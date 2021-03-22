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Около 20 тысяч жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс покинули свои дома из-за наводнения. Уровень воды в реках растет из-за непрекращающихся ливней. В ряде районов зафиксированы оползни.
В Австралии и Новой Зеландии уже наступил новый, 2021-й год. На этот раз жители многих стран отмечают праздник в условиях пандемии коронавируса - без гуляний и фейерверков.
Погода временно дала пожарным небольшую передышку. Сидней готовится к сильнейшему с ноября 2019 года дождю.
Boeing 787-9 пролетел из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов 16 минут. Цель тестового рейса - изучить, как частая смена часовых поясов и длительное пребывание в воздухе влияют на организм.
Отправления с белым порошком рассылались по адресу иностранных консульств в Мельбурне, Канберре и Сиднее.
Десятисекундный обратный отсчет в виде цифр, складывающихся в небе из фейерверков... Репетиция боя часов на центральной площади Мадрида... В разных уголках мира встретили - или готовятся отметить - новый, 2018, год.
В пригороде крупнейшего города Австралии - Сиднея загорелся автопарк. Уничтожены десятки автомобилей. О причинах инцидента пока не сообщается. Сейчас в стране бушуют лесные пожары, которые уже подобрались к окраинам Сиднея.
По словам премьера Австралии Абботта, преступник, захвативший кафе в Сиднее, был "одержим экстремизмом" и психически лабилен. Его мотивы остаются неясными.
Среди погибших двое заложников и сам преступник. Еще как минимум три человека получили ранения, включая одного полицейского. Кроме того, полиция опровергла данные СМИ о взрывчатке.
В Сиднее завершилась операция по освобождению заложников, которых террорист удерживал в кафе Lindt на протяжении почти 16 часов. Полиция штурмовала здание. Есть убитые и раненые.
СМИ сообщают о двух погибших в ходе операции по освобождению заложников, находившихся в кафе в Сиднее. Один из них - злоумышленник. Der Spiegel называет его известным исламистом.
Не менее 30 заложников в центре Сиднее, по данным полиции, захватил беженец из Ирана, обвиняемый в преступлениях сексуального характера и причастности к смерти своей жены.
Уже целый день вооруженный мужчина удерживает около 30 заложников в кафе в центре Сиднея. Он заставил 2 человек вывесить флаг в окне с надписью "Аллах велик". Пока неизвестно, чего добивается захватчик.
В Сиднее вооруженный мужчина захватил заложников. Максимум обновили доллар и евро. ОПЕК не собирается сокращать добычу нефти. РФ в 2013 г. увеличила объем продаж вооружений. В Бельгии проходит общенациональная забастовка.
В центре Сиднея неизвестный вооруженный злоумышленник захватил в кафе Lindt в заложники не менее 30 человек. DW следит за развитием событий в специальной хронике (время среднеевропейское).
Захватившие заложников преступники в кафе Сиднея потребовали переговоров с премьер-министром Австралии Тони Абботтом. Австралийская полиция попыталась связаться со злоумышленниками.
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