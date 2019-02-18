 Сенатор Сандерс вновь поборется за пост президента США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.02.2019

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Мир

Сенатор Сандерс вновь поборется за пост президента США

Берни Сандерс - единственный в США сенатор, придерживающийся принципов демократического социализма. Объявляя о своих планах на 2020 год, 77-летний политик назвал Трампа "позором для страны" и "патологическим лгуном".

Сенатор Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил во вторник, 19 февраля, что будет участвовать в предвыборной гонке за пост президента в 2020 году.

В 2016 году демократический социалист провел успешную избирательную кампанию, однако уступил Хиллари Клинтон в борьбе за мандат кандидата от Демократической партии на роль главы государства.

Контекст

Решающую роль на праймериз в США будут играть не программы кандидатов, а эмоции избирателей. Это делает исход борьбы непредсказуемым, считает корреспондент DW Инес Поль. (08.02.2016)

DW рассказывает о 74-летнем любимце молодых американских избирателей, сенаторе Берни Сандерсе, который может стать кандидатом в президенты США от демократов вместо Хиллари Клинтон. (09.02.2016)

О своих планах на предстоящий год Сандерс рассказал в эфире Vermont Public Radio. "Я хотел, чтобы жители штата Вермонт первыми узнали об этом", - пояснил он.

Сандерс: Трамп - сексист и ксенофоб

Отвечая, на вопрос о том, почему он планирует вновь вступить в борьбу за кресло главы государства, 77-летний Сандерс отметил, что считает президента США Дональда Трампа "позором для страны" и "патологическим лгуном".

По словам сенатора, американский лидер - "расист, сексист, гомофоб и ксенофоб", который пытается "разделить американский народ".

Политик подтвердил, что будет строить свою кампанию на тех же принципах, что и в 2016 году. Если три года назад его взгляды на проблемы изменения климата, здравоохранения, минимальной оплаты труда и здравоохранения многим казались "слишком радикальными", то теперь они пользуются более широкой поддержкой.

Бесплатное высшее образование и всеобщее медстрахование

Будучи единственным в США сенатором, придерживающимся позиций демократического социализма, Берни Сандерс ратует за всеобщее медицинское страхование, бесплатное высшее образование (за счет налогообложения банковских транзакций) и повышение минимального уровня оплаты труда.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Об участии в них уже заявил американский политик, 87-летний Джек Феллюр, на счету которого семь президентских кампаний.

Смотрите также:

  • USA Berkley Proteste gegen Trump (picture-alliance/AP Photo/K. Skinner)

    "Не мой президент", или Протесты в США против Дональда Трампа (фотогалерея)

    "Не мой президент!"

    После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США тысячи американцев вышли на акции протеста. Центральный слоган демонстрантов говорит сам за себя: "Не мой президент!"

  • USA Demo gegen Trump Wahl in Los Angeles (Reuters/M. Anzuoni)

    "Не мой президент", или Протесты в США против Дональда Трампа (фотогалерея)

    Около 10 городов, тысячи человек

    Митинги проходят от западного до восточного побережья. По данным информагентств, недовольные исходом выборов вышли на улицы примерно в 10 городах, в частности, в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Бостоне, Сиэтле, Портленде, Остине, Лос-Анджеселе, Беркли и Питтсбурге. Самые многочисленные митинги прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Окленде и собрали по 5-7 тысяч человек.

  • USA Präsidentschaftswahl Protest gegen Donald Trump in New York (Reuters/A. Kelly)

    "Не мой президент", или Протесты в США против Дональда Трампа (фотогалерея)

    Перед резиденцией Трампа

    В Нью-Йорке противники Трампа собрались в Центральном парке, а также около небоскреба "Трамп-тауэр", где располагаются офис, резиденция и предвыборный штаб миллиардера. Среди митингующих у небоскреба оказалась и певица Леди Гага, с плакатом Love trumps hate ("Любовь бьет ненависть" - игра слов с фамилией Трампа и карточным сленгом).

  • US-Präsidentschaftswahl 2016 - Proteste und Ausschreitungen in Oakland, Kalifornien (Reuters/N. Berger)

    "Не мой президент", или Протесты в США против Дональда Трампа (фотогалерея)

    Столкновения с полицией

    Большинство протестных акций прошли мирно, но в Окленде обстановка накалилась - митингующие жгли костры, бросали в полицейских различные предметы. Для разгона демонстрации силы правопорядка применили слезоточивый газ. По данным CNN, несколько полицейских получили ранения, более 24 протестующих задержали.

  • USA Berkley Proteste gegen Trump (picture-alliance/AP Photo/K. Skinner)

    "Не мой президент", или Протесты в США против Дональда Трампа (фотогалерея)

    Станет ли Трамп "президентом всех американцев"?

    Большинство демонстрантов высказывали недовольство по поводу оскорбительных высказываний Трампа о женщинах, мусульманах и мигрантах. Сам 45-й хозяин Белого дома пообещал в своей победной речи перед избирателями стать "президентом всех американцев". Пока некоторые американцы этим словам, похоже, не поверили.

    Автор: Илья Коваль


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Тень Путина на выборах в США: что означает "русский след" для Трампа - DW Новости

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