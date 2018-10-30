Семь жутких фильмов, которые надо смотреть на Хэллоуин

В подборке DW - фильмы ужасов. Но осторожно: они не для слабонервных!
Смотрите также:
Зрители шли смотреть на женские прелести, а им показали художественный авангард. История уникального фильма в чем-то повторяет судьбу его легендарной героини. (19.10.2018)
С 11 сентября по 15 ноября этого года в Бонне пройдут показы фильмов Киры Муратовой. Мнение о ее творчестве его немецких знатоков - в этой статье DW. (10.09.2018)
Как одержимый снимал на Polaroid немецкий кинорежиссер Вим Вендерс в свои юные годы - в эстетике Instagram задолго до появления Интернета. (12.07.2018)
В современном Берлине все труднее найти места для съемок фильмов, действие которых разворачивается в довоенное время. Выручает "Новая Берлинская улица". Но что же это такое? (06.09.2017)