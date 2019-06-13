Секреты куриного яйца (фотогалерея)

На завтрак или на Пасху - яйца являются одним из самых востребованных продуктов питания. Немало в нем и загадок.
История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии. (19.04.2019)
В этом году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии отличается от традиционного. Немцы отнеслись к нему с юмором. (13.04.2020)
В Германии праздничные торжества в грядущие пасхальные выходные никто не отменял. Просто они пройдут не в привычном формате, а сообразно новым обстоятельствам. (09.04.2020)
Красить пасхальные яйца - обычай древний, но ассортимент пигментов в последнее время существенно изменился. И оказалось, что некоторые красители отнюдь не безвредны. (05.04.2018)
"Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною..." Нет, ласточка здесь ни при чем. В Германии Пасха и весна чаще ассоциируются с зайцем. Почему именно с ним? (31.03.2018)