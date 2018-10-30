 Семь жутких фильмов, которые надо смотреть на Хэллоуин | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.10.2018

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Культура и стиль жизни

Семь жутких фильмов, которые надо смотреть на Хэллоуин

В подборке DW - фильмы ужасов. Но осторожно: они не для слабонервных!

  • Другие (США, 2001)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Другие" (США, 2001)

    1945 год. Муж Грейс воюет на фронте, а она с двумя детьми живет в уединенном доме на острове у побережья Англии. У ее дочери и сына аллергия на солнечный свет. Однажды вся прислуга бесследно исчезает, и Грейс вынуждена нанять новый персонал - экономку, садовника и служанку. Она строго-настрого наказывает им держать комнаты в полумраке. Но не тут-то было…

  • Мученицы (Франция, Канада, 2008)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Мученицы" (Франция, Канада, 2008)

    Маленькой девочке удается выбраться из сарая, где ее долго держали в заточении и подвергали издевательствам. Полтора десятилетия спустя она находит своих истязателей и убивает их, а потом и себя. Ее подруга решает разобраться со случившимся. В итоге она узнает о тайном ордене, который занимается выяснением тайн загробной жизни и использует для этого "мучениц". Этот фильм явно не для слабонервных.

  • Синистер (США, Великобритания, 2012)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Синистер" (США, Великобритания, 2012)

    Главный герой этого триллера - автор детективов, пребывающий в постоянном поиске сюжетов для своих книг. С этой целью он даже поселяется с женой и детьми в доме, где в свое время разыгралась страшная семейная трагедия. Случайно писатель находит вещи, свидетельствующие о совершенном в доме убийстве. После этого начинает происходить такое, что под угрозой оказывается жизнь его собственной семьи.

  • Заклятие (США, 2013)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Заклятие" (США, 2013)

    Лили Тейлор и Рон Ливингстон не могут прийти в себя от счастья: наконец-то, им достался просторный дом, где достаточно места для всей их большой семьи. Но со временем они замечают, что бок о бок с ними обитают какие-то злые силы, которые отравляют им всю жизнь. Лили и Рон обращаются за помощью к исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уорренам. Триллер основан на реальных событиях.

  • Оно (США, 2014)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Оно" (США, 2014)

    19-летняя студентка колледжа Джейн знакомится с красавцем по имени Хью, и очень быстро у них доходит до интима. После этого у девушки начинаются видения, которые она не в силах отличить от действительности. Она не может понять, кажется ли ей, что Хью привязывает ее к инвалидному креслу и издевается над ней, или это сон. В любом случае, Джейн не покидает чувство, что ее преследует нечто ужасное.

  • Полтергейст (США, 2015)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Полтергейст" (США, 2015)

    Члены семьи Фрилинг обнаруживают в своем доме присутствие постороннего: ночью у них вдруг включается телевизор, перемещается с места на место мебель. Поначалу все это их забавляет. Но когда их малышку Кэрол Энн, все равно что пылесосом, затягивает в спектральную пустоту, становится не до смеха. Семья отчаянно пытается спасти девочку.

  • Оно (США, 2017)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Оно" (США, 2017)

    В американском городке Дерри начинают пропадать дети. Исчезает и младший брат главного героя картины. Вместе со своими друзьями парень пытается выяснить, что произошло с мальчуганом. В результате ребята выходят на жуткого клоуна Пеннивайза, по жестокости своей не сравнимого ни с кем.

    Автор: Наталия Королева


  • Другие (США, 2001)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Другие" (США, 2001)

    1945 год. Муж Грейс воюет на фронте, а она с двумя детьми живет в уединенном доме на острове у побережья Англии. У ее дочери и сына аллергия на солнечный свет. Однажды вся прислуга бесследно исчезает, и Грейс вынуждена нанять новый персонал - экономку, садовника и служанку. Она строго-настрого наказывает им держать комнаты в полумраке. Но не тут-то было…

  • Мученицы (Франция, Канада, 2008)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Мученицы" (Франция, Канада, 2008)

    Маленькой девочке удается выбраться из сарая, где ее долго держали в заточении и подвергали издевательствам. Полтора десятилетия спустя она находит своих истязателей и убивает их, а потом и себя. Ее подруга решает разобраться со случившимся. В итоге она узнает о тайном ордене, который занимается выяснением тайн загробной жизни и использует для этого "мучениц". Этот фильм явно не для слабонервных.

  • Синистер (США, Великобритания, 2012)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Синистер" (США, Великобритания, 2012)

    Главный герой этого триллера - автор детективов, пребывающий в постоянном поиске сюжетов для своих книг. С этой целью он даже поселяется с женой и детьми в доме, где в свое время разыгралась страшная семейная трагедия. Случайно писатель находит вещи, свидетельствующие о совершенном в доме убийстве. После этого начинает происходить такое, что под угрозой оказывается жизнь его собственной семьи.

  • Заклятие (США, 2013)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Заклятие" (США, 2013)

    Лили Тейлор и Рон Ливингстон не могут прийти в себя от счастья: наконец-то, им достался просторный дом, где достаточно места для всей их большой семьи. Но со временем они замечают, что бок о бок с ними обитают какие-то злые силы, которые отравляют им всю жизнь. Лили и Рон обращаются за помощью к исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уорренам. Триллер основан на реальных событиях.

  • Оно (США, 2014)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Оно" (США, 2014)

    19-летняя студентка колледжа Джейн знакомится с красавцем по имени Хью, и очень быстро у них доходит до интима. После этого у девушки начинаются видения, которые она не в силах отличить от действительности. Она не может понять, кажется ли ей, что Хью привязывает ее к инвалидному креслу и издевается над ней, или это сон. В любом случае, Джейн не покидает чувство, что ее преследует нечто ужасное.

  • Полтергейст (США, 2015)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Полтергейст" (США, 2015)

    Члены семьи Фрилинг обнаруживают в своем доме присутствие постороннего: ночью у них вдруг включается телевизор, перемещается с места на место мебель. Поначалу все это их забавляет. Но когда их малышку Кэрол Энн, все равно что пылесосом, затягивает в спектральную пустоту, становится не до смеха. Семья отчаянно пытается спасти девочку.

  • Оно (США, 2017)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Оно" (США, 2017)

    В американском городке Дерри начинают пропадать дети. Исчезает и младший брат главного героя картины. Вместе со своими друзьями парень пытается выяснить, что произошло с мальчуганом. В результате ребята выходят на жуткого клоуна Пеннивайза, по жестокости своей не сравнимого ни с кем.

    Автор: Наталия Королева


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  • С Роже Вадимом

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  • С Омаром Шарифом

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  • С Жераром Депардьё

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Жераром Депардьё

    С Жераром Депардьё Катрин Денёв познакомилась на съемках фильма Франсуа Трюффо "Последнее метро" (1980). Они столь достоверно сыграли влюбленную пару, что их стали приглашать на аналогичные роли и другие режиссеры. После фильма пошли слухи, что без реальной интрижки у актеров не обошлось. Однако они оба это отрицали. Денёв вообще никогда не любила распространяться о своей личной жизни.

  • С Аленом Делоном

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Аленом Делоном

    Французы были ужасно разочарованы, когда узнали, что роман Катрин Денёв и Алена Делона, снявшихся вместе в нескольких фильмах, не состоялся: уж слишком хорошо смотрелись друг с другом эти великолепные актеры. Денёв ухаживания красавца Делона не приняла. Зато любовь к нему на экране она сыграла правдоподобно. На этом фото: кадр из фильма "Шок" (1982).

  • С Дэвидом Боуи

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Дэвидом Боуи

    Перед чарами Катрин Денёв не устоял и звездный британский рок-исполнитель, продюсер, звукорежиссер, художник и актер Дэвид Боуи, в тандеме с которым французская актриса сыграла в британском фильме ужасов "Голод" (1983). Но у Денёв это было только экранная любовь.

    Автор: Наталия Королева


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