Сенсационные победы аутсайдеров на футбольных чемпионатах мира

Сборная России продолжила традицию сюрпризов на мировых футбольных первенствах. А как далеко доходили другие удивившие мир своей неожиданной победой команды?
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