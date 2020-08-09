 Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов президента Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.08.2020

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Беларусь

Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов президента Беларуси

По данным штаба Светланы Тихановской, она получила от 70 до 90 процентов голосов избирателей в разных регионах. Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности, заявили в штабе.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не признает предварительные итоги голосования, о которых заявил Центризбирком. "Конечно, мы не признаем. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены", - заявила она в понедельник, 10 августа, на пресс-конференции в Минске.

По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах и не видит оснований для возможного ареста. "Я не вижу причин, почему должна быть арестована, и не собираюсь уезжать из Белоруссии", - указала она.

Кандидат в президенты также подчеркнула, что выступает за мирные перемены в стране. "Меры, которые применила власть, были несоразмерными. Люди остались на участках, чтобы защитить свои голоса. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы такого больше не повторилось", - заявила она.

Данные штаба Тихановской свидетельствуют о ее победе

Ранее пресс-секретарь штаба Анна Красулина также заявила, что в штабе не признают официальные предварительные результаты голосования. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - заявила она "Интерфаксу" .

В свою очередь доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила собственные данные штаба о результатах голосования на президентских выборах, согласно которым в различных регионах страны соперница президента Александра Лукашенко одержала убедительную победу на выборах.

"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90 процентов набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет", - заявила она РИА "Новости". По информации "Интерфакса", на данный момент у штаба Тихановской есть собственные данные об итогах голосования примерно на 250 из почти 6 тысяч избирательных участков.

Результаты выборов по версии Центризбиркома

Центризбирком Беларуси утром 10 августа объявил о предварительных результатах голосования, согласно которым президент Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская - 9,9 процента.

Выступая накануне вечером на пресс-конференции в своем избирательном штабе, Светлана Тихановская заявила, что избирательная кампания продемонстрировала поддержку народа, начиная с этапа сбора подписей, передает корреспондент DW. "Я считаю, что мы уже победили, потому что смогли победить свой страх, аполитичность, апатию и безразличие. А эта победа важнее всех остальных побед", - заявила Тихановская.

Ранее в интервью корреспонденту DW Лукашенко заявил, что не считает Тихановскую своим главным конкурентом на выборах. "Это вы ее, бедолагу, сделали главным конкурентом", - добавил президент.

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