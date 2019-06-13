 Секреты куриного яйца (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.04.2020

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Культура и стиль жизни

Секреты куриного яйца (фотогалерея)

На завтрак или на Пасху - яйца являются одним из самых востребованных продуктов питания. Немало в нем и загадок.

  • Традиционное пасхальное яйцо

    Секреты куриного яйца

    Пасхальное яйцо

    И в православной церкви, и в католической, а также протестантской принято на Пасху красить яйца. Этот обычай восходит к XIII веку. Первоначально именно священнослужители раздавали прихожанам вареные яйца красного цвета - символ воскресения Иисуса. Позже красить яйца в яркие цвета начали сами верующие, а также люди совсем нерелигиозные.

  • Идеальное яйцо на завтрак

    Секреты куриного яйца

    Идеальное яйцо на завтрак

    Сколько людей, столько и предпочтений. Большинство любит яйцо всмятку, чтобы белок был потверже, а желток помягче. Есть одна хитрость, чтобы белок не вытек при варке в случае появления трещины в скорлупе - в воду надо добавить чайную ложку соли. Это поможет белку быстрее свернуться. Самое важное - время варки: яйца поменьше следует варить пять минут, яйца побольше - шесть.

  • От чего зависит цвет скорлупы

    Секреты куриного яйца

    От чего зависит цвет скорлупы?

    Существует расхожее мнение, что цвет яичной скорлупы можно определить по цвету оперения курицы. Это не совсем так. Смотреть надо на мочки ушей птицы: куры с белыми мочками откладывают, как правило, белые яйца, у кур с красными мочками яйца коричневые. Осталось найти, где у курицы уши.

  • Почему у яйца овальная форма

    Секреты куриного яйца

    Почему у яйца овальная форма?

    Вареное яйцо так и норовит укатиться со стола. И почему только куры не кладут квадратные яйца... На то есть веская причина. Благодаря распределению веса яйцо легко выдерживает курицу, его высиживающую, и может даже выдержать нагрузку и побольше. Попробуйте раздавить сырое яйцо в кулаке. Спорим, что не получится?

  • Содержимое яйца

    Секреты куриного яйца

    Из жидкого в твердое и обратно

    Обычно при нагревании твердое вещество превращается в жидкое, а яйцо делает все в точности наоборот. Дело в том, что содержимое яйца практически полностью состоит из воды и белков. При нагревании белковые аминокислоты распадаются и происходит затвердение, то есть денатурация. Методом ренатурации вареное яйцо можно вернуть в исходное состояние. Для этого нужна, как минимум, центрифуга.

  • Натуральный эмульгатор

    Секреты куриного яйца

    Натуральный эмульгатор

    Яйцо содержит воду, жиры, холестерин, минеральные вещества и белки. Эта смесь действует как эмульгатор, то есть обеспечивает создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей, например, при изготовлении майонеза, соусов или мороженого. В темперных красках желток также используется в качестве связующего элемента.

  • Курица

    Секреты куриного яйца

    Курица из яйца

    Курица откладывает яйцо почти каждый день. В течение суток до того в теле курицы из яйцеклетки развивается яйцо весом до 73 граммов. На следующий день после того, как яйцо отложено, внутри скорлупы начинает биться сердце эмбриона. Через 20 дней подросшему цыпленку становится тесно, и он проклевывает себе путь на свободу.

  • Цыпленок

    Секреты куриного яйца

    Вегетарианцам на заметку

    Не в каждом курином яйце сидит маленький цыпленок. Птенцы выводятся только из яиц, которые ранее были оплодотворены петухом.

    Автор: София Вагнер, Элла Володина


  • Традиционное пасхальное яйцо

    Секреты куриного яйца

    Пасхальное яйцо

    И в православной церкви, и в католической, а также протестантской принято на Пасху красить яйца. Этот обычай восходит к XIII веку. Первоначально именно священнослужители раздавали прихожанам вареные яйца красного цвета - символ воскресения Иисуса. Позже красить яйца в яркие цвета начали сами верующие, а также люди совсем нерелигиозные.

  • Идеальное яйцо на завтрак

    Секреты куриного яйца

    Идеальное яйцо на завтрак

    Сколько людей, столько и предпочтений. Большинство любит яйцо всмятку, чтобы белок был потверже, а желток помягче. Есть одна хитрость, чтобы белок не вытек при варке в случае появления трещины в скорлупе - в воду надо добавить чайную ложку соли. Это поможет белку быстрее свернуться. Самое важное - время варки: яйца поменьше следует варить пять минут, яйца побольше - шесть.

  • От чего зависит цвет скорлупы

    Секреты куриного яйца

    От чего зависит цвет скорлупы?

    Существует расхожее мнение, что цвет яичной скорлупы можно определить по цвету оперения курицы. Это не совсем так. Смотреть надо на мочки ушей птицы: куры с белыми мочками откладывают, как правило, белые яйца, у кур с красными мочками яйца коричневые. Осталось найти, где у курицы уши.

  • Почему у яйца овальная форма

    Секреты куриного яйца

    Почему у яйца овальная форма?

    Вареное яйцо так и норовит укатиться со стола. И почему только куры не кладут квадратные яйца... На то есть веская причина. Благодаря распределению веса яйцо легко выдерживает курицу, его высиживающую, и может даже выдержать нагрузку и побольше. Попробуйте раздавить сырое яйцо в кулаке. Спорим, что не получится?

  • Содержимое яйца

    Секреты куриного яйца

    Из жидкого в твердое и обратно

    Обычно при нагревании твердое вещество превращается в жидкое, а яйцо делает все в точности наоборот. Дело в том, что содержимое яйца практически полностью состоит из воды и белков. При нагревании белковые аминокислоты распадаются и происходит затвердение, то есть денатурация. Методом ренатурации вареное яйцо можно вернуть в исходное состояние. Для этого нужна, как минимум, центрифуга.

  • Натуральный эмульгатор

    Секреты куриного яйца

    Натуральный эмульгатор

    Яйцо содержит воду, жиры, холестерин, минеральные вещества и белки. Эта смесь действует как эмульгатор, то есть обеспечивает создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей, например, при изготовлении майонеза, соусов или мороженого. В темперных красках желток также используется в качестве связующего элемента.

  • Курица

    Секреты куриного яйца

    Курица из яйца

    Курица откладывает яйцо почти каждый день. В течение суток до того в теле курицы из яйцеклетки развивается яйцо весом до 73 граммов. На следующий день после того, как яйцо отложено, внутри скорлупы начинает биться сердце эмбриона. Через 20 дней подросшему цыпленку становится тесно, и он проклевывает себе путь на свободу.

  • Цыпленок

    Секреты куриного яйца

    Вегетарианцам на заметку

    Не в каждом курином яйце сидит маленький цыпленок. Птенцы выводятся только из яиц, которые ранее были оплодотворены петухом.

    Автор: София Вагнер, Элла Володина


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