины украшали королевские и императорские дворцы и замки. Теперь их можно повесить у себя над диваном.
Bildnummer: 56698841 Datum: 01.12.1988 Copyright: imago/teutopress Karlheinz Böhm, Romy Schneider 12/88 - Karlheinz Böhm und Romy Schneider in einer Filmszene aus Sissi die junge Kaiserin Mann Österreicher Schauspieler Schauspiel Uniform Schärpe Orden Medaillen kurzhaarig dunkelhaarig sitzen sitzend Frau Schauspielerin seriös Kleid trägerlos Hochsteckfrisur langhaarig neutral Querformat quer Portrait halb sw People x0x xkg 1988 quer Aufmacher 56698841 Date 01 12 1988 Copyright Imago teutopress Karl Heinz Böhm Romy Schneider 12 88 Karl Heinz Böhm and Romy Schneider in a Filmmaking out Sissi the Boy Empress Man Austrians Actor Acting Uniform Sash Order Medals short dark haired sit seated Woman Actress seriously Dress strapless High wall hairdo long haied neutral Landscape horizontal Portrait half black and white Celebrities x0x xkg 1988 horizontal Highlight

Скончался исполнитель роли императора Франца Иосифа из трилогии "Сисси" 30.05.2014

Карлхайнц Бём, актер и создатель благотворительного фонда помощи Африке, умер после продолжительной болезни в возрасте 86 лет.
Die Bilder stammen aus der Pressemappe des Schmuckmuseums Pforzheim und dürfen in Verbindung mit der Berichterstattung über die Ausstellung Die Perle in der Geschichte des Schmucks verwendet werden. Archduchess Marie-Valerie's Tiara – bitte im Master Format (quer) Bildtitel: Archduchess Marie-Valerie's Tiara – Gold, Silber, Diamant, Naturperlen Bildbeschreibung: Diadem – Gold, Silber, Diamant, Naturperlen . Juweliere A.E. Köchert , Wien, 1913. Aus dem Besitz von Erzherzogin Marie Valerie von Österreich, Tochter von Kaiser Franz Joseph I und » Sissi«. Ort/Jahr: Deutschland/2012 © Qatar Museums Authority zugeliefert von: DW/ Xenia Polska

Жемчужина - неувядающая прима ювелирного искусства 24.01.2013

От истершихся за века бусин византийских красавиц до ослепительных диадем европейских королев, - на выставке в Пфорцхайме жемчуг представлен во всей своей красе.
Zum 25. Todestag von Romy Schneider am 29. Mai zeigt das Hofmobiliendepot· Möbel Museum Wien erstmals in Österreich 82 Schwarz-Weiß-Fotos der jungen Romy Schneider. Die Fotos stammen aus dem Privatbesitz des Fotografen und Kameramanns Franz Xaver Lederle. Sie entstanden zwischen 1956 und 1958. Copyright: Franz Lederle. Bild für Ausstellungstipps

Поклонники Роми Шнайдер отмечают юбилей актрисы 23.09.2008

Роми Шнайдер прожила всего лишь 43 года, и 30 из них снималась в кино. Рожденная в Вене актриса снялась в 57 фильмах и прославилась не только в Европе, но и в Голливуде.