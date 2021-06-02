Поклонники Роми Шнайдер отмечают юбилей актрисы

Роми Шнайдер прожила всего лишь 43 года, и 30 из них снималась в кино. Рожденная в Вене актриса снялась в 57 фильмах и прославилась не только в Европе, но и в Голливуде.