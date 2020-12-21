3800 евро за нижнее белье: в Германии распродают вещи императрицы Сисси

Что скрывалось под великолепными, расшитыми серебром и золотом платьями прекрасной Сисси - императрицы Австрии и королевы Венгрии Елизаветы? В аукционном доме Hermann Historica в Грасбрунне, небольшом городке под Мюнхеном, 1 июня выставили на торги ее нижнее белье. Лот, представляющий собой комплект из трех предметов и являвшийся частью летнего гардероба Сисси, был выкуплен за 3800 евро.
Императрица была очень стройной женщиной
По данным аукционного дома Hermann Historica, комплект нижнего белья датируется 1870-1880 годами. Как говорится в описании, в него входят лиф и панталоны из тонкого белого льна, а также пара длинных хлопковых чулок.
Лиф выполнен без рукавов. На нем вырезано окаймленное кружевом декольте. Лиф украшают семь перламутровых пуговиц и вышивка в виде маленькой красной короны. Низ панталон отделан каймой. На изысканных чулках красуется принт в виде аббревиатуры E.S.
По словам пресс-секретаря аукционного дома Hermann Historica, размер нижнего белья Сисси соответствовал бы сегодня европейскому размеру одежды 32. Это говорит о том, что императрица Австрии была очень стройной женщиной. Говорят также, что она отличалась высоким ростом.
Сколько стоят личные вещи императрицы?
Помимо комплекта нижнего белья, с молотка в Грасбрунне ушли и другие вещи, некогда принадлежавшие австрийской императрице - в частности, дорожный чемодан, позолоченный диван, а также предметы одежды.
Комплект нижнего белья, ставший лотом аукциона
Например, за летнее платье, которое некогда носила Сисси, выручено 30 тысяч евро. Элегантное салонное платье выкуплено за 16 тысяч евро, а изысканная накидка кремового цвета - за 23 тысячи евро. Двойной стенд, на котором под стеклом расположено свыше 90 принадлежащих Сисси семейных фотографий, один из участников торгов выкупил за 14 тысяч евро.
На продажу была выставлена и траурная накидка 1889 года, которую Сисси надевала после того, как ее сын Рудольф покончил с собой. Говорят, после его смерти она носила только черное. Рудольф был вторым ребенком, которого пережила императрица. Дочь Софи умерла в возрасте двух лет.
Эксперты уверены в подлинности вещей Сисси
Выставленные на аукцион вещи императрицы Австрии принадлежали одной даме, которая на основе имеющихся у нее экспонатов собиралась создать музей Сисси, но не успела - умерла. По имеющейся информации, ее вилла была настолько завалена коллекционными вещами, что в конце жизни их владелица была вынуждена жить в своей врачебной практике. На аукцион коллекция покойной была выставлена ее наследниками.
Императрица Австрии Елизавета (Сисси) на полотне немецкого живописца Франца Ксавьера Винтерхальтера
Эксперты аукционного дома Hermann Historica не сомневаются, что в данном случае речь идет об оригиналах. "Есть инвентарные описи, в том числе - и одежды, и составлялись они очень-очень тщательно", - подчеркнула пресс-секретарь аукционного дома в интервью журналистам.
В прошлом аукционный дом Hermann Historica неоднократно подвергался критике. Причина тому - регулярное выставление на торги вещей, принадлежавших нацистам. К примеру, несколько лет назад с молотка там ушли трусы Германа Геринга (Hermann Göring): они были проданы за 3000 евро.
Смотрите также:
-
Неожиданные шедевры
Драка за Венеру
Венеру Милосскую нашел греческий крестьянин Йоргос Кентротас - вместе с французским морским офицером Оливье Вутье. Они откопали статую на развалинах амфитеатра на острове Милос. Нашли ее, кстати, с руками! Руки Венере обломали во время отправки, когда завязалась драка с местными чиновниками, которые не хотели, чтобы статую увозили. Венера упала на землю...
-
Неожиданные шедевры
Гробница Тутанхамона
Самое знаменитое захоронение Древнего Египта было обнаружено в 1922 году совершенно случайно. Англичанин Говард Картер споткнулся в темном провале о ступеньку. В результате раскопали лестницу, которая вела к замурованной двери. За ней была гробница фараона, остававшаяся нетронутой 3 тыс. лет, а в ней - бесценные произведения искусства. Среди них - массивная золотая маска Тутанхамона.
-
Неожиданные шедевры
Дело арт-дилера "третьего рейха"
В 2010 году таможенники обнаружили в поезде Цюрих-Мюнхен у пассажира Корнелиуса Гурлитта крупную сумму денег, которую тот не декларировал. Он получил их за продажу картин. Выяснилось, что у Гурлитта хранятся около 1500 полотен, которые его отец скупал почти за бесценок у евреев, вынужденных бежать из "третьего рейха". Многие картины, как и этот портрет кисти Тома Кутюр, вернули наследникам.
-
Неожиданные шедевры
Картина в нише
"Портрет женщины" Густава Климта украли в 1997 году, когда галерея в итальянском городе Пьяченца закрылась на реконструкцию и отключили сигнализацию. Картину нашел через 22 года садовник, который чистил стены галереи от плюща. Очистил - и увидел нишу в стене, закрытую железной дверцей, а за ней - картину, которую воры, видимо, не смогли забрать позже из-за усилившихся мер безопасности.
-
Неожиданные шедевры
Терракотовая армия
В 1974 году китайские крестьяне бурили около горы Лишань скважину для артезианского колодца и наткнулись на пустоты под землей. Так нашли легендарную терракотовую армию - более 8 тыс. статуй воинов и их лошадей, сотни фигур чиновников, музыкантов и акробатов. Они должны были сопровождать в загробный мир императора Цинь Шихуанди, жившего в начале III века до н.э.
-
Неожиданные шедевры
Диван с секретом
У студентки, обживавшейся в Берлине, денег не было, и ей пришлось покупать себе диван-кровать на блошином рынке. За старую, но вполне приличную мебель она заплатила 150 евро. Дома студентка стала пылесосить диван и обнаружила внутри старую картину. Оказалось, что это картина - кисти венецианского художника XVII века! Ее продали на аукционе - и "бедная" студентка получила 20 тысяч евро.
-
Неожиданные шедевры
Богиня на дороге
В феврале 1978 года в Мехико решили сделать то, что давно уже надо было сделать: проложить подземный электрический кабель на одной из оживленных улиц города. Каково же было удивление электриков, когда они обнаружили под землей многотонный каменный барельеф! На нем главный ацтекский бог расчленяет (именно так!) богиню Луны. Так в начале XV века ацтеки объясняли метеоритные дожди.
-
Неожиданные шедевры
Париж 120 лет назад
Француз Эжен Атже считается одним из пионеров современной фотографии, классиком городского репортажа. Часть его наследия считалась безвозвратно утерянной. Лишь в наше время парижские фотографии 1896-98 годов случайно нашли, разбирая архив художника Андре Дерена. В 2016 году эти работы Атже продали на аукционе в Лондоне за 730 тысяч фунтов стерлингов.
-
Неожиданные шедевры
Подарок к 90-летию
Много лет эта небольшая (28 х 20 см) картина висела в простенке между столовой и кухней в частном доме в Компьене, на севере Франции. Хозяйка считала, что это - русская икона. Когда ей предстояло справлять 90-летие, "икону" решили продать. Выяснилось, что это - часть диптиха "Христос осмеянный" флорентийца Чимабуэ и написана она в 1280 году. На аукционе ее купили за 24 миллиона евро!
-
Неожиданные шедевры
Документ исторического значения
Житель Филадельфии искал (и нашел) на блошином рынке старую раму для картины, которую он хотел повесить у себя дома. Купил раму за четыре доллара, вынул из нее дешевый порванный холст - и обнаружил сложенный документ. Это была одна из 24 дошедших до нас первых копий Декларации независимости США 1776 года - настоящая редкость огромного исторического значения!
Автор: Ефим Шуман