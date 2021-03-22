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Сидней

A still image taken from video shows a flooded area following heavy rains in Port Macquarie, New South Wales, Australia March 20, 2021. Alex McNaught, roving-rye.com photography/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Наводнение в Австралии привело к эвакуации тысяч человек 22.03.2021

Около 20 тысяч жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс покинули свои дома из-за наводнения. Уровень воды в реках растет из-за непрекращающихся ливней. В ряде районов зафиксированы оползни.
New Year's Eve fireworks erupt over Sydney's iconic Harbour Bridge and Opera House (L) during the fireworks show on January 1, 2021. (Photo by SAEED KHAN / AFP) (Photo by SAEED KHAN/AFP via Getty Images)

Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии 31.12.2020

В Австралии и Новой Зеландии уже наступил новый, 2021-й год. На этот раз жители многих стран отмечают праздник в условиях пандемии коронавируса - без гуляний и фейерверков.

Australien 2019: Impressionen Australien - November / Dezember - 2019 Der Bondi Beach bei Smog verursacht durch BuschbrÃ_nde / Buschbraende | Verwendung weltweit

Туристическая отрасль в Австралии потеряла миллионы из-за пожаров 17.01.2020

Погода временно дала пожарным небольшую передышку. Сидней готовится к сильнейшему с ноября 2019 года дождю.
A Boeing 787-9 Dreamliner from Qantas Air Lines is seen on the tarmac of LAX Los Angeles airport on May 11, 2019. (Photo by Daniel SLIM / AFP) (Photo credit should read DANIEL SLIM/AFP/Getty Images)

Австралийская Qantas установила новый рекорд по длительности авиаперелетов 20.10.2019

Boeing 787-9 пролетел из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов 16 минут. Цель тестового рейса - изучить, как частая смена часовых поясов и длительное пребывание в воздухе влияют на организм.
09.01.2019 Victoria Police forensic officers remove a bag from the Italian consulate in Melbourne on January 9, 2019. - Australian police are investigating the delivery of suspicious packages sent to foreign embassies and consulates in Melbourne and Canberra, police and embassy sources told AFP on January 9. (Photo by William WEST / AFP) (Photo credit should read WILLIAM WEST/AFP/Getty Images)

В Австралии арестован мужчина по делу о подозрительных посылках 10.01.2019

Отправления с белым порошком рассылались по адресу иностранных консульств в Мельбурне, Канберре и Сиднее.
Fireworks explode near the Sydney Opera House as part of new year celebrations on Sydney Harbour, Australia, December 31, 2017. REUTERS/David Gray

Сидней встретил Новый год фейерверками, Мадрид начал праздновать досрочно 31.12.2017

Десятисекундный обратный отсчет в виде цифр, складывающихся в небе из фейерверков... Репетиция боя часов на центральной площади Мадрида... В разных уголках мира встретили - или готовятся отметить - новый, 2018, год.

Австралийский автопарк в огне (05.11.2016) 05.11.2016

В пригороде крупнейшего города Австралии - Сиднея загорелся автопарк. Уничтожены десятки автомобилей. О причинах инцидента пока не сообщается. Сейчас в стране бушуют лесные пожары, которые уже подобрались к окраинам Сиднея.
epa04530318 A picture made available 15 December 2014 shows muslim cleric Man Haron Monis speaking to the media after leaving Downing Centre Local Court after he had been charged with seven counts of unlawfully using the postal service to menace, after sending harassing letters to families of Australian soldiers, in Sydney, Australia, 10 November 2009. According to news reports on 15 December 2014 citing police, Man Haron Monis has allegedly been identified by police as the hostage-taker at a cafe in downtown Sydney, Australia. A number of hostages were being held inside a Lindt cafe, after witnesses reported gunshots and footage showed an Islamist flag held up to the window. EPA/SERGIO DIONISIO AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Премьер Австралии: Преступник в Сиднее был "одержим экстремизмом" 16.12.2014

По словам премьера Австралии Абботта, преступник, захвативший кафе в Сиднее, был "одержим экстремизмом" и психически лабилен. Его мотивы остаются неясными.
SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 15: People run with there hands up from the Lindt Cafe, Martin Place during a hostage standoff on December 15, 2014 in Sydney, Australia. Police stormed the Sydney cafe as a gunman has been holding hostages. (Photo by Joosep Martinson/Getty Images)

Полиция: При освобождении заложников в Сиднее погибли три человека 15.12.2014

Среди погибших двое заложников и сам преступник. Еще как минимум три человека получили ранения, включая одного полицейского. Кроме того, полиция опровергла данные СМИ о взрывчатке.

Теракт в Сиднее: заложники освобождены (15.12.2014) 15.12.2014

В Сиднее завершилась операция по освобождению заложников, которых террорист удерживал в кафе Lindt на протяжении почти 16 часов. Полиция штурмовала здание. Есть убитые и раненые.
SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 15: A woman carried out by police from the Lindt Cafe, Martin Place following a hostage standoff on December 15, 2014 in Sydney, Australia. Police stormed the Sydney cafe as a gunman had been holding hostages. (Photo by Joosep Martinson/Getty Images)

В Сиднее завершилась операция по освобождению заложников 15.12.2014

СМИ сообщают о двух погибших в ходе операции по освобождению заложников, находившихся в кафе в Сиднее. Один из них - злоумышленник. Der Spiegel называет его известным исламистом.
epa04530342 A picture made available 15 December 2014 shows Muslim cleric Man Haron Monis arriving to the Downing Centre after a pre-trial hearing of his case, in Sydney, Australia, 18 April 2011. According to news reports on 15 December 2014 citing police, Man Haron Monis has allegedly been identified by police as the hostage-taker at a cafe in downtown Sydney, Australia. A number of hostages were being held inside a Lindt cafe, after witnesses reported gunshots and footage showed an Islamist flag held up to the window. EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Установлена личность злоумышленника, захватившего заложников в Сиднее 15.12.2014

Не менее 30 заложников в центре Сиднее, по данным полиции, захватил беженец из Ирана, обвиняемый в преступлениях сексуального характера и причастности к смерти своей жены.

Захват заложников в Сиднее: полиция ведет переговоры (15.12.2014) 15.12.2014

Уже целый день вооруженный мужчина удерживает около 30 заложников в кафе в центре Сиднея. Он заставил 2 человек вывесить флаг в окне с надписью "Аллах велик". Пока неизвестно, чего добивается захватчик.

Геофактор коротко: 15.12.2014 17:00 (мск) 15.12.2014

В Сиднее вооруженный мужчина захватил заложников. Максимум обновили доллар и евро. ОПЕК не собирается сокращать добычу нефти. РФ в 2013 г. увеличила объем продаж вооружений. В Бельгии проходит общенациональная забастовка.
SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 15: A person is taken out on a stretcher from the Lindt Cafe, Martin Place following a hostage standoff on December 15, 2014 in Sydney, Australia. Police stormed the Sydney cafe as a gunman had been holding hostages. (Photo by Joosep Martinson/Getty Images)

Драма в Сиднее: Террорист, захвативший заложников, убит 15.12.2014

В центре Сиднея неизвестный вооруженный злоумышленник захватил в кафе Lindt в заложники не менее 30 человек. DW следит за развитием событий в специальной хронике (время среднеевропейское).
A passenger ferry navigates past the Sydney Opera House and the Central Business District on a sunny winter afternoon in Sydney July 31, 2013. Sydney has experienced one of the warmest Julys on record with average daytime temperatures of above 19 degrees Celsius (66 degrees Fahrenheit), local media reported. REUTERS/Daniel Munoz (AUSTRALIA - Tags: ENVIRONMENT SOCIETY MARITIME CITYSCAPE BUSINESS)

Драма в Сиднее: злоумышленники требуют переговоров с премьером Австралии 15.12.2014

Захватившие заложников преступники в кафе Сиднея потребовали переговоров с премьер-министром Австралии Тони Абботтом. Австралийская полиция попыталась связаться со злоумышленниками.
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