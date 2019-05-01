Семен Слепаков: Люди сейчас сидят в засаде

Резидент Comedy Club в "Немцова. Интервью" о примере Зеленского и особенностях политической сатиры в Украине и России.
Победа бывшего участника КВН Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине стала одной из тем интервью Жанны Немцовой с коллегой Зеленского - актером, поэтом, бардом, сценаристом, продюсером сериала "Домашний арест", резидентом Comedy Club Семеном Слепаковым.
Жанна Немцова: Семен Слепаков - это ближайший российский аналог избранного президента Украины Владимира Зеленского. Вы согласны с этим?
Семен Слепаков: Нет. Мне кажется, что в России нет такого человека, который один бы мог в себе воплотить все то, чем является Володя Зеленский на Украине. Россия - страна, гораздо большая, и сегмент юмористический у нас гораздо больше. Володя воплощает в себе то, что делают и Миша Галустян, и Сережа Светлаков, и Иван Ургант, и Гарик Мартиросян, и я. Прикол в том, что в России очень много юмористов.
- Сергей Доренко провел опрос в своем телеграмм-канале. Он спросил своих подписчиков, за кого они бы проголосовали на следующих президентских выборах в России. 15 тысяч человек ответили. Вы - на втором месте.
- А на первом кто?
- Иван Ургант.
- Ваня? Обошел меня на повороте. Я согласен, пусть Ваня мучается. Мне не жалко.
- Я правильно понимаю, что у вас нет даже теоретической идеи стать политиком?
- Я не знаю, как повернется жизнь. Может быть, лет в пятьдесят ли шестьдесят я пойму, где могу быть полезен реально. Кто знает: может быть, я не смогу заниматься творчеством, но буду обладать большой теоретической базой и, например, смогу работать в министерстве культуры или входить в какой-нибудь совет при ком-нибудь.
- А вам хотелось бы этого? Сейчас уже можно входить в совет по культуре.
- Нет. Я сейчас вообще никуда не хочу входить. То есть не в совет по культуре, - это уж точно.
- Вы с Владимиром Зеленский вместе играли в КВН. Знаете ли вы его лично?
- Я знаю его, конечно, лично. Не могу сказать, что мы с ним близко знакомы, и я бы не сказал, что у нас приятельские отношения. Просто такие добрые человеческие взаимоотношения. Он очень харизматичный, добрый, порядочный человек. Думал, "парень" сказать, но ведь нельзя же про президента говорить "парень". Вдруг на меня кто-то в стране, которую он возглавляет, обидется: что он нашего президента парнем назвал?! Своего называй парнем!.
- Я процитирую высказывание российского депутата от ЛДПР Василия Власова: "Шутки в юмористических передачах Comedy Club и Наша Раша отвратительные, во всем депутаты виноваты... И икру они ложкой едят, и лобстеров... Никто не шутит про губернаторов".
- То есть он так сказал, что, мол, не только мы икру ложками едим, но и губернаторы, а вот шутят только про нас. Обидно получается... Он говорил про передачу, которая в последний раз вышла в 2011 году. А сюжет про депутатов, так и подавно был в 2008 году. Депутату Власову сейчас 23 года, если не ошибаюсь. То есть в 2008-м ему было сколько? 9 лет? 10 лет? И что он вообще про них вспомнил, про этих депутатов?! Видимо, потому что у него пригорает.
- В России приняли закон об административном наказании за оскорбление властей. Вот уже есть одно административное дело за фразу "Путин - сказочный...". Вы читали этот закон?
- Закон не читал, а статью про наказание этого человека читал.
- Вы считаете, что такой закон имеет право на существование?
- Считаю, что не имеет. Давайте тогда выпустим закон, что всех нельзя оскорблять. Но для меня много есть законов, которые не нужны: об оскорблении чувств верующих, например, об ограничениях интернета.
- На вашу работу сможет повлиять закон об оскорблении властей?
- Поживем-увидим. Я думаю, что нет. У меня ни в одной моей песне, ни в одном скетче, ни в в одном сериале никогда прямых оскорблений не было. Мне интересно узнать, как быть в том случае, если произносит оскорбления не человек, которого можно привлечь к штрафу или посадить, а персонаж. Устами персонажа много чего произносится. Это и есть творчество. У Льва Толстого, у Достоевского, например, один персонаж ненавидит царя и этого царя последними словами ругает, другой же человек царя любит. Возникает дискуссия. В споре вырисовывается какая-то истина, читатель может сравнить точки зрения и на их основе какое-то свое мнение сформулировать. Если все это запретить, и мы будем просто лепестками роз всех забрасывать, это, конечно, бред. Но я думаю, точнее, уверен, что такого не произойдет.
- Недавно «Левада-центр» провел опрос и выяснил, что больше 70% россиян положительно оценивают роль Сталина. Вы удивлены такой оценкой в обществе?
- Удивлен. Это много. Какого-то порядка людям, наверное, хочется. Я не знаю.
- Вы несколько дней назад, в день рождения Ленина, опубликовали свое небольшое стихотворение о Ленине. Оно вызвало волну возмущения. Вас это шокировало?
- Я не скажу, что шокировало. Удивило. Это явление можно охарактеризовать так: люди сейчас стали очень обидчивыми. Они просто сидят в засаде. Им не важен повод. То есть, я уверен, что большинство тех людей, которые писали негативные комментарии, никогда не задумывались прежде о своем отношении к Ленину. Им просто показалось, что есть повод высказаться, в них какая-то сидит внутренняя обида и желание что-то сказать. Если бы я написал, что Ленин был хорошим, представляете, что бы они написали вообще.
- А вам нравится провоцировать других людей на негативную реакцию?
- Мне не нравится, когда люди из-за этого обижаются или злятся. Но мне нравится что-то такое высказывать, что было бы ощутимым, имело бы какой-то вес, потому что просто воду лить неинтересно. Если бы я был юмористом, который может классно двигаться, кривляться, петь смешно, ну, то есть чем-то другим удивлять, я бы, наверное, этим пользовался. А поскольку у меня таких талантов нет, то мне приходится высказываться. Более того: я всегда говорю только о том, что меня самого волнует. Я никогда не пытаюсь подстроиться под какой-то общий поток.
- Есть хоть одна смешная шутка про Алексея Навального?
- Нет. Он не смешной, наверное. Хотя вопрос интересный. Я даже хочу над ним потом отдельно подумать. Я про него писал смешную шутку в какой-то момент. Когда подрались Сванидзе с Шевченко, я написал большой рассказ про то, как сначала они начали драться, а потом все журналисты вокруг тоже стали драться и друг друга убивать. Я там описываю, как кто-то отрывает голову Венедиктову, и там было, что к месту событий выехал Алексей Навальный, но его по пути арестовали. Шутка была в том, что как только он каждый раз куда-нибудь намыливается, его весело арестовывают.
- Это же, в принципе, не весело?
- В принципе, это не весело, но это и весело. В этом свойство юмора. Навальный сам по себе как персонаж имеет какие-то комические стороны, безусловно.
Интервью с Семеном Слепаковым на канале YouTube:
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