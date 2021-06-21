Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым, сообщила пресс-служба РФС в четверг, 8 июля.

По словам президента РФС Александра Дюкова, решение о прекращении договора с Черчесовым было принято "вместе со Станиславом Саламовичем". "Российский футбольный союз начинает поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - отметил Дюков.

Вместе с главным тренером российскую футбольную сборную покинули и члены его тренерского штаба, отмечает "Интерфакс".

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, одержав 24 победы, 13 раз сыграв в ничью и потерпев 20 поражений.

На групповой стадии Евро-2020 российские футболисты выиграли у команды Финляндии (1:0), но проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Набрав три очка и заняв последнее место в группе B, подопечные Станислава Черчесова покинули чемпионат.

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