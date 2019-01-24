Сено с доставкой, или Баварские егеря помогают диким оленям (фото)

В южных регионах Германии сейчас очень много снега. Здешним оленям трудно добывать себе корм.
25.01.2019, Зонтхофен • Эта фотография сделана в засыпанной снегом Баварии, где сейчас даже временно прекратили охотиться на оленей, которым трудно добывать себе корм. Вместо охоты егеря в Баварских Альпах разносят оленям сено.
Январские кадры из Германии
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