 Секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа: почему сенсации не случилось | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.06.2019

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Культура и стиль жизни

Секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа: почему сенсации не случилось

В России впервые опубликован советский оригинал секретного дополнительного протокола к договору между нацистской Германией и СССР о разделе Европы. Но сенсации не произошло. Почему?

После подписания Договора о ненападении и секретного дополнительного протокола к нему: Молотов, Сталин, Риббентроп и сотрудник германского МИДа

Само существование этого секретного дополнительного протокола к Договору о ненападении между СССР и Германией, известному как пакт Молотова-Риббентропа, в Москве многие десятилетия отрицали. Этот договор обговаривал территориальные и организационные детали раздела Восточной Европы: к Советскому Союзу отходили часть Польши, прибалтийские страны и Бессарабия, а Гитлер, получив, что называется, "карт-бланш", спустя всего неделю после его написания напал на Польшу. Так началась Вторая мировая война.

Фальсификаторы истории

Надо сказать, что секретным этот протокол, о котором не сообщили даже Верховному Совету СССР, который ратифицировал Договор о ненападении, в сущности, никогда не был. Уже на следующий день после его написания один из немецких дипломатов, которого ужасала мысль о войне, сообщил о нем своему американскому коллеге.

В 1946 году на Нюрнбергском процессе о существовании секретного дополнительного протокола между СССР и Германией рассказал бывший статс-секретарь германского МИДа Эрнст фон Вайцзеккер (Ernst von Weizsäcker). Это подтвердили другие обвиняемые, а один из адвокатов даже хотел огласить текст этого протокола, но ему не разрешили: представители обвинения со стороны СССР категорически отрицали существование секретного протокола, назвав его фальшивкой.

Контекст

В СССР существование секретного протокола к договору о ненападении отрицалось. Он был обнаружен в 1992 году и опубликован только сейчас. (01.06.2019)

23 августа исполняется 75 лет со дня подписания "пакта Молотова-Риббентропа". Гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз стали союзниками на 22 миролюбивых месяца. (22.08.2014)

По мнению канцлера ФРГ, пакт, заключенный между СССР и нацистской Германией, нельзя рассматривать в отрыве от секретного протокола к нему. "С этой точки зрения, я думаю, это было сделано незаконно", - убеждена Меркель. (10.05.2015)

По мнению Арсения Рогинского, российские власти стараются вычеркнуть из истории факт сделки Москвы с Гитлером. Это, уверен известный историк, может привести к возврату к советской идеологии и росту недоверия к России. (21.08.2009)

16 октября 1946 года в Нюрнберге были приведены в исполнение смертные приговоры главным нацистским преступникам. На эшафот их вели 13 ступенек. (09.05.2019)

Двумя годами позже этот документ был опубликован Госдепартаментом США - вместе с обнаруженной в архивах "третьего рейха" перепиской между нацистскими и советскими дипломатами, которая содержала ссылки на секретные договоренности. Но в Советском Союзе продолжали утверждать, что это фальсификация, что никакого дополнительного секретного приложения к соглашениям 1939 года ("О ненападении" и "О дружбе и границе") между СССР и Германией не существовало. Более того: в ответ на публикацию Госдепартамента в Москве выпустили свой сборник под названием "Фальсификаторы истории". Но что характерно: в нем не было ни одного полного архивного документа, лишь несколько фрагментов.

"Миролюбивый" Сталин и раздел Европы

Молотов, подписавший пакт о ненападении и секретный протокол к нему, до самой своей смерти в 1986 году отрицал его существование. Его аргументацию перенял после него и другой министр иностранных дел СССР - Громыко: это фальшивка, так как документ официально не опубликован. Аргумент, что называется, неубиенный: одной официальной стороны, его подписавшей (гитлеровской Германии), уже не существовало, а другая (Советский Союз) вообще отрицала, что он есть, и, разумеется, публиковать не собиралась.

Правда, в архивах германского МИДа сохранилась немецкая версия протокола, но бумажный оригинал как будто сгорел во время бомбежки Берлина в 1944 года, и осталась только фотокопия. На самом деле в архиве есть и бумажный вариант. Правда, происхождение этого экземпляра с подписями министров иностранных дел "третьего рейха" Риббентропа (Joachim von Ribbentrop) и СССР Молотова точно не запротоколировано.

Советский оригинал секретного дополнительного протокола. 1 страница
Советский оригинал секретного дополнительного протокола. 2 страница

Но почему так важно было доказать наличие этого секретного документа и почему в Москве с таким упорством отказывались признать его существование? Дело в том, что наличие договоренностей о разделе Восточной Европы между двумя диктаторами начисто перечеркивало официальную советскую версию о стремившемся оттянуть войну "миролюбивом" Сталине. Он уже, что называется, задокуметированно представал агрессором, который вместе с Гитлером развязал Вторую мировую войну, аннексировав страны Балтии, часть Польши, Бессарабию и Северную Буковину. Об этом писали не только западные историки, но и, например, известный советский историк и публицистЛев Безыменский, чьи публикации - как в советской, так и в западной печати - сыграли важную роль в том, что о секретном протоколе заговорила советская общественность.

Секретный протокол в "Особой папке"

В 1989 году на Съезде народных депутатов представители Эстонии, Латвии и Литвы потребовали от Горбачева обнародовать этот документ. Михаил Горбачев отказался: мол, в архивах Кремля его нет. На самом деле пакет № 34 "Особой папки" с этим секретным приложением, когда-то пребывавший в сейфе Сталина, хранился в Общем отделе ЦК КПСС, и Горбачев, как подчеркивал Безыменский, знал о нем еще с 1987 года. Это подтверждает в своих мемуарах и управделами Горбачева, позже путчист Болдин. По его словам, между ними шел даже разговор об уничтожении этих документов.

Как бы то ни было, но время брало свое, и в декабре 1989 года специальная комиссия во главе с Александром Яковлевым, а вслед за ней и Съезд народных депутатов СССР признали существование секретного протокола к договору между Советским Союзом и нацистской Германией. Был опубликован и текст, - правда, не советский оригинал, а немецкий вариант. Только в октябре 1992 года уже другой историк - Дмитрий Волкогонов - добрался до папки № 34. Он представил секретный протокол вместе с другими документами на пресс-конференции. Последовала волна публикаций в газетах и исторических журналах. То есть уже тогда существование секретного дополнительного договора к пакту Молотова-Риббентропа стало общеизвестным и достоверно признанным фактом не только на Западе, не только в странах Балтии, Молдавии и Украине, но и в России. Так что нынешняя публикация факсимиле советского оригинала ничего принципиально не меняет, и сенсацией ее никак нельзя назвать.

Смотрите также:

  • Подписание договора

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    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


 

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Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

Ссылки в интернете

Лев Безыменский в журнале "Spiegel"

Немецкий оригинал секретного дополнительного протокола

Аудио- и видеофайлы по теме

8 мая: Германия празднует 70-летие освобождения от нацизма  

Штайнмайер пообещал странам Балтии полную поддержку Берлина  

"Бухгалтеру Освенцима" вынесен обвинительный приговор  

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В России впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа 01.06.2019

В СССР существование секретного протокола к договору о ненападении отрицалось. Он был обнаружен в 1992 году и опубликован только сейчас.

Münchner Konferenz 1938

О чем договорился Гитлер с британцами и французами в 1938 году? 30.09.2018

30 сентября 1938 года, ровно 80 лет назад, в Мюнхене было подписано соглашение, развязавшее Гитлеру руки в том, что касалось его планов по захвату Восточной Европы.

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