Эскалация конфликта между Израилем и радикальным исламским движением ХАМАС в секторе Газа продолжается. Боевики продолжают обстреливать цели на израильской территории. Израиль между тем подверг массированным ударам систему тоннелей, построенную палестинскими боевиками. Об этом, а также о том, как реагируют на эскалацию на Ближнем Востоке в Германии - в сегодняшнем выпуске DW Новости.
В Бабьем Яру, где нацисты массово расстреливали евреев в годы войны, открыта символическая синагога. Открытие было приурочено к памятной дате. 14 мая в Украине впервые отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев. К самому проекту в Украине не все отнеслись однозначно - из-за российских спонсоров.