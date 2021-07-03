Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

Сборная Италии победила команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) со счетом 3:2 по пенальти (1:1 в основное время). Матч проходил в воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Итальянцы завоевали трофей Евро второй раз в истории.
Уже на второй минуте встречи мяч после подачи от правого фланга к левой стойке отправил в ворота итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы защитник сборной Англии Люк Шоу. Как отметили комментаторы, Шоу стал автором самого быстрого гола в финале в истории чемпионатов Европы. Он отличился на временной отметке в 1 минуту и 56 секунд.
Во втором тайме Италия сравняла счет
Во втором тайме итальянцам удалось сравнять счет. На 67-й минуте центральный защитник Италии Леонардо Бонуччи уложил мяч в ворота соперников после углового. Как напомнили в УЕФА, Бонуччи (номер 19) - самый возрастной (34 года и 71 день) автор гола в истории ЧЕ.
Затем финал Евро-2020 перешел в овертайм. До этого по аналогичному сценарию проходил матч Англия - Дания (2:1). Первый тайм в дополнительное время завершился без изменений в счете. Второй экстра-тайм картины не изменил. Впервые за 45 лет судьба трофея Евро решалась в серии пенальти.
К успеху итальянцев привел экс-наставник "Зенита" Роберто Манчини
В итоге счет составил: Италия - Англия (3:2) - по пенальти. Итальянский нападающий Андреа Белотти не смог переиграть вратаря англичан. Позднее выступающий за англичан Маркус Рэшфорд попал в штангу. Затем у Джейдона Санчо не получилось обмануть вратаря итальянцев. Жоржиньо (Жорже Луиз Фрелло Фильо) также не забил. После того, как английский футболист Букайо Сака пробил мимо, стало ясно, что Италия завоевала трофей Евро-2020.
К успеху итальянцев привел экс-наставник петербургского "Зенита" (2017-2018) Роберто Манчини.
В начале матча группа фанатов прорвалась на стадион без билета
Начало матча было отмечено нарушениями со стороны болельщиков. Как сообщили в полиции Лондона, "небольшое количество" фанатов прорвалось на стадион без билета. По данным агентства AFP, стюарды и охрана стадиона приложили усилия для выдворения нарушителей.
Англичане прошли в финал ЧЕ впервые
Англичане прошли в финал впервые за более чем 60-летнюю историю турнира. До игры королева Великобритании Елизавета II пожелала сборной Англии удачи. В своем послании монарх вспомнила, как награждала английскую национальную команду после победы на чемпионате мира в 1966 году.
Итальянцы в решающем матче Евро играли в четвертый раз. Две предыдущие попытки одержать верх - в 2000 и 2012 годах - завершились неудачей. Трофей Италии удалось завоевать лишь один раз - в 1968 году.
Сборные Германии, Украины и России выступили на Евро-2020 неудачно
Чемпионы мира 2014 года футболисты Германии выбыли из дальнейшей борьбы в 1/8 финала, уступив в Лондоне сборной Англии со счетом 0:2.
Украинская команда, ставшая одним из сюрпризов ЧЕ, выиграв в 1/8 финала у шведов, в четвертьфинальном матче также уступила английской сборной 0:4.
Сборная команда России покинула чемпионат еще в групповом туре, выиграв у сборной команды Финляндии (1:0), но проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).
Чемпионаты Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит каждые четыре года. Первоначально финальный этап нынешнего чемпионата должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.
Матчи чемпионата проходили в 11 городах 10 стран. Евро-2024 состоится вновь в одной стране - на стадионах 10 городов Германии.
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Автор: Максим Нелюбин