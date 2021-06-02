Знаменитую принцессу Елизавету Баварскую, вышедшую замуж за императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, называли Сисси.
Легендарная Сисси "Sisi" - принцесса Елизавета Баварская, ставшая женой императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, родилась 24 декабря 1837 года. Она считалась одной из самых красивых и интересных женщин своего времени, писала стихи, была профессиональной наездницей и уже тогда вела образ жизни, типичный для современных состоятельных дам: бесконечные диеты, спорт, постоянные поездки в солнечные уголки Европы.