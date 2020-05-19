 Сенатор США сообщил об официальном выходе страны из ВОЗ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2020

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Мир

Сенатор США сообщил об официальном выходе страны из ВОЗ

Трамп направил в Конгресс США уведомление об официальном выходе США из ВОЗ, сообщил сенатор Менендес. Ранее американский президент приостановил финансирование организации и выдвинул ей ряд требований.

Молодой человек в защитной маске в цветах флага США

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 7 июля, написал в Twitter сенатор Боб Менендес, ведущий представитель демократов в сенатском комитете по иностранным делам.

Глава Белого дома в конце мая, в разгар пандемии выдвинул ВОЗ ультиматум, требуя доказать независимость от Китая и в 30-дневный срок выполнить требования США по реформам. В противном случае Трамп пригрозил выходом США из организации.

В середине Трамп заявил о приостановке выделения средств Всемирной организации здравоохранения вплоть до завершения расследования администрации США "в отношении ее провальных мер в ответ на вспышку COVID-19".

По словам американского президента, ВОЗ проигнорировала заслуживающие доверие сообщения о вспышке вируса нового типа в Ухане в декабре 2019 года или даже раньше. Кроме того, организация не провела независимого расследования после появления данных, расходившихся с позицией Пекина. Трамп утверждал также, что в ВОЗ уже в конце прошлого года знали о степени опасности, которую представляет новый коронавирус, но организация решила не делиться этой информацией с остальным миром.

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    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


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