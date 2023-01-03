Что общего между императрицей Сисси и поколением #thatgirl?

Существует множество версий того, почему личность легендарной императрицы Елизаветы Австрийской, больше известной под уменьшительным именем Сисси, всегда так притягивала внимание людей и до сих пор будоражит фантазию писателей и режиссеров. Считается, что в первую очередь причиной тому ее удивительная красота: супруга императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I считается одной из самых прекрасных женщин Европы. Это подтверждают не только ее многочисленные портреты кисти знаменитых художников, но и фотографии Сисси, которые распространялись еще при ее жизни и, несомненно, способствовали росту популярности императрицы.

Вместе с тем Сисси считается одной из интереснейших женщин своего времени - она писала стихи, была прекрасной наездницей, уже тогда вела образ жизни, типичный для современных женщин в наши дни: диеты, спорт, косметические процедуры и путешествия по Европе.

Принцесса Елизавета Баварская родилась в Мюнхене в канун Рождества - 24 декабря 1837 года. В 16 лет она вышла замуж за Франца Иосифа I, заключив с ним брак по любви, что для того времени было большой редкостью. Однако она так и не смогла вжиться в предназначенную ей роль и подчиниться строгому придворному регламенту, а также ужиться с матерью своего мужа. Из-за этого она была лишена многого, в том числе, и возможности воспитывать четырех собственных детей. Двоих из них волею судьбы ей пришлось похоронить - дочь София умерла в возрасте двух лет, а единственный сын Рудольф покончил с собойв возрасте 30 лет.

Фильмы о Сисси: от love story до блокбастера

О жизни Сисси снято около 30 фильмов. Первым стала немая лента "Императрица Елизавета Австрийская", появившаяся в 1921 году. В 1950-х годах о любви и романтических отношениях юной баварской принцессы и императора Австрии Франца Иосифа I было снято сразу несколько фильмов. Главную роль в них сыграла блистательная австрийская актриса Роми Шнайдер, ставшая знаменитой и полюбившаяся миллионам зрителей в образе Сисси. В течение десятилетий без этих кинолент не обходилась ни одна рождественско-новогодняя программа немецкого и австрийского телевидения. Однако в последние годы у этих фильмов появились конкуренты.

Кадр из сериала немецкого телеканала RTL "Сисси" Фото: picture alliance/dpa/RTL+

В октябре 2021 года частная немецкая телекомпания RTL представила свой сериал о личной жизни молодой императрицы "Сисси" и уже запустила второй сезон. В сентябре 2022 года на платформе Netflix появился немецкий сериал "Императрица", снятый по серии одноименных романов. Это единственный немецкий сериал, который в 2022 году вошел в топ-10 лучших неанглоязычных фильмов, заняв в нем 7 место. Интриги, запретные желания и борьба за власть стали главными составляющими шестисерийного сериала "Императрица", открыв совершенно иную сторону дворцовой жизни Габсбургов, чем в романтических фильмах 1950-х годов.

В мае 2022 года на Каннском кинофестивале состоялась премьера художественно-исторического фильма австрийского режиссера Мари Кройцер "Корсаж". Фильм рассказывает лишь об одном годе из жизни Сисси.

В 1877-м австрийская императрица празднует свое 40-летие. Она уже достигла среднего возраста, и недолог тот час, когда в глазах окружающих из иконы стиля она превратится в старуху. Однако Сисси отказывается принять эту установку и задается вопросом о своем будущем. Она отравляется в Англию и Венгрию, чтобы разработать план сохранения молодости и красоты. Главную роль в картине сыграла люксембургская актриса Вики Крипс. Она была удостоена за нее Европейской кинопремии 2022 года. А сам фильм вошел в шорт-лист номинантов на кинопремию "Оскар".

Книга о Сисси: красавица-интриганка и фитнес-икона

В прошлом году вышла в свет и книга о Елизавете Австрийской - в романе "Сисси" писательницы Карен Дюве (Karen Duve) идет речь о женщине, которая в некоторых вещах во многом опережала свое время.

40-летняя императрица "с чудинкой" в фильме "Корсаж" Фото: Robert Brandstätter/Alamode Film/epd

Художественно-исторический роман повествует о том, как, выйдя замуж по любви и став императрицей Австрии, Елизавета неожиданно для себя попала в строго упорядоченный мир, полный жестких условностей и скучных обязанностей. Избежать их и почувствовать себя свободной она могла только в ходе длительных путешествий и во время пребывания в своем венгерском замке Гёдёллё. Там она ощущала себя комфортно и могла полностью отдаваться любимым занятиям: верховой езде и охоте.

В романе содержится множество интересных и мастерски описанных исторических деталей - к примеру, о том, как Елизавета ежедневно в течение двух часов расчесывала свои волосы или придерживалась строгого расписания занятий спортом. "Примечательно, что 150 лет назад Сисси делала то, что сегодня мы считаем само собой разумеющимся, - рассказывает автор книги Карен Дюве в интервью DW. - Например, поддерживать форму с помощью силовых тренировок, делать все возможное, чтобы сохранить красоту как можно дольше даже, если ради этого приходится рисковать собственным здоровьем". По сохранившимся данным, при росте 1,72 м Сисси весила 50 килограмм, а размер одежды соответствовал бы сегодняшнему европейскому размеру 32.

Автор романа о ней считает, что Елизавета Австрийская могла бы занять вполне достойное место среди представительниц современного поколения #thatgirl. Под этим хэштегом красивые, молодые, здоровые, спортивные женщины публикуют в социальных сетях короткие видеоролики о том, как они ухаживают за лицом, тренируются, завтракают или "правильно" спят. Если следовать этим правилам, можно стать такими же красивыми, молодыми, здоровыми, спортивными и счастливыми, как эти женщины, - вот главный посыл видеороликов #thatgirl.

Темная сторона жизни императрицы

Несмотря на исключительную красоту, Елизавета Австрийская не была счастлива при дворе Габсбургов - к такому выводу пришла Карен Дуве, изучившая множество исторических документов, дневников, писем, а также современных исследований. "Образно говоря, существует еще одна Сисси, постарше, которая разочарована своим мужем и своей жизнью, - считает Дуве. - Конечно, есть много женщин, которые тоже разочаровались в своих мужьях через несколько лет брака, и которые, возможно, не чувствуют себя комфортно, оказавшись в такой роли. Сисси же не собиралась с этим мириться".

Фотографии императрицы Елизаветы Австрийской придали ей популярности еще при жизни Фото: dpa/picture alliance

В какой-то момент Елизавета практически полностью отказалась с придворными обязанностями и стала заниматься только тем, что, по ее мнению, было ей полезно: верховой ездой, спортом, упражнениями на свежем воздухе, прогулками на природе, путешествиями. Она пыталась бороться с ограничениями, налагаемыми на нее со всех сторон, и найти свое личное счастье в жизни. Иногда ей это удавалось, иногда нет.

Австрийская императрица никогда особо не заботилась о своей личной безопасности. Так было и сентябрьским днем 1898 года, в который она прогуливалась по набережной Женевы в сопровождении фрейлины. Неожиданно ее сбил с ног ударом в область сердца проходивший мимо прохожий. Сначала она подумала, что это простое ограбление. Попыталась продолжить прогулку, но через несколько минут почувствовала сильную боль, головокружение и слабость. Вскоре императрица потеряла сознание и умерла.

Оказалось, что ей был нанесен смертельный удар в сердце заточкой. Напавший на Сисси итальянский анархист Луиджи Лукени, по-видимому, даже не знал, кто перед ним находится, - его целью было убить любую аристократку. Лукени был приговорен к пожизненному заключению, и через несколько лет покончил с собой. Супруг Елизаветы - австрийский император Франц Иосиф I пережил ее на 20 лет.

История жизни Елизаветы Австрийской во многом напоминает сказочный сюжет. Император женится на девушке по любви, она едет в церковь в золотой карете, ее домом становится венский Хофбург. "Это определенно что-то архетипичное, особенно для людей в немецкоязычных странах, выросших на сказках, - подводит итог писательница Дуве. - И невыдуманная история жизи Сисси - подтверждение тому, что сказка все-таки может стать явью".

Увы, даже у сказок не всегда бывает счастливый конец.

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