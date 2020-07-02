Серебренников говорит, что у него нет средств для выплат по иску Минкульта РФ

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы выплатить штраф, а также средства по иску Минкультуры РФ о возмещении ущерба. Театральный режиссер дал интервью американскому журналу The Hollywood Reporter. Выдержки из этой беседы публикуют в четверг, 2 июля, также иностранные информагентства, включая dpa.

После того как журналист поинтересовался свободой перемещений Серебренникова после приговора, тот сообщил: "Я живу в Москве. Я могу уехать из Москвы в любое место в России, но не могу покинуть страну, пока не заплачу министерству культуры кучу денег, которых у меня точно нет". На вопрос, о какой сумме идет речь, режиссер ответил, что после приговора был как в тумане, поэтому не запомнил конкретных цифр. "Мне говорили, что это почти 2 млн долларов", - добавил он.

Иск на сотни миллионов рублей

Мещанский суд 26 июня приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску министерства культуры РФ о возмещении ущерба.

При этом Серебренников заявил, что его сторонники, театральные деятели по всему миру, - в Германии, Австрии и Франции - писали ему, говоря, что начинают собирать средства, чтобы "выкупить его".

Минкульт России призвали отозвать иск против Серебренникова

Уголовное дело против сотрудников "Седьмой студии" было возбуждено в 2017 году. Оглашая приговор, судья Олеся Менделеева отметила, что министерство культуры России выделило на реализацию проекта "Платформа" 216 млн рублей, тогда как потрачено было, как установлено экспертизой, 87 млн. Таким образом, был нанесен ущерб в 129 млн рублей.

За несколько дней до оглашения приговора более трех тысяч деятелей искусства призвали министра культуры России Ольгу Любимову отозвать иск. По мнению подписантов документа, при расследовании дела "Седьмой студии" допущена масса нарушений, в том числе "подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения".

Свои подписи под письмом поставили Адольф Шапиро, Анатолий Васильев, Юрий Бутусов, Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Валерий Тодоровский, Сати Спивакова и другие.

Обеспокоенность в связи с судебным преследованием Серебренникова и сотрудников "Седьмой студии" выразили представители творческих кругов Европы, а также политики в Брюсселе и Берлине.

Приговорены к условным срокам

В итоге 26 июня суд приговорил Серебренникова, Малобродского и Итина к условным срокам заключения. Режиссеру запрещено менять место жительства.

Всем троим запрещено занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях культуры: Серебренникову и Итину на три года, Малобродскому - на два.

Бывшая сотрудница министерства культуры Софья Апфельбаум признана виновной в халатности. Ее освободили от наказания, поскольку истек срок давности.

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