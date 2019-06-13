Секреты куриного яйца (фотогалерея)

Секреты куриного яйца

Из жидкого в твердое и обратно

Обычно при нагревании твердое вещество превращается в жидкое, а яйцо делает все в точности наоборот. Дело в том, что содержимое яйца практически полностью состоит из воды и белков. При нагревании белковые аминокислоты распадаются и происходит затвердение, то есть денатурация. Методом ренатурации вареное яйцо можно вернуть в исходное состояние. Для этого нужна, как минимум, центрифуга.