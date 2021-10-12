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Синагога

Manuel Herz in seinem Architekturbüro in Basel. Im Bild: Herr Herz neben wichtigen Elementen der beiden Synagogen in Kiew, Ukraine, und in Mainz, Deutschland.

Архитектор Мануэль Херц: Синагога в Бабьем Яре - символ жизни 12.10.2021

Каким может быть современный памятник и как выразить в нем будущее, - интервью DW c Мануэлем Херцем, главой немецко-швейцарского архитектурного бюро Manuel Herz Architects и автором синагоги в Киеве.
Oktober 2021 via Zakhar Butyrskyi Di, 05.10.2021 13:10

80-летие трагедии в Бабьем Яру: место массовых убийств становится местом памяти 06.10.2021

К 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру в Киеве пройдут памятные мероприятия с участием президентов ФРГ, Израиля и Албании. Какие новые мемориальные объекты появятся на месте трагедии?
16.09.21 *** Bewaffnete Polizisten stehen vor der Synagoge in Hagen. Nach dem Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehrere Festnahmen gegeben. +++ dpa-Bildfunk +++

В Хагене на западе Германии предотвратили теракт в синагоге 16.09.2021

Полиция на западе Германии сообщила о задержании четырех человек, в том числе 16-летнего подростка. По данным СМИ, об угрозе теракта ФРГ проинформировала иностранная спецслужба.
Ermittler der Polizei sammeln Beweise an der Synagoge. Die Fassade der Synagoge ist nach Polizei-Angaben am frühen Samstag mutmaßlich von einem Brandsatz beschädigt worden. An einer Seite des Gebäudes der jüdischen Gemeinde war ein dunkler Rußfleck zu sehen.

Полиция Ульма расследует поджог синагоги 05.06.2021

Вмешательство свидетеля помогло избежать серьезных повреждений здания синагоги. Расследованием занимается полиция и органы госбезопасности. Премьер-министр Баден-Вюртемберга заявил о "гнусном лице антисемитизма".
The opening ceremony of a symbolic synagogue, in the form of a collapsible wooden structure, which commemorates the victims of Babyn Yar (Babiy Yar), one of the biggest single massacres of Jews during the Nazi Holocaust, takes place in Kyiv, Ukraine May 14, 2021. REUTERS/Gleb Garanich

Синагога в Бабьем Яру - дань памяти жертвам Холокоста и взгляд в будущее 14.05.2021

В Киеве на месте массового убийства евреев в годы нацистской оккупации появилась символическая синагога. Ее открытие приурочили ко Дню праведников - украинцев, спасавших евреев во Вторую мировую войну.

Боевики ХАМАС обстреливают Израиль: насколько жестким будет ответ? DW Новости (14.05.2021) 14.05.2021

Эскалация конфликта между Израилем и радикальным исламским движением ХАМАС в секторе Газа продолжается. Боевики продолжают обстреливать цели на израильской территории. Израиль между тем подверг массированным ударам систему тоннелей, построенную палестинскими боевиками. Об этом, а также о том, как реагируют на эскалацию на Ближнем Востоке в Германии - в сегодняшнем выпуске DW Новости.

В Бабьем Яру открылась необычная синагога 14.05.2021

В Бабьем Яру, где нацисты массово расстреливали евреев в годы войны, открыта символическая синагога. Открытие было приурочено к памятной дате. 14 мая в Украине впервые отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев. К самому проекту в Украине не все отнеслись однозначно - из-за российских спонсоров.
The opening ceremony of a symbolic synagogue, in the form of a collapsible wooden structure, which commemorates the victims of Babyn Yar (Babiy Yar), one of the biggest single massacres of Jews during the Nazi Holocaust, takes place in Kyiv, Ukraine May 14, 2021. REUTERS/Gleb Garanich

В Бабьем Яру открыли символическую синагогу 14.05.2021

Возведение символической синагоги на территории украинского мемориала Холокоста "Бабий Яр" являлось спорным проектом, против него выступала еврейская община.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп 08.04.2021

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейский двор и миква в Шпайере 08.04.2021

В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор.
05.10.2020, Hamburg: Passanten haben Blumen vor dem Eingangsbereich der Synagoge abgelegt. Nach der Attacke auf einen jüdischen Studenten mit einem Spaten vor der Hamburger Synagoge am Sonntagnachmittag versucht die Polizei, die Hintergründe der Tat aufzuklären. Foto: Jonas Walzberg/dpa | Verwendung weltweit

В ФРГ напавший на еврея казахстанский немец помещен в психбольницу 26.02.2021

В ФРГ 29-летний немец из Казахстана, совершивший нападение на еврея, признан невменяемым. Суд констатировал, что речь идет о преступлении с антисемитской подоплекой, совершенном одиночкой.
Die Alte Synagoge. (zu dpa «Stand der Vorbereitung der Erfurter Welterbe-Bewerbung») +++ dpa-Bildfunk +++

Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие (фото) 01.02.2021

Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
ARCHIV - 13.10.2019, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): Blumen und Kerzen stehen neben einer Mauer der Synagoge, vier Tage nach dem rechtsextremistischen Anschlag auf die Gemeinde, dahinter steht ein Polizeiwagen. Bei Angriffen eines rechtsextremen Täters in Halle sind am 09.10.2019 vor der Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen worden. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Прокурор требует пожизненный срок за нападение на синагогу в Галле 18.11.2020

Нападение на синагогу в Галле - одно из самых отвратительных антисемитских деяний за все послевоенное время, заявил обвинитель. Прокурор потребовал приговорить Штефана Баллита к пожизненному сроку без права на УДО.
Police blocks a street near Schwedenplatz square after exchanges of gunfire in Vienna, Austria November 2, 2020. REUTERS/Lisi Niesner

Стрельба в Вене: двое убитых и множество раненых 02.11.2020

В центре австрийской столицы проводится крупная полицейская операция.

09.10.2020, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gedenkt vor der Synagoge in Halle/Saale den Opfern des Anschlages. Ein Jahr nach dem rechtsterroristischen Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in Halle wird mit Veranstaltungen und Gebeten der Opfer gedacht. Am 09. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Rechtsextremist versucht, die Synagoge zu stürmen und ein Massaker unter 52 Besuchern anzurichten. Als ihm das nicht gelang, erschoss er eine Passantin und in einem Dönerimbiss einen jungen Mann. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Президент ФРГ на памятной церемонии в Галле назвал антисемитизм "сейсмографом демократии" 09.10.2020

В Галле (земля Саксония-Анхальт) вспоминают о погибших год назад в результате теракта возле синагоги.

A police vehicle is seen at the area where a Jewish man was attacked, in front of the Hamburg synagogue, Hamburg, Germany October 4, 2020. REUTERS/Fabian Bimmer

Центральный совет евреев в Германии просит усилить охрану синагог 06.10.2020

По словам главы Центрального совета евреев, в ФРГ необходима "эффективная надлежащая защита" еврейских объектов. Подозреваемого по делу о нападении у синагоги в Гамбурге рекомендовали передать под наблюдение психиатров.
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